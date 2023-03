Sobreviviente del Holocausto comparte en TikTok para instruir a los jóvenes

Tova Friedman es una estrella de TikTok a los 85 años, gracias a su nieto.

En la sala de estar familiar en Morristown, Nueva Jersey, graba videos cortos de su abuela recordando la vida en 1944 y 1945 cuando era una niña de 6 años en el campo de exterminio de Auschwitz en la Polonia ocupada por los nazis. También habla de sus experiencias antes y después del campamento.

Dicen que los videos en su cuenta han obtenido 75 millones de visitas desde que el dúo comenzó a publicar en septiembre de 2021.

“Realmente creció como una bola de nieve”, dijo Friedman. “Y luego nos dimos cuenta de que era un medio fabuloso para el Holocausto, para los jóvenes que no quieren leer libros, que no les gustan las clases en la escuela, que no les gusta la forma en que enseñan los maestros o lo que sea, que están aburridos con él, o algunos que nunca han oído hablar de él. Aquí están, escuchando.

Su nieto, Aron Goodman, dijo que sus videos más vistos son “los que muestran su número”, la identificación tatuada en los brazos de los prisioneros en Auschwitz.

“La gente de todo el mundo realmente no puede tener la oportunidad de ver a un sobreviviente, de ver la historia en su brazo”, dijo Goodman. “Entonces, las redes sociales y TikTok son la forma en que impartimos nuestro mensaje y mostramos la evidencia del Holocausto que la gente niega injustamente”.

Los comentaristas de los videos agradecen a Friedman por publicar sus recuerdos, y muchos comentan que no habían aprendido mucho, o nada, sobre el Holocausto en la escuela.

Goodman dijo que hace los videos para contrarrestar el discurso antisemita en línea y para educar a la generación TikTok sobre los horrores del Holocausto.

“Necesitamos centrarnos en la historia y advertir a la gente adónde puede conducir el odio si no se controla, si nadie hace nada al respecto”, dijo el estudiante de secundaria.

Otro TikTok presenta imágenes en blanco y negro de Friedman con otros niños judíos a principios de 1945, mientras se levanta la manga para mostrar el número tatuado en su brazo. La película fue filmada por el ejército soviético una semana después de que liberaran el campo.

Cuando Friedman mira la película, recuerda a su madre, fuera de cuadro pero cerca, quien le enseñó cómo sobrevivir en el campamento sin hacer contacto visual con los guardias y escondiéndose entre los cadáveres. Su madre se desesperó después de la guerra y murió a los 40 años.

Friedman dijo que la gente a menudo pregunta cómo pudo confiar o amar a las personas después de lo que presenció. Friedman dijo que vio a muchos otros sobrevivientes del Holocausto que perdieron a sus familias en los campos volverse a casar y tener más hijos, a los que llamaban «niños de reemplazo» en esos días.

“La vida es resistente y puedes volver a vivirla”, dijo Friedman, quien trabaja como terapeuta y trabajadora social y escribió un libro sobre sus experiencias llamado “La hija de Auschwitz”. “Esto es lo que me gustaría que la gente supiera. Es la esperanza de que la humanidad pueda reconstruirse a sí misma”.