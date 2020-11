Nuevas restricciones en Montgomery County debido al Covid-19

El Dr. Travis Gayles, oficial de salud del condado de Montgomery, emitió una directiva de salud enmendada que limita las reuniones en interiores a 10 personas y actualiza las pautas del condado para cubrirse la cara. Con base en las preguntas que el Condado ha recibido de los residentes sobre la guía para cubrir la cara, la siguiente es una aclaración de las pautas para cubrir la cara en la directiva.

Cuando los residentes abandonan sus hogares, se les exige que se cubran la cara cuando es probable que entren en contacto con otras personas que no son miembros de su hogar. Como precaución, se aconseja a los residentes que siempre lleven consigo una cubierta facial en caso de que entren en contacto con otras personas de forma inesperada. A continuación, encontrará algunas pautas adicionales sobre las cubiertas faciales de la Directiva de salud.

Los protectores faciales deben usarse en negocios, edificios de oficinas y otros establecimientos abiertos al público.

No es necesario cubrirse la cara si:

– Comer o beber activamente.

– Recibes servicios dentales, afeitarse o tratamientos faciales o recibir otro servicio que requiera acceso a su cara, boca o cabeza.

– Nadar o participar en otra actividad física en la que el uso de una cubierta facial representaría un riesgo de seguridad genuino.

– Menores de 18 años y practican deportes vigorosos, según lo recomendado por la Academia Estadounidense de Pediatría.

– No puede usar una cubierta facial debido a una condición médica o discapacidad, o no puede quitarse la máscara físicamente.

– No se puede usar una cubierta facial porque impide la comunicación por o con personas que tienen una discapacidad auditiva u otra discapacidad, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación.

– En el trabajo y el equipo requerido para el trabajo no le permite usar una máscara o usar una máscara pondría en peligro la seguridad pública.

– Se encuentra solo en su oficina o vehículo.