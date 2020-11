El gran futbolista argentino Diego Maradona muere a los 60 años

AP

Washington Hispanic:

Diego Maradona, el gran futbolista argentino que anotó el gol de la «Mano de Dios» en 1986 y llevó a su país al título de la Copa del Mundo de ese año antes de luchar más tarde con el consumo de cocaína y la obesidad, ha muerto. Tenía 60 años.

Una persona cercana a Maradona dijo que murió el miércoles de un ataque al corazón. La persona habló con The Associated Press con la condición del anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Maradona murió dos semanas después de ser dado de alta de un hospital de Buenos Aires después de una cirugía cerebral.

La oficina del presidente de Argentina dijo que decretará tres días de luto nacional, y la asociación de fútbol argentino expresó su pesar en Twitter.

Uno de los momentos más famosos de la historia del deporte, el gol de la «Mano de Dios», llegó cuando Maradona golpeó el balón en la red de Inglaterra durante los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986. También cautivó a los fans de todo el mundo durante una carrera de dos décadas con un estilo de juego fascinante que era todo suyo.

Aunque su reputación se vio empañada por sus adicciones y un hechizo desafortunado a cargo de la selección nacional, permaneció idolatrado en la Argentina loca por el fútbol como el «Pibe de Oro» o «Golden Boy».

«Nos llevaste a la cima del mundo», dijo el presidente argentino Alfredo Fernández en las redes sociales. «Nos hiciste increíblemente felices. Usted era el más grande de todos.

El No. 10 que llevaba en su camiseta se convirtió en sinónimo de él, como también lo hizo con Pelé, el gran brasileño con quien Maradona fue emparejado regularmente como el mejor de todos los tiempos.

El brasileño dijo en un comunicado que había perdido a «un querido amigo».

«Hay mucho más que decir, pero por ahora que Dios dé fortaleza a su familia», dijo Pelé. «Un día, espero, jugaremos al fútbol juntos en el cielo.»

Audaz, rápido y totalmente impredecible, Maradona era un maestro de ataque, haciendo malabares con la pelota fácilmente de un pie a otro mientras corría hacia arriba. Esquivando y tejiendo con su bajo centro de gravedad, se encogió de hombros con innumerables rivales y a menudo anotó con un pie izquierdo devastador, su arma más poderosa.

«Todo lo que estaba pensando en su cabeza, lo hizo realidad con los pies», dijo Salvatore Bagni, quien jugó con Maradona en el club italiano Napoli.

Una cintura de globos frenó la velocidad explosiva de Maradona más tarde en su carrera y en 1991 fue atrapado en su primer escándalo de dopaje cuando admitió un hábito de la cocaína que lo atormentó hasta que se retiró en 1997, a los 37 años.

Hospitalizado cerca de la muerte en 2000 y de nuevo en el ’04 por problemas cardíacos achacados a la cocaína, más tarde dijo que superó el problema de las drogas. La cocaína, dijo una vez famosamente, había demostrado ser su «rival más duro».

Pero más problemas de salud siguieron, a pesar de un bypass gástrico de 2005 que recortaba en gran medida su peso. Maradona fue hospitalizada a principios de 2007 por hepatitis aguda a la que su médico culpó del consumo excesivo de alcohol y alimentación.

Hizo un regreso improbable a la selección nacional en 2008 cuando fue nombrado entrenador de Argentina, pero después de una salida de cuartos de final en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, fue derrocado, finalmente recogió otro trabajo como entrenador con el club al Emiratos Arabes Unidos Al Wasl.

Maradona fue el quinto de ocho niños que crecieron en un barrio pobre y áspero en las afueras de Buenos Aires, donde jugó una especie de fútbol de tierra que lanzó a muchos argentinos al estrellato internacional.

Ninguno de ellos se acercó a la fama de Maradona. En 2001, la FIFA nombró a Maradona una de las dos más grandes en la historia del deporte, junto a Pelé.

«Maradona nos inspira», dijo el entonces delantero argentino Carlos Tevez, explicando la fascinación de su país por Maradona en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania. «Es nuestro ídolo, y un ídolo para el pueblo.»

Maradona cosechó títulos en el país y en el extranjero, jugando a principios de la década de 1980 para Argentinos Juniors y Boca Juniors antes de pasar a los clubes español e italiano. Su mayor logro llegó en la Copa del Mundo de 1986, capitaneando a Argentina en su victoria 3-2 sobre Alemania Occidental en la final y decisiva en una victoria por 2-1 contra Inglaterra en un partido final de cuartos de final.

Durante las protestas del portero de Inglaterra Peter Shilton, el árbitro dejó que Maradona se de pie un gol en el que, como admitió años más tarde, golpeó intencionalmente el balón con la mano en «un poco de travesura».

Pero el impacto de Maradona no se limitaría a hacer trampa. Cuatro minutos más tarde, entre tejió espectacularmente a los cuatro oponentes desde el mediocampo para vencer a Shilton por lo que más tarde declaró la FIFA el mejor gol en la historia de la Copa Mundial.

Muchos argentinos vieron el partido como venganza por la derrota de su país ante Gran Bretaña en la guerra de 1982 por las Islas Malvinas, que los argentinos todavía afirman como «Las Malvinas».

