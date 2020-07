DC United vuelve a la acción

MLS Is Back y este fin de semana es el turno del DC United que se enfrenta al Toronto FC, juego del Grupo C del cual lo integran también los equipos del Montreal Impact y el New England que se enfrentaron el día Jueves 9 con la victoria del equipo de Boston 1-0. El evento […]

Photos by D.C. United/Xavi Dussaq

MLS Is Back y este fin de semana es el turno del DC United que se enfrenta al Toronto FC, juego del Grupo C del cual lo integran también los equipos del Montreal Impact y el New England que se enfrentaron el día Jueves 9 con la victoria del equipo de Boston 1-0.



El evento se lleva a cabo en el complejo Wide World of Sports de ESPN en Walt Disney World, Orlando – Florida. Los partidos se juegán sin la asistencia de fanáticos, mientras que la liga de fútbol continúa lidiando con los problemas de COVID-19, que ya han dado lugar a múltiples aplazamientos debido a las pruebas positivas y la retirada completa de los equipos FC Dallas y de la franquicia debutante Nashville SC del torneo.



Fecha y horarios de los juegos del DC United



TORONTO FC VS DC UNITED

Sunday, July 12, 2020

9:00AM ET

Broadcast: ESPN2



DC UNITED VS NEW ENGLAND

Thursday, July 16, 2020

8:00PM ET

Broadcast: FS1, TUDN



MONTREAL IMPACT VS DC UNITED

Tuesday, July 21, 2020

10:30PM ET

Broadcast: TUDN