Oficina para Asuntos Latinos (MOLA) presenta Noche Cultural y Award

Dentro del marco de la Herencia Hispana.

Nelly Carrión

Washinton Hispanic

La Alcaldesa Muriel Bowser y Jackie Reyes -Yañez Directora de la Oficina para Asuntos Latinos (MOLA) realizó este miércoles 3 de octubre la Ceremonia de entrega de premios y Noche Cultural. Este año, la Noche Cultural se llevó a cabo en el teatro hispano GALA, mientras invitados y publico en general disfrutaron de una noche llena de entretenimiento cultural que mostró la creatividad artística de América Latina.

Este evento que se realizó dentro del marco de la celebración del mes de la Herencia Hispana, conmemoró las contribuciones de los latinos en el desarrollo social y económico de Washington, DC. un evento especial donde se reconoció con premios a destacadas personalidades del área de salud, educación, desarrollo económico, seguridad pública, buen gobierno y trayectoria de vida.

La Ceremonia de entrega de premios y Noche Cultural de MOLA fueron presentados por los maestros de ceremonia Pedro Biaggi y Nelly Carrion quienes dieron las palabras de bienvenida a la audiencia en general.

Como todo evento solemne la pequeña Beverly Perez interpretó las notas del himno nacional.

Beverly Pérez nació el 14 de junio de 2008 en Arlington, Virginia, de padres salvadoreños, está actualmente en quinto grado en Powell Elementary School en Washington DC. en una edad temprana mostró las inclinaciones artísticas y el talento. La música ha sido su pasión, ella se ha realizado en varios eventos y luego tuvo la oportunidad de participar en programas de televisión tales como el programa “pequeños gigantes”, transmitido por univisión en Miami, Florida. Ella también ha participado en comerciales de televisión para la cadena de restaurante la Chiquita.

Otras de las intervenciones artísticas que se tuvo durante la noche fue la presentación de Aurelio Martinez canta-autor, guitarrista y percusionista mejor conocido como aurelio nacio en el 1969. Actualmente es una de los más prolificos representante de la música y la cultura.

Además el Grupo de Joe Falero amenizó el evento que contó con la alfombra roja.

Sra. Jackie Reyes-Yanes

Directora de la Oficina de Asuntos Latinos para Alcaldesa Muriel Bowser

La Directora Jackie Reyes-Yanes agradeció al publico en general a los invitados de la Noche Cultural de MOLA así como a cada uno de los premiados por ser destacados lideres de la comunidad y presentó un extenso informe de los avances logrados por la oficina que tiene a su cargo, dejando una grata impresión por las labores realizadas.

La Directora comentó que este año se entregaron seis Premios al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en las categorías Educación que fue concedido a Elba García.

El Premios al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en la categoría salud a Alicia Wilson fue entregado por el Dr. Angelo Gómez Miembro de la Comisión de Asuntos Latinos para el Desarrollo.

El Premios al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en la categoría de Desarrollo Económico para Joseph Leitman-Santa Cruz entregado por el Sr. Anthony Mussa

El Premios al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en la categoría buen gobierno otorgado a la Unidad de Enlace Latino de la Policía Metropolitana de DC entregado por la Sra. Ingrid Gutiérrez.

El Premios al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en el área de Seguridad Publica fue entregado e Franklin Pérez por la Sra. Margarita Dilone.

El Premios al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en el área área de Trayectoria de Vida fue otorgado a Nucky Walder del Teatro de La Luna y le fue entregado por el presidente de la Comisión de Asuntos Latinos para el Desarrollo, el sr. Johnny Garcia.

Jackie Reyes-Yanes se desempeña como directora de la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Latinos (MOLA) y es responsable de defender y hacer de la comunidad latina una parte integral del Distrito de Columbia. El mandato de la agencia, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de la Alcaldesa Muriel Bowser, es garantizar que toda la gama de servicios de salud, educación, empleo y sociales estén disponibles para los residentes latinos del Distrito de Columbia.

Su experiencia abarca más de nueve años de compromiso con la diversa comunidad latina en DC.

En su cargo anterior, actuó como Directora de Asuntos Latinos y Asistencia Comunitaria para el ex concejal de DC Jim Graham (D – Ward 1). Mientras trabajaba con Graham, Reyes-Yanes encabezó iniciativas para atender las necesidades de los residentes latinos en el Distrito.

Varios de sus logros incluyen: organizar eventos de prevención de pandillas que redujeron exitosamente la violencia callejera y el crimen, y ayudar a obtener financiamiento para reconstruir los apartamentos Monseñor Romero en Mount Pleasant que fueron destruidos por un incendio en 2008. Reyes-Yanes tiene raíces profundas en la comunidad y un historial de éxito trabajando en apoyo de causas que ayudan a la comunidad latina.

Jackie Reyes-Yanes es reconocida en todo el Distrito por sus esfuerzos para crear un espacio seguro para la comunidad inmigrante a través del cabildeo estratégico para la reforma migratoria. Reyes-Yanes es un residente del barrio 7 y activista salvadoreño. Hizo de DC su hogar en 1990.

Entre las principales actividades que la Unidad de Enlace Latino desarrolla se encuentran las siguientes:

Programa Visita de Casas, que se realiza dos veces al mes. Policías de la unidad llegan hasta las viviendas, incluso en edificios, y se reúnen con las familias hispanas que residen en el lugar a fin de integrarlos y generar confianza mutua.

Programa Town Hall: reuniones vecinales cada tres meses en la escuela Sagrado Corazón.

Reuniones en escuelas elementales de la zona Sureste de la ciudad, donde existen vecindarios latinos.

Servicio de atención al público, incluso en sus trámites por documentos. Además se les enseña a conocer los beneficios que la ciudad otorga a las víctimas de crímenes.

