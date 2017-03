Festival del libro hispano une cultura, literatura y diversión

L

as ganas de querer transmitir y compartir su pasión por la literatura es lo que motivó al escritor y profesor de español, Hemil García Linares, a imponerse un nuevo reto y lanzarse a una nueva aventura.

Lo que parecía prácticamente imposible comenzó a tomar forma gracias al amor por la literatura en español de otros escritores que, como García Linares, viven en Estados Unidos y así dar vida a lo que será el 1er. Festival del Libro Hispano en Virginia. El evento se realizará el sábado 1 de abril en la George Washingon Middle School de 2:00 pm hasta las 7:00 pm.

“Virginia como otros tantos estados acogen a escritores hispanos, pero estamos aislados porque no existe una comunidad literaria cimentada. No me refiero a conferencias académicas de español que sí existen a nivel de universidades sino a eventos estrictamente literarios, como será este festival”, dijo Hemil García Linares a Washington Hispanic.

El escritor, de origen peruano, explica que a diferencia del mercado angloparlante, los hispanos no realizan muchos eventos de esta naturaleza porque “no son rentables”, pero que son importantes porque promueven la cultura, las tradiciones y el idioma español.

“Nuestra cultura no es sólo música y gastronomía. Una canción dura cuatro minutos, el más delicioso de las platos cinco minutos (y eso). La literatura (un libro) es un regalo que puede pasar de generación en generación”, afirma el escritor García Linares.

Espacios como éstos son los que necesitan los escritores hispanohablantes porque “permiten mostrar nuestros trabajos e intentar crear una comunidad literaria”, detalla García Linares.

El 1er Festival del Libro Hispano contará con la presencia de la cónsul del Perú, Ana Cecilia Gervasi, y la participación de más de una docena de escritores de otros estados que visitarán Virginia.

Entre los participantes también figuran autores locales como Marina Carvalho (Argentina), la autora colombiana Eugenia Muñoz Molano (Virginia Commonwealth University), así como los autores peruanos Santiago Távara, Alfredo del Arroyo y Hemil García Linares (George Mason University).

El grupo de escritores invitados lo integran los autores peruanos Fernando Morote (New York), Ani Palacios McBride (Ohio), el autor argentino Fernando Olzsanski (Chicago), la autora ecuatoriana Melanie Márquez Adams (East Tennessee State University), la escritora tunecina e hispana por adopción Khédija Gadhoum (University of Georgia), el poeta peruano Roger Santivánez (Temple University), el poeta cubano Rafael Bordao (Columbia University), Rob Mulligan desde Michigan en representación de Natalia Gómez Linares (Grand Valley State University).

“Todos los escritores participantes están muy motivados y han hecho el gran sacrificio de venir dejando sus trabajos de lado para compartir con los amantes de la literatura”, asegura Hemil García Linares.

El festival tiene una amplia agenda que empieza el sábado 1 de abril a las 2:00 pm. y se extenderá hasta las 7:00 pm. Dayán Aldana, la embajadora de la peruanidad, compartirá una serie de lecturas para niños en español.

En estos momentos en que la tecnología y las redes sociales parecieran que están tratando de ganarle terreno a la literatura y la comunicación humana en general, este tipo de eventos fortalecen la importancia de preservar el idioma español entre la comunidad inmigrante que vive en Estados Unidos.

“Las redes permiten enviar mensajes rápidamente, pero eso no significa que existe una mejor comunicación. Al contrario, hoy ves familias que se sientan a comer en un restaurante y paran con la cabeza gacha mirando el celular o un videojuego. La lectura estimula el cerebro, invitar a soñar, conocer otras culturas y puedes comunicar tu experiencia con el libro con alguien a quien aprecias”, asegura el artífice de este importante evento de las letras en EEUU, Hemil García Linares.