Youngkin firma un proyecto de ley que reprime el uso de las redes sociales por parte de los niños de VA

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, firmó la semana pasada la Ley de Protección de Datos del Consumidor , restringiendo el tiempo que los jóvenes pueden pasar navegando en las redes sociales.

La medida, que contó con apoyo bipartidista en la asamblea general del estado, prohíbe a los niños menores de 16 años utilizar las redes sociales durante más de una hora al día.

También exige un enfoque neutral al preguntar la edad de una persona al crear una cuenta y establece que debe existir una forma de verificar con precisión la edad de un joven. El proyecto de ley establece que las empresas no pueden usar la información de edad para ningún otro fin y permite a los padres aumentar o disminuir el límite diario de una hora.

La ley excluye las plataformas que se utilizan principalmente para correo electrónico o mensajería directa, servicios de streaming y sitios de noticias.

Jennifer Golbeck, profesora de la Facultad de Información de la Universidad de Maryland, dijo que no está claro si la ley tendrá el efecto previsto.

“Si dijéramos: ‘¡Instagram, TikTok, una hora para menores de 16 años!’, sospecho que lo que veremos es la aparición de otras plataformas y la búsqueda creativa de maneras de usarlas por parte de jóvenes, o simplemente mentirán sobre su edad en las plataformas que ya usan”, dijo Golbeck. “Existen grandes dudas sobre si esta ley tendrá un impacto real en el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales”.

Existe tecnología que establece límites al tiempo frente a la pantalla para ciertos grupos de edad, pero es más difícil aplicarla si alguien no es sincero sobre su edad, según Megan Duncan, profesora asociada de periodismo en la Escuela de Comunicación de Virginia Tech.

Los niños menores de 16 años generalmente no tienen identificación, y el uso de un pasaporte o certificado de nacimiento podría presentar problemas de privacidad.

No hay investigaciones que indiquen que una hora sea un “momento mágico”, dijo Duncan, pero los límites podrían ser útiles porque “cuando eres más joven y no tienes ese control de impulsos que los adultos desarrollan más tarde en la vida, no tienes la capacidad de establecer esos límites por tu cuenta”.

Podría haber servicios que proporcionen verificación de edad, dijo Golbeck, pero la viabilidad de eso podría ser un desafío.

«Supongo que si no encontramos una manera muy onerosa de hacerlo, terminaremos preguntando a los niños cuál es su edad y entonces todos dirán que tienen más de 18 años», dijo Golbeck.

Existen preguntas similares sobre la aprobación de los padres para cambiar el límite y los pasos a seguir. Hace unos años, si un padre quería que su hijo pequeño tuviera acceso sin restricciones a un sitio como Instagram, tenía que enviar por fax una copia de su documento de identidad, explicó Golbeck.

“Si se permite que los padres cambien estas reglas, podrían decir: ‘Según esta ley, no tienes tiempo para usar las redes sociales’. Podrían decir: ‘Mi hijo puede usar las redes sociales todo el tiempo que quiera’. ¿Para qué existe entonces una ley?”, preguntó Golbeck.

Duncan, por su parte, afirmó que existe apoyo público a la regulación de las redes sociales para abordar su adicción y sus implicaciones para la salud mental. Planea monitorear hasta qué punto las empresas de redes sociales se oponen a esta ley en los tribunales.

Golbeck dijo que si bien hay muchas conversaciones sobre los impactos negativos que tienen las redes sociales, esas plataformas tienen beneficios para las personas que se sienten socialmente aisladas.

“El proyecto de ley, si bien intenta abordar un problema importante, realmente pasa por alto que hay personas vulnerables que necesitan comunidad, y las redes sociales ayudan a encontrar esa comunidad, y con este tipo de proyecto de ley estamos eliminando todo eso”, dijo Golbeck. “Ahí es donde residen muchos de los verdaderos perjuicios”.