Programas en varias emisoras de radio, a través de los cuales dirigen mensajes de prevención.

Desfile de los Reyes Magos, único de su tipo organizado por la policía en todo el país.

Colecta de juguetes a fin de año, para distribuirlos entre los niños de las familias latinas más necesitadas.

Premio al Liderazgo Comunitario en el área de Trayectoria de Vida

El Premio al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en el área de Trayectoria de Vida fue otorgado a Nucky Walder del Teatro. Nucky Walder es paraguaya. En su país perteneció a Tiempovillo, grupo renovador de la escena paraguaya de los ‘70 con el que recorrió en gira artística muchos países de América como actriz y conductora de Talleres de Formación Actoral.

En Paraguay funda con otros artistas el Grupo de Teatro Universitario y más tarde La Máscara, participando además en el Teatro Arlequín. En 1984 llega a USA donde colabora con GALA Teatro Hispano.

Dado su interés por la educación artística, desarrolla programas en centros educativos del área. Por tres años consecutivos, DC Commission of the Arts and Humanities le otorgó fondos para el programa ‘Bilingual Drama/Literacy Workshops’ para los niños de Bancroft Elementary School (Mt. Pleasant).

En 1991 cofunda Teatro de la Luna donde además de productora ha cumplido labores actorales en más de 20 obras habiendo actuado últimamente en Rifar el Corazón.

En 1999, (junto a Mario Marcel) en reconocimiento a su labor recibe el Tony Taylor, premio otorgado por la Cultural Alliance of Greater Washington y recientemente el premio ‘Liderazgo Mujer Latina 2009’ de Fiesta DC por su contribución a la cultura y artes latinas.

Premio al Liderazgo Comunitario en la categoría Salud

El Premio al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en la categoría Salud a Alicia Wilson

Alicia Wilson tiene un largo historial de trabajo por la justicia social y la igualdad de acceso. Luego de su graduación de la universidad de Swarthmore con un BA en Religión y Sociología / Antropología, se sumergió en el ámbito de los servicios sociales, lo que se convertiría luego en su pasión. Se desempeñó como gerente de casos para varias organizaciones centradas en el empoderamiento de las personas sin hogar y los trabajadores pobres en y alrededor de Washington DC.

A medida que adquirió experiencia y desarrolló sus intereses, Wilson se unió al equipo de La Clínica como un administrador de casos para los miembros de la población latina VIH-positiva. Más adelante, su enfoque dio un giro y se unió al equipo de desarrollo de La Clínica, desempeñándose como una trabajadora asociada en esta área. Poco después, ascendió a la posición de Directora de Becas y Contratos Administrativos. Bajo este cargo, Wilson supervisó los esfuerzos de redacción de subvenciones y recaudación de fondos, lo que dio como resultado el actual presupuesto anual de la agencia, el cual se valora por más de $ 7,5 millones, de los cuales un 70% consiste en subvenciones y contratos. Adicionalmente, este cargo incluía responsabilidad en el área de las relaciones públicas y otros proyectos de desarrollo a largo plazo de la clínica.

Como su papel en La Clínica evolucionó y se expandió para incluir más responsabilidades de liderazgo, Wilson fue elegida para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva en La Clínica en enero de 2009.

El compromiso de Wilson con la justicia social va más allá de las puertas de la Clínica ya que, actualmente, se encuentra tanto en el Consejo Administrativo de Washington DC para la Atención Primaria, como en el Comité del Congreso para la Asesoría de la Comunidad Latina de la congresista Eleanor Holmes Norton. También es miembro del Comité Directivo Nacional para Promotores de Salud, convocado por la Oficina Federal de Salud de las Minorías. Además, ha combinado su experiencia en la administración sanitaria con la defensa de la salud, ofreciendo un testimonio frecuente en el Consejo de la Ciudad de DC y actuando como socia en una serie de coaliciones de la región.

Premio al Liderazgo Comunitario en la categoría de Desarrollo Económico

El Premio al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en la categoría de Desarrollo Económico para Joseph Leitman-Santa Cruz.

Es el Director Asociado de Capital Area Asset Builders (Caab).

Es un profesional de construcción de activos, capacidad financiera y servicios financieros con 19 años de experiencia en un espectro amplio de programas y gestión de proyectos, gestión de equipos, desarrollo de negocios, estrategia de inversión, gestión de cartera en gestión de la riqueza, Administración de Inversiones empresas de gestión, individuos y familias de alto nivel reducido, dotaciones, fundaciones y planes de retiro y 2) el campo de construcción de activos trabajando con organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas empresariales y familias bajas y moderadas.

Actualmente, realiza una campaña para obtener el retorno del Crédito por Ingreso de Trabajo (EITC,por sus siglas en inglés.

Premio al Liderazgo Comunitario en la categoría Educación

El Premio al Liderazgo Comunitario de la Alcaldesa Muriel Bowser en la categoría Educación a Elba García

Es una servidora líder, es una educadora nata, su labor, la desarrolla con modestia, pero con entrega. Lo que le da buenos resultados , lo que hace que los estudiantes se beneficien. Ella se desempeña como Directora Ejecutiva de la División de Adquisición de Lenguaje en la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) desde 2009. Su oficina ayuda a los servicios de coordinación en Línea del Estudiante de las Escuelas (LCD).

Premio al Liderazgo Comunitario en el área de Seguridad Pública

Franklin Peralta se unió al centro juvenil latinoamericano (LAYC) en el año 2000 como asistente social de su centro para adolescentes, reclutando jóvenes para programas de tutoría y enriquecimiento después de la escuela y liderando actividades recreativas para jóvenes, para mantenerlos fuera de las calles y conectados a recursos y adultos comprensivos .