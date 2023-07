Son seguras las bicicletas eléctricas?

A medida que ha crecido la ubicuidad de las bicicletas eléctricas, también lo ha hecho la frecuencia de los incendios y las muertes atribuidas a las baterías que las alimentan, lo que provocó una campaña para establecer regulaciones sobre cómo se fabrican, venden, reacondicionan, cargan y almacenan las baterías.

Los defensores de los consumidores y los departamentos de bomberos, particularmente en la ciudad de Nueva York, están instando a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. a establecer normas de seguridad obligatorias y confiscar las importaciones que no cumplan con las normas cuando lleguen a la frontera o a los puertos de envío, para que las bicicletas eléctricas inseguras y las baterías de fabricación deficiente no No llegue a las calles y ponga en peligro los hogares.

Estos no son incendios típicos, dijo la comisionada de bomberos de la ciudad de Nueva York, Laura Kavanagh. Las baterías no arden; ellos explotan

“El número de incidentes de incendios ha aumentado rápidamente. Otras ciudades del país también han comenzado a ver estos problemas, y los municipios que aún no experimentan este fenómeno pueden enfrentar incidentes similares en el futuro”, dijo Kavanagh a la comisión el jueves en un foro centrado en bicicletas eléctricas y baterías de iones de litio. .

“Hemos llegado a un punto de crisis en la ciudad de Nueva York, y las baterías de iones ahora son una de las principales causas de incendios fatales en Nueva York”, dijo a los comisionados.

Con unas 65.000 bicicletas eléctricas recorriendo sus calles, más que en cualquier otro lugar de los EE. UU., la ciudad de Nueva York es el epicentro de los incendios relacionados con las baterías. Ha habido 100 incendios de este tipo en lo que va del año, lo que ha resultado en 13 muertes, ya más del doble de las seis muertes del año pasado.

A nivel nacional, se informaron a la comisión más de 200 incendios relacionados con baterías (un recuento obviamente insuficiente) en 39 estados en los últimos dos años, incluidas 19 muertes atribuidas a los llamados dispositivos de micromovilidad que incluyen scooters, bicicletas y hoverboards que funcionan con baterías.

Los dos senadores estadounidenses de Nueva York, los demócratas Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, presentaron una legislación el mes pasado que establecería estándares de seguridad obligatorios para las bicicletas eléctricas y las baterías que las alimentan.

Debido a que no existen estándares obligatorios, dijo Schumer, las baterías mal fabricadas han inundado los EE. UU., lo que aumenta el riesgo de incendios.

En muchos casos, las autoridades se han visto desafiadas a rastrear el origen de las baterías fabricadas en el extranjero, muchas de ellas compradas en línea o de distribuidores del mercado de accesorios.

A principios de este año, la ciudad de Nueva York promulgó urgentemente un amplio paquete de leyes locales destinadas a tomar medidas enérgicas contra las baterías defectuosas, incluida la prohibición de la venta o el alquiler de bicicletas eléctricas y baterías que no estén certificadas por un producto independiente para cumplir con los estándares de seguridad. laboratorio de pruebas

Las nuevas reglas también prohíben la manipulación de baterías o la venta de baterías reacondicionadas hechas con celdas de iones de litio recuperadas de unidades usadas.

Mientras tanto, los funcionarios de la ciudad de Nueva York también anunciaron que recibieron una subvención federal de $ 25 millones para estaciones de carga de bicicletas eléctricas en toda la ciudad, que los bomberos esperan que reduzca el riesgo de incendios.

“Cuando fallan, fallan espectacularmente”, dijo Kavanagh en una entrevista la semana pasada. “Una vez que uno de estos se enciende, hay un gran volumen de fuego, a menudo tanto que la persona en su hogar no puede salir y los bomberos no pueden entrar para atraparlos”.

Tal fue el caso en abril cuando dos hermanos, un niño de 7 años y su hermana de 19 años, murieron cuando la batería de un scooter provocó un incendio en Queens.

Debido al peligro de incendio, algunos edificios residenciales han prohibido las bicicletas eléctricas. El verano pasado, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York intentó prohibir a los inquilinos en todos sus 335 desarrollos mantener o cargar vehículos eléctricos en sus unidades, solo para retroceder unos meses después de las protestas de los repartidores.

