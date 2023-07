Ride On Trip Planner, es la nueva aplicación del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery

El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT) lanzó nueva aplicación Ride On Trip Planner para que el uso del servicio de autobús Ride On sea más fácil y conveniente. La aplicación se creó en asociación con Moovit, una aplicación proveedora de movilidad y viajes. Los usuarios pueden descargar la aplicación desde Google Play o la tienda de aplicaciones de Apple .

La nueva aplicación Ride On Trip Planner permite la planificación de viajes en múltiples modos, incluidos los autobuses Ride On, Metrorail y Metrobuses, scooters y Bikeshare. Además, la aplicación brindará informes en vivo sobre los tiempos de espera y los niveles de pasajeros de los autobuses Ride On mediante el uso de una función de información de colaboración colectiva.

“Los consumidores de transporte público de hoy esperan la facilidad, el acceso y la información que las aplicaciones de teléfonos inteligentes pueden brindar para mejorar su viaje”, dijo Marc Elrich, ejecutivo del condado de Montgomery. “Mejorar la cantidad de pasajeros del transporte público y eliminar los automóviles de nuestras carreteras es fundamental para nuestros objetivos de combatir el cambio climático. Espero que esta aplicación ayude a mejorar el servicio al cliente y a atraer a más pasajeros para que usen los servicios de Ride On. Estoy agradecido con la Administración Federal de Tránsito por brindarnos una subvención para este esfuerzo”.

La aplicación permite agregar más autobuses Ride On a rutas más transitadas según la necesidad inmediata. También proporciona funciones para guiar a los pasajeros a lo largo de la ruta elegida, incluidas las direcciones de «primera milla, última milla» a una parada de autobús seleccionada y notificaciones automáticas cuando han llegado. También está disponible una versión web de la aplicación.

“La nueva aplicación Ride On Trip Planner de MCDOT aborda dos solicitudes comunes que escuchamos de los clientes”, dijo el director de MCDOT, Chris Conklin. “Pueden determinar sus tiempos de viaje con anticipación y ver más opciones de viaje con la inclusión de otros modos como Metro y Bikeshare. La aplicación es un gran paso adelante para hacer que el transporte público sea más accesible para todos”.

La aplicación también incluye tableros para que el equipo de Ride On Central Communications controle la carga de los autobuses y envíe más rápidamente autobuses adicionales cuando los autobuses estén llenos.

“Con esta aplicación, podemos alertar rápidamente a nuestros despachadores de autobuses durante los tiempos de viaje de gran volumen y solicitar que se envíen autobuses adicionales a las rutas en demanda”, dijo el director Conklin. “La aplicación nos permitirá ser más eficientes con nuestros recursos y, en última instancia, reducir los tiempos de espera para los pasajeros”.

El proyecto Ride On Trip Planner fue financiado por una subvención de la Administración Federal de Tránsito recibida por MCDOT.

MCDOT lanzó la aplicación en asociación con el creador de la popular aplicación de movilidad urbana Moovit , que ha guiado a más de 1700 millones de usuarios en 3500 ciudades de 112 países. La solución White Label App de Moovit es la tecnología detrás del nuevo servicio.

«Planificar viajes eficientes y convenientes al trabajo, la escuela, las compras, las citas y el entretenimiento nunca ha sido tan fácil», dijo Yovav Meydad, director de crecimiento y marketing de Moovit. «Estamos entusiasmados de trabajar con MCDOT para brindar planificación de viajes multimodales, información en tiempo real e información y orientación integrales sobre viajes».

En un período de prueba de la aplicación durante los últimos 30 días, MCDOT alentó a los pasajeros a descargar la aplicación y compartir su experiencia con Ride On enviando comentarios por correo electrónico a RideOn.TripPlanner@montgomerycountymd.gov , a través de MC311 o a través de las redes sociales. Los comentarios se utilizan para optimizar la aplicación. Los comentarios siguen siendo bienvenidos.

Para obtener información sobre los programas y servicios del MCDOT, visite montgomerycountymd.gov/mcdot , siga a @MCDOTNow en Twitter , Facebook e Instagram , y suscríbase a «Go Montgomery!» del MCDOT. Boletin informativo.