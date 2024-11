¿Qué significa el gobierno 2.0 de Trump para el sector de la tecnología?

El segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca promete novedades para la industria estadounidense de la tecnología, inmersa en un frenesí de inteligencia artificial (IA), criptomonedas y tensiones por disputas antimonopolio.

– Musk –

No hay duda de que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, jugará un papel central en el enfoque de Trump hacia Silicon Valley, luego de dar impulso a la financiación de su campaña.

«Nace una estrella: Elon», afirmó el republicano en un homenaje al jefe de Tesla, SpaceX y de la red X (antes Twitter) en su discurso de victoria del pasado martes.

Trump ha ofrecido a Musk un cargo en su gobierno para reorganizar la administración federal y posiblemente tenga influencia sobre la reglamentación del sector de las tecnologías, al que pertenecen sus empresas.

– Directores –

Contrario a la prudencia inicial frente a la primera elección de Donald Trump en 2016, esta vez los titanes de la tecnología no tardaron en manifestarse.

«Felicitaciones a nuestro presidente No 45 y desde ahora presidente No 47 por su extraordinario regreso político y su decisiva victoria», escribió en X Jeff Bezos, fundador de Amazon.

La posición de Bezos estaba clara desde que prohibió en su periódico, el influyente Washington Post, apoyar a la demócrata Kamala Harris, una decisión vista como un intento por evitar fricciones ante un eventual retorno de Trump al poder.

Tim Cook, director de Apple, envió sus congratulaciones al presidente electo, así como Mark Cuban, multimillonario de la tecnología que apoyó a la vicepresidente demócrata.

Mark Zuckerberg, jefe de Meta (Facebook, Instagram), también felicitó a Trump, con quien en los últimos meses ha tratado de reanudar lazos.

Trump le reprocha al fundador de Facebook haberlo excluido temporalmente de la plataforma a inicios de 2021 por apoyar a partidarios suyos que irrumpieron violentamente en el Capitolio, el 6 de enero de ese año.

Por otro lado, todos los titanes de las firmas de tecnología buscan la salida de Lina Khan, directora de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) que supervisa asuntos de competencia, nombrada por el presidente Joe Biden y que adelanta una política para poner freno a la expansión sin límites de los emporios tecnológicos.

– Inteligencia Artificial –

Uno de los desafíos principales de la industria es la reglamentación de la inteligencia artificial (IA). Desde que la empresa OpenAI lanzó la inteligencia artificial generativa por medio de ChatGPT, el poder y el potencial de esta tecnología desata pasiones, desde el entusiasmo hasta la angustia.

Joe Biden firmó un decreto que fija estándares optativos para la seguridad de la IA, con énfasis en la protección de la vida privada y la lucha contra la discriminación y el prejuicio.

También establece la creación del instituto estadounidense de seguridad de la IA, a cargo de estudiar los riesgos de esta tecnología. Sin embargo, dicho decreto podría ser revisado o anulado siguiendo recomendaciones de empresarios libertarios que temen por regulaciones que asfixien la innovación.

– Criptomonedas –

Es casi seguro que Trump actuará en favor de las criptomonedas luego de que magnates de las monedas digitales contribuyeran generosamente a su campaña.

Con su victoria, este mercado se disparó con un nuevo récord para el bitcóin por encima de los 75.000 dólares.

En su primer periodo, Trump calificó a las criptomonedas de estafa, pero luego cambió radicalmente de posición llegando incluso a lanzar su propia criptomoneda.

Trump tratará sin duda de apartar a Gary Gensler, un escéptico de las criptomonedas que preside la Comisión de Bolsa y Valores, a cargo de regular los mercados financieros, detestado por las empresas del sector.

– TikTok –

El complicado destino de TikTok también podría cambiar. De acuerdo con una ley promulgada por Biden, la empresa china dueña de la aplicación, Bytedance, tiene hasta enero como plazo para desprenderse de ésta en Estados Unidos.

Pero Trump, quien había tratado de prohibir la plataforma, ahora se opone al considerar que eso no haría más que favorecer a Instagram y a Facebook.

– Microchips –

El presidente electo también ha hablado de desmantelar la ley CHIPS, sobre componentes electrónicos esenciales fabricados principalmente en Asia.

Trump cuenta con sustituir los subsidios de Biden a esta industria por agresivos aranceles, destinados a forzar a las empresas a construirlos en Estados Unidos.

Jack Gold, analista del sector, advirtió sobre este enfoque al subrayar que «los aranceles son una sanción, no un incentivo (…) y estos no serán suficientes para recuperar la producción estadounidense de microchips».