Biden se dirige a Wisconsin para elogiar Microsoft, reunirse con los votantes y trollear a Trump

El presidente Joe Biden se adentra en otro estado campo de batalla el miércoles, continuando impulsando un contraste con Donald Trump en política económica mientras su propia campaña de reelección prepara un nuevo bombardeo publicitario de 14 millones de dólares dirigido en parte a negros, latinos y asiático-estadounidenses. votantes.

Biden viajará a Racine, Wisconsin, donde destacará la decisión de Microsoft de construir un centro de datos de 3.300 millones de dólares que se espera cree aproximadamente 2.000 puestos de trabajo. También es el mismo lugar donde Trump, con gran fanfarria, elogió un plan del gigante de la electrónica Foxconn, con sede en Taiwán, para construir una instalación de fabricación de 10.000 millones de dólares que se suponía que eventualmente emplearía a 10.000 personas. Excepto que nunca se completó.

Consciente de esa historia, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo en una entrevista con The Associated Press que Microsoft tenía un “firme compromiso de no prometer demasiado y cumplir demasiado” y elogió a la administración Biden y al gobernador demócrata Tony Evers por las políticas económicas que marcaron el rumbo. escenario de los acontecimientos anunciados el miércoles.

La campaña de Trump no se dirigió a Foxconn, pero el expresidente suele decir que la economía estaba en una posición mucho mejor cuando él estaba en el cargo, y que volverá a estarlo si gana.

Mientras tanto, el equipo de reelección de Biden está intensificando su acercamiento a los votantes minoritarios en las ondas, con el lanzamiento del miércoles de una nueva campaña publicitaria digital y televisiva de siete cifras que sigue al esfuerzo de 30 millones de dólares que comenzó después de su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de marzo . Uno de los anuncios que forma parte de la nueva campaña también se publicará el miércoles y se centra en el intento fallido pero decidido de Trump de derogar la Ley de Atención Médica Asequible.

Después de su discurso, Biden hará una parada de campaña para hablar con los votantes negros sobre lo que está en juego en las elecciones de noviembre.

La campaña de Biden quiere capitalizar la ventaja de recaudación de fondos que ha disfrutado sobre Trump, con la esperanza de enterrarlos en las ondas mientras acumula importantes recursos sobre el terreno en estados clave en disputa para obligar a los republicanos a ponerse al día mucho más adelante en el año.

“Tan importante como nuestras propias inversiones históricas es la total falta de inversión del otro lado”, dijo a los periodistas Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Biden. «La estrategia de medios pagos de Trump sólo puede describirse como anémica e ineficiente».

Según la campaña, una parte importante de la campaña de $14 millones que comienza el miércoles se destinará a los medios de comunicación negros e hispanos, así como a la prensa y la radio asiático-estadounidenses. Los funcionarios de campaña también dijeron que Biden continuará realizando entrevistas específicas con medios que atienden principalmente a audiencias minoritarias, mientras que la campaña planea lanzar más grupos de coalición en mayo que se centren en bloques específicos de votantes. Hasta ahora, la campaña de Biden ha creado grupos para involucrar a mujeres, latinos y educadores.

A finales de mayo, el esfuerzo de reelección de Biden contará con más de 200 oficinas y aproximadamente 500 empleados, según Dan Kanninen, director del campo de batalla de la campaña. Esas cifras incluyen oficinas en áreas que tradicionalmente no han visto inversiones demócratas en zonas de Michigan, Arizona y Carolina del Norte.

“Nos presentamos en la comunidad todos los días e intentamos ganar todos los votos”, dijo Quentin Fulks, principal subdirector de campaña de la campaña de Biden. «Donald Trump y su equipo no están haciendo nada de eso».

Aunque los comentarios de Biden en Racine son parte de un evento formal en la Casa Blanca, Fulks dijo que la parada “destacará el marcado contraste entre el progreso que ha logrado para las familias de Wisconsin y los fracasos de Donald Trump”.

Smith, de Microsoft, dijo que la primera fase del nuevo complejo de centros de datos traerá una afluencia de 2.300 puestos de trabajo, en su mayoría de construcción, para finales de año.

Si bien Microsoft ha estado intensificando la construcción de centros de datos impulsados ​​por IA en todo el mundo, «este es más importante que muchos porque hay más terreno y, en última instancia, acceso a energía disponible», dijo Smith, que vivía en el área donde se está construyendo el centro. construido como un niño.

Sin embargo, una vez en funcionamiento, incluso los centros de datos más potentes suelen emplear un grupo relativamente pequeño de empleados de tiempo completo para supervisarlos. Microsoft tendrá alrededor de 500, provenientes de trabajadores altamente calificados en el corredor entre Milwaukee y Chicago, dijo Smith.

Sin embargo, argumentó que el mayor impacto para la región estaría en la tecnología misma y en inversiones más amplias para preparar el Alto Medio Oeste para sus impactos.

«Se trata de la competitividad de la industria manufacturera en lugares como Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Ohio», dijo Smith.

El condado de Racine es un lugar crítico; todos menos cinco de los últimos 33 candidatos presidenciales ganadores lo obtuvieron. Trump es uno de los cinco; ganó el condado de Racine, pero perdió las elecciones. Biden fue el primer demócrata desde 1976 en ganar Wisconsin sin ganar el condado de Racine.

Las encuestas, incluida una de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette el mes pasado, muestran que la carrera está prácticamente igualada en Wisconsin, un estado donde cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales se han decidido por menos de un punto porcentual. Biden ganó por poco menos de 21.000 votos en 2020.

Los republicanos señalan que las encuestas estatales y nacionales muestran que sus votantes están más entusiasmados que los demócratas. En las primarias presidenciales de Wisconsin hace un mes, votaron 18.000 republicanos más que demócratas.