«Era nuestra forma de recuperar ‘Las Malvinas'», escribió Maradona en su autobiografía de 2000 «Yo soy Diego».

«Fue más que intentar ganar un partido. Dijimos que el juego no tenía nada que ver con la guerra. Pero sabíamos que los argentinos habían muerto allí, que los habían matado como pájaros. Y esta fue nuestra venganza. Era algo más grande que nosotros: estábamos defendiendo nuestra bandera».

También fue reivindicación para Maradona, quien en lo que más tarde llamó «la mayor tragedia» de su carrera fue cortado de la plantilla de la Copa del Mundo de 1978 – que Argentina ganó en casa – porque sólo tenía 17 años.

Maradona dijo que le dieron una pelota de fútbol poco después de poder correr.

«Tenía 3 años y dormí abrazando esa pelota toda la noche», dijo.

A los 10 años, Maradona ganó fama actuando en el medio tiempo de los partidos profesionales, sorprendiendo a las multitudes al mantener la pelota en el aire durante minutos con sus pies, pecho y cabeza. También hizo su debut jugando con el equipo juvenil Argentinos Juniors, liderando un equipo de niños mayoritariamente de 14 años a través de 136 partidos invictos.

«Verlo jugar fue pura dicha, verdadero estrellato», dijo su compañero de equipo Carlos Beltrán.

Maradona jugó de 1976 a 1981 para el club de primera división Argentinos Juniors, luego fue a Boca Juniors durante un año antes de dirigirse a Barcelona para un récord mundial de $8 millones.

En 1984, el Barcelona lo vendió al Napoli, en Italia. Rehizo su fortuna casi solo, llevándolo al campeonato de la liga italiana de 1987 por su primer título en 60 años.

Un año después de perder la final de la Copa del Mundo de 1990 ante Alemania Occidental, Maradona se trasladó al club español Sevilla, pero su carrera fue en declive. Jugó cinco partidos en el club argentino Newell’s Old Boys en 1994 antes de regresar a Boca de 1995-97, su último club y más cercano a su corazón.

Los problemas de drogas eclipsaron sus últimos años de juego.

Maradona reprobó una prueba de dopaje en 1991 y fue prohibida durante 15 meses, reconociendo su adicción a la cocaína desde hace mucho tiempo. Falló otra prueba de dopaje para estimulantes y fue expulsado de la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos.

En su retiro, Maradona frecuentaba los partidos de Boca como una estridente sección de aplausos unitridistas y participaba en eventos de caridad, deportes y exposiciones en todo el mundo. Pero el ya bien surtido delantero rápidamente ganó peso y estaba claramente sin aliento mientras adormecía los partidos amistosos.

En 2000, en lo que los médicos dijeron que era una brocha de muerte, fue hospitalizado en la localidad uruguaya de Punta del Este con un corazón que los médicos dijeron que estaba bombeando a menos de la mitad de su capacidad. Las muestras de sangre y orina ensuncian rastros de cocaína.

Después de otra hospitalización de emergencia en 2004, Maradona fue asesorada para el abuso de drogas y en septiembre de ese año viajó a Cuba para recibir tratamiento en el Centro de Salud Mental de La Habana. Allí fue visitado por su amigo, el presidente cubano Fidel Castro.

En Cuba, Maradona se deshizo de jugar al golf y fumar puros. Con frecuencia elogió a Castro y al revolucionario argentino «Che» Guevara, que luchó con Castro en la revolución cubana, incluso luciendo un tatuaje de Guevara en su brazo derecho.

Maradona dijo que se limpió de las drogas allí y comenzó un nuevo capítulo.

En 2005, se sometió a un bypass gástrico en Colombia, desprendiendo casi 50 kilogramos (más de 100 libras) antes de aparecer como presentador de un popular programa de entrevistas de televisión argentino. En «10’s Night», Maradona se dirigió alrededor de un baile con Pelé, entrevistó al boxeador Mike Tyson y a celebridades de Hollywood, y grabó una larga conversación con Castro en Cuba.

En su retiro, Maradona también se volvió más franco. Se aniquiló con frecuencia en ex entrenadores, jugadores, incluyendo Pelé, y el Papa. Se unió a un tren de protesta de izquierda fuera de la Cumbre de las Américas en 2005, de pie junto al presidente venezolano Hugo Chávez para denunciar la presencia del entonces presidente George W. Bush.

Su condición de forastero lo hizo aún más sorprendente cuando fue elegido entrenador de Argentina tras la renuncia de Alfio Basile.

Ganó sus tres primeros partidos, pero sus tácticas, selección y atención al detalle fueron cuestionados después de una derrota por 6-1 ante Bolivia en la clasificación para la Copa del Mundo igualó el peor margen de derrota de Argentina.

Víctor Hugo Morales, el locutor de fútbol más popular de Argentina, dijo que Maradona finalmente será recordado por un estilo de juego emocionante que nunca se ha duplicado.

«Ha sido uno de los grandes artistas de mi tiempo. Como grandes maestros de la música y la pintura, ha desafiado nuestro intelecto y enriquecido el espíritu humano», dijo Morales. «Nadie me ha emocionado más y me ha dejado en un asombro como Diego.»