El uso de bicicletas motorizadas creció dramáticamente en la ciudad durante la pandemia de COVID-19 a medida que las personas confinadas en sus hogares recurrieron más a los trabajadores de entrega de alimentos para comidas y comestibles.

Con la serie de incendios, los repartidores como Lizandro López dicen que ahora son más conscientes de las precauciones.

“Tan pronto como la batería está cargada, la desconecto. No debes dejarlo cargando por mucho tiempo”, dijo López en español, “porque si lo dejas allí por mucho tiempo, ahí es cuando puedes provocar un incendio”.

Los Deliveristas Unidos, que representa a los trabajadores de entrega basados ​​en aplicaciones en el área de Nueva York, estima que menos del 10 % de las bicicletas eléctricas vendidas en la ciudad han sido consideradas seguras por un evaluador externo, como UL Solutions, un producto que prueba empresa que certifica el cumplimiento de las normas de seguridad para una gran cantidad de productos eléctricos, incluidas las luces navideñas y los televisores.

Las baterías de bicicletas eléctricas se basan en la misma química para generar energía que las baterías de iones de litio en teléfonos celulares, computadoras portátiles y la mayoría de los vehículos eléctricos, productos que inicialmente eran propensos a sobrecalentarse.

Las regulaciones más estrictas, los estándares de seguridad y las pruebas de cumplimiento redujeron drásticamente el riesgo de incendios en dichos dispositivos, según Robert Slone, vicepresidente senior y científico jefe de UL Solutions.

Lo mismo puede pasar con las baterías de las bicicletas eléctricas, dijo, si están hechas para cumplir con los estándares de seguridad establecidos. Una característica de la que carecen la mayoría de estas baterías es la capacidad de apagarse automáticamente para evitar el sobrecalentamiento y las «fugas térmicas» que provocan explosiones e incendios.

“Solo necesitamos hacerlos seguros, y hay una forma de hacerlos seguros a través de pruebas y certificaciones”, dijo Slone, “dado el historial que hemos visto en términos de incendios y lesiones y, desafortunadamente, muertes también, no solo en Nueva York, sino en todo el país y en todo el mundo”.

En Londres, el cuerpo de bomberos dice que las baterías de litio son el riesgo de incendio de más rápido crecimiento en la ciudad, con un incendio en erupción cada dos días. El año pasado, hubo un total de 116 incendios relacionados con bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Al menos una muerte se ha atribuido este año a una batería sobrecalentada.

En San Francisco, ha habido al menos 21 incendios de baterías en lo que va del año, en comparación con solo 13 incendios relacionados con baterías en 2017, según un análisis del San Francisco Chronicle.

El año pasado, se importaron alrededor de 1,1 millones de bicicletas eléctricas a EE. UU., según la Asociación de Vehículos Eléctricos Ligeros, un grupo de la industria. En 2021, ingresaron al país más de 880,000 bicicletas eléctricas, aproximadamente el doble que el año anterior y el triple que en 2019.

Muchas de las baterías que ahora se encuentran en las carreteras son productos de calidad inferior o del mercado secundario que son conocidos como riesgos de incendio pero que son populares entre los repartidores porque son más baratos.

PeopleForBikes Coalition, un grupo comercial de la industria, pidió al gobierno el jueves que cierre las fronteras a las inseguras baterías de iones de litio.

“Si la agencia cumple y crea estas regulaciones, esas regulaciones por sí solas no serán suficientes”, dijo a la comisión Matt Moore, asesor general y de políticas del grupo.

Incluso con las nuevas reglas y estándares, dijo, los vendedores y fabricantes en el extranjero aún podrían enviar productos posiblemente inseguros a los Estados Unidos.

“Nuestra investigación ha demostrado que hay más de 400 vendedores en línea de bicicletas eléctricas que no son nuestros miembros, empresas que no están presentes en los Estados Unidos excepto para vender sus productos a los consumidores”, dijo, incluidos productos y accesorios genéricos que afirman falsamente están certificados.