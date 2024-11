Un consejo técnico: Cómo empezar a utilizar Bluesky

¿Buscas una nueva plataforma de redes sociales porque X, Threads y Mastodon no te satisfacen? Puedes probar Bluesky .

Las personas que buscan evitar el caos, el ruido y el bullicio político tras las elecciones estadounidenses están notando un estado de ánimo diferente en la plataforma social Bluesky, donde el ambiente es aparentemente acogedor y hay notablemente menos trolls.

El sitio anunció que había sumado rápidamente más de un millón de nuevos usuarios en la semana posterior al día de las elecciones y se ha convertido en uno de los rivales de más rápido crecimiento para X de Elon Musk y plataformas similares.

Si tienes la tentación de visitar el nuevo espacio, aquí tienes una guía sobre cómo funciona Bluesky:

Empezando

Tal vez no estés listo para comprometerte a agregar otra cuenta en las redes sociales. No hay problema: puedes seguir navegando en Bluesky sin registrarte porque todas las publicaciones y perfiles son públicos.

Es posible que tenga una sensación de déjà vu porque la apariencia y el funcionamiento de la plataforma son muy similares a los de X. Esto no debería sorprenderle, ya que el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, fue uno de los primeros promotores de Bluesky (Dorsey ya no está involucrado en Bluesky, que es propiedad de su equipo ejecutivo y está dirigida por él como una corporación de beneficio público).

Si te animas a abrir una cuenta, necesitarás un nombre de usuario. Notarás que los nombres de usuario de Bluesky son un poco diferentes porque terminan de forma predeterminada en el dominio del sitio, .bsky.social.

Puedes personalizar tu nombre de usuario para que sea más fácil de recordar, utilizando el dominio de tu propio sitio web o comprando uno personalizado a través de Bluesky. Pero es posible que no sea algo que la mayoría de los usuarios novatos necesiten o quieran hacer de inmediato.

¿Cómo puedo encontrar gente interesante?

Bluesky se jacta de ofrecer a los usuarios una “elección algorítmica” para adaptar el contenido que se les muestra en lugar de dejarlo en manos de los caprichos de un sistema centralizado.

“Nuestra experiencia en línea no tiene por qué depender de que multimillonarios tomen decisiones unilaterales sobre lo que vemos”, afirma .

Esto significa que puedes seguir feeds personalizados creados por otros usuarios o diseñar los tuyos propios. Si pulsas #Feeds en el menú de la izquierda, verás algunas ofertas predeterminadas como Fotos de gatos y Jardinería. My Bangers es una lista de tus publicaciones más populares por Me gusta y Catch Up muestra las publicaciones más populares del sitio de las últimas 24 horas. Puedes encontrar más haciendo una búsqueda y pulsando el botón Feeds.

También está el feed habitual “Descubrir” de publicaciones sugeridas y un feed cronológico de cuentas que sigues.

Para ayudar a los nuevos usuarios a adaptarse, Bluesky ofrece paquetes de inicio con feeds recomendados y cuentas para seguir, que cualquiera puede crear y compartir. No aparecen en los resultados de búsqueda de Bluesky, pero se pueden encontrar en directorios en línea .

O alguien podría compartir uno contigo. Después de registrarme, un colega me indicó uno para los principales medios de comunicación . Hay decenas de miles de paquetes de inicio, que van desde temas de amplio atractivo como Taylor Swift hasta intereses específicos como las bicicletas de carga o los comediantes del Reino Unido . Puedes seguir el paquete completo o desplazarte por la lista para elegir cuentas individuales.

¿Qué pasa con las personas que seguiste en X? Existe una herramienta de extensión del navegador llamada Sky Follower Bridge que te ayudará a encontrar usuarios de X que hayan migrado a Bluesky. Pero antes de hacer clic en el botón de seguir, comprueba que no se trate de un usuario diferente que use el mismo nombre de usuario o apodo.

Cómo publicar

¿Estás listo para unirte a la conversación? Puedes escribir publicaciones o responder a otras personas, pero hazlo de manera breve, ya que hay un límite de 300 caracteres (20 más que en X). También puedes subir fotos y videos, aunque estos no pueden durar más de 60 segundos. Por supuesto, también están disponibles los GIF y los emojis.

Todavía puedes @ personas escribiendo su nombre de usuario, dar me gusta a publicaciones tocando un ícono de corazón o usar hashtags para resaltar un tema. Bluesky agregó un menú para hashtags, por lo que cuando haces clic en uno, obtendrás diferentes opciones para ver o silenciar publicaciones sobre ese tema.

¿Qué pasa con los trolls?

El espíritu de descentralización de Bluesky se extiende a las opciones de control de contenido que ofrece.

Para empezar, los usuarios pueden elegir en su menú de configuración si quieren ver respuestas, publicaciones compartidas o citas de publicaciones en su feed. Se pueden silenciar palabras o etiquetas específicas temporalmente o para siempre, mientras que las cuentas se pueden silenciar o bloquear individualmente o en bloque agregándolas a una lista de moderación. Incluso puedes ajustar el nivel de contenido para adultos que aparece en tu feed.

Bluesky cuenta con un equipo de moderadores de contenido que vigilan el sitio para detectar material ilegal o que infrinja las reglas. Pero también está adoptando un enfoque diferente al publicar en código abierto su sistema de moderación de contenido en un intento de resolver los problemas con los servicios de moderación tradicionales que, según afirma, «carecen de transparencia y control por parte de los usuarios».

De esta forma, las personas o los grupos pueden configurar sus propios filtros de contenido, o etiquetadores, que van más allá de lo que ofrece Bluesky. Estos etiquetadores se pueden utilizar para categorizar contenido o usuarios, que luego se pueden bloquear u ocultar. Pero también se pueden utilizar con fines informativos o creativos, como la selección o verificación de contenido.

Existen etiquetadores para identificar imágenes generadas por inteligencia artificial o para verificar los hechos de las noticias. Puedes encontrar listas de etiquetadores en línea. Después de suscribirme a un etiquetador de política estadounidense, algunas publicaciones en mis feeds fueron marcadas como “!Donald Trump” o “!político demócrata” y ocultadas a menos que haga clic en Mostrar.