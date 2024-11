Trump ha prometido «salvar TikTok»

Después de un año tumultuoso lleno de ansiedad y una batalla legal sobre su futuro en Estados Unidos, TikTok puede haber recibido un salvavidas del hombre que alguna vez fue su mayor enemigo: Donald Trump.

El presidente electo Trump, quien intentó prohibir la plataforma de redes sociales la última vez que estuvo en la Casa Blanca, ha prometido repetidamente durante su campaña más reciente oponerse a la prohibición de la aplicación de videos de formato corto, lo que podría suceder tan pronto como a mediados de enero si la compañía pierde un caso judicial que actualmente está en curso en Washington.

Durante meses, TikTok y su empresa matriz con sede en China, ByteDance, han estado enfrascadas en una batalla legal con Estados Unidos por una ley federal que las obliga a cortar lazos por razones de seguridad nacional o dejar de operar en uno de sus mayores mercados del mundo. La medida, firmada por el presidente Joe Biden en abril, otorga a ByteDance nueve meses para desprenderse de sus participaciones, con una posible extensión de tres meses si una venta estaba en curso. Si eso sucede, el plazo podría extenderse hasta los primeros 100 días de la presidencia de Trump.

Las empresas han afirmado que la desinversión no es posible y que la ley, de ser aprobada, las obligaría a cerrar antes del 19 de enero, justo un día antes de la segunda investidura de Trump. Los abogados de ambas partes han pedido a un tribunal federal de apelaciones que revisa el caso que emita un fallo antes del 6 de diciembre. Se espera que la parte perdedora apele ante la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora y podría decidir aceptar el caso, lo que podría alargar aún más el proceso.

Cuando se les pidió un comentario, el equipo de transición de Trump no ofreció detalles sobre cómo Trump planea llevar a cabo su promesa de “salvar TikTok”, como dijo en una publicación de Truth Social en septiembre, mientras alentaba a las personas que se preocupan por la plataforma a votar por él. Pero Karoline Leavitt, una portavoz del equipo de transición, indicó en una declaración que planea llevarlo a cabo.

“El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen rotundo, lo que le dio el mandato de implementar las promesas que hizo durante la campaña electoral”, dijo Leavitt. “Cumplirá”.

Durante una entrevista en marzo con CNBC, Trump dijo que todavía creía que TikTok representaba un riesgo para la seguridad nacional, pero se oponía a prohibirlo porque hacerlo ayudaría a su rival, Facebook, al que ha seguido criticando por su derrota electoral de 2020. También negó haber cambiado de opinión sobre el tema debido al megadonante republicano Jeff Yass, un inversor de ByteDance con el que Trump, en ese momento, dijo que solo había conocido «muy brevemente». Dijo que Yass «nunca mencionó TikTok» durante su reunión.

Aun así, ByteDance –y grupos conectados a Yass– han estado intentando ejercer su influencia. Los informes de divulgación de actividades de lobby muestran que este año, ByteDance pagó al veterano cabildero y ex asistente de campaña de Trump, David Urban, 150.000 dólares para que presionara a los legisladores en Washington a favor de TikTok. La empresa también ha gastado más de 8 millones de dólares en cabilderos internos y otros 1,4 millones en otras empresas de lobby, según Open Secrets.

Mientras tanto, en marzo, Politico informó que Kellyanne Conway, una ex asistente de alto rango de Trump, estaba recibiendo pagos del grupo conservador Club for Growth, financiado por Yass, para que defendiera TikTok en el Congreso. Un portavoz de la organización dijo que Conway fue contratada como consultora para realizar encuestas. Conway y Urban no respondieron a las solicitudes de comentarios. TikTok, que ha negado durante mucho tiempo que sea un riesgo para la seguridad nacional, se negó a hacer comentarios.

Si los tribunales confirman la ley, el Departamento de Justicia de Trump tendrá que hacerla cumplir y castigar con multas cualquier posible infracción. Las multas se aplicarán a las tiendas de aplicaciones, a las que se les prohibirá ofrecer TikTok, y a los servicios de alojamiento de Internet, a los que se les prohibirá ofrecerlo. Leah Plunkett, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard, dijo que, a partir de su lectura del estatuto, el fiscal general tiene que investigar las infracciones, pero puede decidir si lleva o no a esas empresas a los tribunales y las obliga a cumplir.

Trump podría hacer otras cosas para evitar que TikTok desaparezca.

Podría emitir una orden ejecutiva para anular la prohibición (lo que Plunkett cree que no sería legal) o instar al Congreso a derogar la ley. Eso requeriría el apoyo de los republicanos del Congreso que se han alineado con Trump, pero que también han apoyado la perspectiva de sacar a TikTok de las manos de una empresa china.

En una declaración enviada a la AP después de las elecciones, el representante republicano John Moolenaar de Michigan, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, dijo que las “preocupaciones de larga data” de Trump sobre TikTok se alinean con el requisito de desinversión de la ley.

“La administración Trump tendrá una oportunidad única de negociar una adquisición estadounidense de la plataforma”, dijo.

ByteDance, sin embargo, ha dicho anteriormente que no tiene intención de vender la plataforma a pesar del interés de algunos inversores, incluido el exsecretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin . Los analistas dicen que es aún menos probable que la empresa venda el algoritmo propietario que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación. Eso significa que incluso si TikTok se vende a un comprador calificado, es probable que sea una sombra de lo que es actual y que deba reconstruirse con nueva tecnología.

Sarah Kreps, directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell, dijo que también es posible que Trump vuelva a plantear el tema y ordene a su administración negociar un nuevo acuerdo con TikTok.

TikTok dijo que en 2022 presentó a la administración Biden un borrador de acuerdo que reforzaría las protecciones para los usuarios y le brindaría más supervisión sobre las operaciones de la empresa en Estados Unidos. Pero la administración ha argumentado en documentos judiciales en los últimos meses que sería difícil hacer cumplir el acuerdo debido al tamaño y la complejidad técnica de la plataforma.

Trump no ha tenido acceso a nuevo material de inteligencia sobre el asunto durante algunos años y es posible que cambie de opinión -y abandone su promesa de campaña- una vez que lo haga, dijo Kreps.

Plunkett, profesora de Derecho de Harvard y autora de “Sharenthood: Why We Should Think before We Talk about Our Kids Online”, dijo que si estuviera asesorando a TikTok, les recomendaría que elaboraran un plan de desinversión que cumpliera con la ley y fuera lo más favorable posible para ellos.

“Hay demasiada incertidumbre sobre lo que probablemente hará la administración Trump”, dijo.