Se acerca fecha límite para declarar impuestos

a fecha límite para declarar los impuestos es el 18 de abril próximo. Está a la vuelta de la esquina, y es mejor ponerse al día si es que no quiere terminar pagando dinero de más al IRS en multas por retraso u otras penalidades.

Pero si dejó esta obligación para última hora, debe tener cuidado con aquellos preparadores de impuesto que aparecen durante este tiempo, muchas veces con la intención de aprovecharse de los contribuyentes.

“Es importante que las personas verifiquen con quién preparan los impuestos”, aconsejó Danny Amaya, presidente de Onoria Consulting Services, una compañía basada en Hyattsville, Maryland, que ofrece una serie de servicios, entre ellos, la preparación de impuestos.

Amaya recomendó a las personas que llamen en tiempo fuera de la declaración de impuesto para ver si se trata de una compañía seria que sigue vigente en el mercado, pero que también hagan el trabajo como se debe.

“Hay veces que las personas se van donde los preparadores de impuestos que le dan la mayor cantidad de dinero en reembolsos, pero no siempre estas personas siguen los procedimientos como se debe”, señaló Amaya.

De acuerdo con la Contraloría de Maryland, se han suspendido unas 78 oficinas preparadoras de impuesto por llevar a cabo procesos fraudulentos.

El empresario de origen salvadoreño se ha dedicado a la preparación de impuestos por los últimos 10 años, lo que le ha dado la experiencia necesaria para ganarse la confianza de los clientes.

Según Amaya, durante los tiempos de preparación de impuestos se ve en los hispanos una actitud dividida. Hay quienes por miedo a ser detenidos por migración no cumplen con este requerimiento, mientras que otros están al día, con la esperanza de tener los documentos en regla para regular su estatus.

“Sea cual sea su caso lo que yo recomiendo es que declaren sus impuestos, y si tienen impuestos atrasados de otros año, inclúyalos también. Las autoridades de migración nada tienen que ver con el IRS, así que no deben tener miedo”, recomendó Amaya.

Para muchos la declaración de impuestos puede ser un proceso intimidante. Completar el formulario por cuenta propia puede resultar estresante, y se vuelve un poco más complicado con la compra de propiedades o después de la jubilación, por lo que acudir con un experto puede ser lo más indicado.

Para que el procedimiento es mejor ir preparado con documentos sobre propiedades y gastos relacionados con su trabajo, y si no está seguro qué es lo que necesita, puede llamar al teléfono celular de Danny Amaya para ser atendido.

Renueve su ITIN

Aquellas personas que no han utilizado su Número de Identificación Personal de Contribuyente (ITIN, en inglés) para la declaración de impuestos durante los últimos tres años, deberán renovarlo, como un nuevo mandato del IRS.

Las personas con ITIN emitido antes del 2013, cuyo dígitos del medio contiene los números 78 ó 79, también deberán llevar a cabo la misma operación para poder hacer sus taxes.

Este número ITIN lo debe tener toda persona que no cuenta con un número de seguro social y no reúne los requisitos para obtener uno, por ejemplo los extranjeros no residentes.

