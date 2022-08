Cómo Lograr Tener El Hábito De La Lectura En Tu Rutina Diaria

Aprender a leer es un privilegio el problema es que la mayoría no lo aprovecha leyendo de forma habitual.

Creo que mucha gente se acerca a la lectura de la manera equivocada: tratan de obligarse a leer, y ver la lectura como una tarea difícil y tediosa. La buena noticia es que incorporar el hábito de la lectura es más divertido y fácil de lo que pensabas.

En este artículo tengo para ti, una forma simple de leer más y empezar la aventura de disfrutar un buen libro. Al final podrás hacer un test gratis para descubrir cuál es el libro perfecto para ti (+ recomendaciones personales)

En algún lugar después de «quiero bajar de peso«, «quiero dejar de procrastinar«, y «quiero enamorarme«, el «quiero leer más« es una de las principales metas de muchas personas.

Y con toda razón…

Un buen libro puede ser una experiencia increíble. Te enseña acerca de las cosas más allá de tus horizontes diarios, te conecta con las mentes más brillantes y puede crear personajes tan reales que parece que los conoces.

Y lo mejor es que somos afortunados de vivir en esta época ¿por qué no aprovechar leyendo todo lo que se pueda?

Hace algunos años (pero no demasiados) los libros y en general el acceso a la información era accesible para muy pocas personas. En su momento el clero y la Iglesia resguardaban los libros como oro.

Actualmente el acceso a la información es ilimitado. La mayoría de nosotros tenemos el privilegio de leer los libros que queramos, incluso de forma gratuita.

Una de las bibliotecas más grande del mundo es la Biblioteca Pública de Nueva York, la cual tiene más de 3 millones de libros a lo largo de sus estanterías. En cantidad es más de un millón de bytes de información ¿te imaginas?…

Piensa en esto:

¿Cuántos libros crees que has leído hasta ahora? ¿Cuántos libros crees que podrás leer a lo largo de toda tu vida?…

Hagamos el cálculo:

La esperanza de vida es de 80 años (más si tienes suerte). Supongamos que empiezas a leer (por hábito) a los 20 años.

Si lees un 1 libro por semana estarás leyendo 2880 libros aproximadamente. Si en cambio lees 100 libros al año, serías capaz de leer 5000 libros en toda tu vida.

Imagínate cuántas historias increíbles e información valiosa puedes descubrir!

¡Imagínate todo lo que te estás perdiendo simplemente porque NO tienes el hábito de la lectura!

Quiero decir, ¿qué pasa con todas esas fantásticas aventuras y bellos romances?, ¿qué hay de todas las batallas, héroes y villanos del pasado que nunca has oído hablar?, ¿qué pasa con todas las cosas fascinantes acerca del mundo que aún no sabes?

Yo he leído un montón y, de todo, desde un complejo artículo científico (que me toma tiempo) hasta una divertida historia de aventuras que se me acaba volando.

Todos los libros que han pasado por mis manos me han ayudado en algo, prácticamente ninguno pasó desapercibido.

Pero, yo no siempre tuve el hábito de la lectura.

¿Por qué empece a leer?

Actualmente leer un libro es una de mis actividades favoritas, sin embargo, te confieso que antes no leía tanto o por lo menos no leía por gusto propio.

Empecé a emocionarme con la lectura cuando vi los libros como un “escape”.

Así como muchas personas tienen distintos escapes de la vida cotidiana.

Con esto no quiero decir que la realidad en la que vivimos sea mala, simplemente esos espacios, como salir a dar un paseo, andar en bicicleta o meditar, nos ayudan a desconectar un poco y relajarnos.

(Piensa por un momento en esa actividad que disfrutas tanto y con la que el tiempo se te pasa rápido)

Para mí el hábito de la lectura fue en un inicio una especie de terapia. Por alguna razón, después de leer me sentía siempre más relajada, de mejor humor y satisfecha.

Y esto se debe a que tu mente conecta con un mundo literario libre de todos los factores estresantes que plagan tu rutina diaria.

Lo mejor es que este es solo uno de muchos más beneficios increíbles, sigue leyendo…

¿Cuáles son los beneficios de leer?

Quiero hacerte una pregunta importante, tan importante que puede ser la clave para disfrutar más años de vida ¡en serio!

Ahí te va: ¿cuántas horas pasaste leyendo libros la semana pasada?…

Esa pregunta fue parte de una potente investigación continua con más de 20,000 jubilados y realizada desde 1990 1.

En 2016, la Escuela de Salud Pública de Yale analizo los datos sobre los hábitos de lectura y la salud de más de 3,600 hombres y mujeres mayores de 50 años, y surgió un patrón increíble 2:

Las personas que leían libros de cualquier tipo: ficción o no ficción durante unos 30 minutos al día (durante varios años) vivían un promedio de 2 años más que las personas que no leían nada 3

Aquí viene la mejor parte: los lectores de libros que informaron más de 3 horas de lectura cada semana tenían un 23% menos de probabilidades de morir que sus compañeros que solo leían periódicos o revistas.

Otros estudios han encontrado resultados similares solo en hombres 4 o solo en mujeres 5

¿Interesante?…

Estos resultados se deben al efecto que la lectura tiene en la cognición, es decir sobre los procesos en tu cerebro como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones, etc.

Los niños que leen libros con sus padres tienen mejores habilidades de alfabetización y obtienen mejores calificaciones en los exámenes de inteligencia 6 7

Leer un libro, obliga a tu cerebro a hacer conexiones de un capítulo a otro y con el tiempo, estas redes neuronales pueden promover un pensamiento más rápido y previenen los efectos de la edad en tu cerebro, como el alzheimer.