Deportista de la Universidad de Washington arrestado y acusado de violar a dos mujeres

Un jugador de fútbol de la Universidad de Washington fue arrestado y acusado de violar a dos mujeres en Seattle y documentos judiciales dicen que jugó en dos partidos de playoffs de fútbol universitario para la escuela después de que la universidad conociera al menos una de las acusaciones.

Los agentes de policía de Seattle arrestaron a Tylin “Tybo” Rogers, de 18 años, el viernes y lo ingresaron en la cárcel del condado de King, informó KING-TV. Fue acusado el martes de violación en segundo grado y violación en tercer grado y su fianza se fijó en 150.000 dólares en cada caso, según documentos judiciales.

No se supo de inmediato si Rogers, de Bakersfield, California, tiene un abogado que pueda comentar en su nombre. Los registros de la cárcel muestran que fue puesto en libertad bajo fianza. Los esfuerzos de The Associated Press para contactarlo no tuvieron éxito de inmediato.

Rogers ha sido suspendido de todas las actividades del equipo hasta nuevo aviso, dijo el martes el departamento deportivo de la Universidad de Washington en un comunicado. La universidad continuará recopilando datos y cooperando con la policía, según lo solicitado, según el comunicado.

Una estudiante del Seattle Central Community College dijo a la policía que fue violada en el barrio Capitol Hill de la ciudad el año pasado. Según documentos judiciales, Rogers y la mujer de 19 años se conocieron y comenzaron a enviarse mensajes después de coincidir en la aplicación de citas Tinder en agosto de 2023. Rogers fue a su apartamento para pasar el rato el 23 de octubre y la agredió, según el tribunal. documentos.

Las autoridades dijeron en documentos judiciales que la mujer denunció la presunta violación a la policía el 28 de octubre y completó un kit de agresión sexual en el Centro Médico Harborview.

Una estudiante de 22 años de la Universidad de Washington denunció que fue violada en noviembre de 2023 en el Distrito Universitario, dijo la policía.

La mujer conoció a Rogers en una fiesta de Halloween en la universidad y luego coincidió con él en Tinder, según documentos judiciales. La policía dijo que los dos hicieron planes un par de semanas después para pasar el rato y que al entrar a su apartamento, Rogers fue inmediatamente contundente y la agredió. La mujer le dijo a la policía que en un momento Rogers «usó una de sus manos para estrangularla».

La segunda mujer denunció la presunta violación en la universidad el 28 de noviembre, dijo la policía. Rogers supuestamente la llamó en esa fecha para confrontarla sobre las acusaciones, dijo la policía en documentos judiciales.

También fue suspendido de las actividades del equipo a finales de noviembre de 2023, según documentos judiciales. El corredor de primer año no viajó con el equipo para su victoria sobre los Oregon Ducks en el juego de campeonato Pac-12 el 1 de diciembre.

En ese momento, el coordinador ofensivo Ryan Grubb dijo durante una conferencia de prensa que Rogers estaba «trabajando en algunas cosas, algunos desafíos que ha tenido fuera del campo», según documentos judiciales. Rogers regresó a las prácticas del equipo a mediados de diciembre, según los documentos.

También se enviaron múltiples correos electrónicos dentro del departamento atlético de la Universidad de Washington confirmando que Rogers debería ser retirado de la lista de viaje del equipo para el juego de campeonato Pac-12, pero no se proporcionó documentación de los motivos de tal acción, según los documentos. Sin embargo, se le permitió aparecer en los dos partidos de playoffs de fútbol universitario de los Huskies un mes después.

Rogers registró cinco acarreos para 19 yardas en la victoria semifinal de los Huskies sobre los Texas Longhorns el 1 de enero. El joven de 18 años corrió para dos yardas en el Juego de Campeonato Nacional contra los Michigan Wolverines el 8 de enero.

Washington fue entrenado la temporada pasada por Kalen DeBoer, quien se fue después del juego del campeonato nacional para tomar el puesto principal en Alabama. Jedd Fisch es ahora el entrenador en jefe de Washington.

Después de la práctica del martes, Fisch dijo a los medios de comunicación locales que no le habían llamado la atención sobre la suspensión de Rogers el año pasado, ni sobre los motivos de la misma.

«No estaba aquí para eso», dijo Fisch. “Tan pronto como me enteré de las acusaciones, tan pronto como nos avisaron, fue suspendido indefinidamente. No tengo comentarios sobre lo que pasó en el pasado. Eso no tiene nada que ver conmigo.»