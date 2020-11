Preguntas y respuestas: ¿Twitter, Facebook reprimen a Trump

AP

Washington Hispanic:

Durante los últimos cuatro años, el presidente Donald Trump ha disfrutado del estatus especial de líder mundial en Twitter y Facebook, incluso cuando usó su percha en lo alto de la pirámide de las redes sociales para vender desinformación y lanzar abusos a sus críticos.

Mientras que los usuarios regulares podrían haber enfrentado ser suspendidos o incluso arrancados de las plataformas, las proclamaciones engañosas de Trump y los ataques personales hasta ahora sólo han obtenido etiquetas de advertencia.

Pero, ¿podría su correa suelta en las plataformas ser arrancada el 20 de enero cuando su sucesor, Joe Biden, es inaugurado?

Estas son algunas preguntas y respuestas sobre lo que las empresas han hecho y no han hecho por qué la respuesta de Twitter ha sido más fuerte que la de Facebook y qué, si algo que pudiéramos ver de las plataformas en las próximas semanas y meses, una vez que su usuario más destacado ya no está en la Casa Blanca.

¿POR QUÉ SE ETIQUETAN TANTOS TWEETS DE TRUMP?

Desde que perdió su candidatura a la reelección, Trump ha estado difundieno falsedades sobre el supuesto fraude electoral y tratando de deslegitimar la victoria de Biden. En su mayor parte, Twitter y Facebook han respondido añadiendo lo que parecen etiquetas de advertencia a sus declaraciones, guiando suavemente a las personas a información autorizada.

Pero no son sólo los tweets de Trump. Twitter ha etiquetado cientos de miles de publicaciones desde finales de octubre bajo su política de «integridad cívica», marcando publicaciones disputadas o potencialmente engañosas sobre la elección, el proceso de votación y los resultados. La idea era prevenir la supresión de votantes y las declaraciones prematuras de victoria, es decir, proteger el proceso democrático en un año electoral extraordinario complicado por una pandemia que llevó a millones de personas a votar por correo por primera vez.

En Twitter, más de 100 de los tweets y retweets de Trump han sido etiquetados bajo esta política desde el día de las elecciones. Por ejemplo, uno el 15 de noviembre, donde escribió «I WON THE ELECTION!» tiene una etiqueta debajo que dice «Múltiples fuentes llamadas esta elección de manera diferente.» Otros tweets falsos y engañosos sobre el fraude electoral están etiquetados con «Esta afirmación sobre el fraude electoral es discutida». Al hacer clic, los usuarios son llevados a fuentes autorizadas de información sobre los resultados de las elecciones y la prevalencia del fraude electoral, que es extremadamente raro.

Facebook también ha puesto etiquetas en muchos de los resultados de las elecciones de Trump. Más recientemente, dicen: «Joe Biden es el ganador proyectado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020».

¿QUÉ HACEN FACEBOOK Y TWITTER DE MANERA DIFERENTE?

Ambas compañías han sido más agresivas acerca de etiquetar las declaraciones de Trump sobre el fraude electoral y falsas afirmaciones de victoria que con otros asuntos de desinformación durante su presidencia. Pero Twitter ha hecho más para limitar su propagación, colocándolas detrás de las etiquetas de advertencia y aplicando frenos de otras maneras antes de que la gente pueda difundirlas.

Muchas de las etiquetas de Facebook, que durante la elección colocaron en declaraciones e imágenes sobre la votación publicada por todos sus usuarios estadounidenses, podrían eliminarse simplemente haciendo clic en una «X». Ambas compañías cambiaron la forma en que etiquetaron las afirmaciones de victoria de Trump después de que varias organizaciones de noticias, incluyendo The Associated Press, llamaran a la carrera por Biden. Twitter ahora dice «Múltiples fuentes llamaron a esta elección de manera diferente», mientras que Facebook nombra a Biden como el ganador. Todavía es posible compartir o retwittear las publicaciones etiquetadas en ambas plataformas, aunque las ventanas emergentes intentan que los usuarios se detengan y piensen antes de hacerlo.

¿FUNCIONAN LAS ETIQUETAS?

Por algunas medidas las relaciones públicas, sin duda las empresas de medios sociales mejoraron mejor en 2020 que en 2016 cuando se trata de proteger la integridad de las elecciones estadounidenses. Pero los críticos dicen que las etiquetas por sí solas a menudo parecen hacer poco más que proporcionar cobertura para las plataformas de medios sociales, dando sólo la apariencia de que están trabajando para proteger contra la desinformación.

Si las plataformas siguen permitiéndo a Trump y otros difundir información errónea sin repercusiones que no sean etiquetas genéricas, incluso etiquetar cada publicación no hará mucho. De hecho, si cada publicación está etiquetada, las etiquetas perderán rápidamente cualquier impacto que tengan.

Por supuesto, ambas compañías han hecho más que postes de etiquetas. Han fomentado el voto, han impulsado la información autorizada y han velado por los esfuerzos de interferencia extranjera e interna. Pero las advertencias han sido el esfuerzo más visible: fácil de ver, fácil de señalar y, posiblemente, fácil de ignorar.

Las acciones de las redes sociales fueron un paso en la dirección correcta, pero no tan efectivas, dijo Jennifer Grygiel, profesora de la Universidad de Siracusa y experta en redes sociales.

«Cada plataforma tiene un perfil de riesgo diferente», dijo Grygiel. En el caso de Twitter, el riesgo proviene de ser una plataforma en tiempo real a la que la gente acude para recibir noticias inmediatas. Esto significa que una etiqueta aplicada a un tweet sólo 15 minutos después de que se envía ya es demasiado tarde. Facebook es menos inmediato, pero el riesgo viene con la propagación. Si una publicación está etiquetada pero puede seguir propagándose, no es suficiente.

¿QUÉ SUCEDERÁ UNA VEZ QUE SE INAUGURA A BIDEN?

Trump volverá a ser un ciudadano privado, y al menos en papel estará sujeto a las reglas oficiales de las plataformas, como cualquier otro usuario. Las reglas de Twitter eximen a los «líderes mundiales» de algunas de sus reglas, como las que impiden la glorificación de la violencia o fomentan el acoso. Eso significa que incluso si violan las reglas de la compañía, sus tweets pueden permanecer detrás de una etiqueta de advertencia (hay algunas excepciones que están prohibidas incluso para los líderes mundiales, como promover el terrorismo o amenazar directamente a alguien con violencia).

El 20 de enero, después de que Biden sea inaugurado, Trump perderá ese estatus de líder mundial.

En Facebook, el gran cambio será que las publicaciones de Trump serán elegibles para las verificaciones de hechos por parte de verificadores de hechos de terceros.

Tanto Twitter como Facebook planean transferir cuentas oficiales del gobierno a Biden y su equipo el Día de la Inauguración. Esto incluye @POTUS y @WhiteHouse en Twitter y la Casa Blanca y otras cuentas en Facebook e Instagram.

¿PODRÍA TRUMP SER EXPULSADO DE LAS PLATAFORMAS?

Será más fácil una vez que se vuelva a considerar un ciudadano privado, pero aún es poco probable. En particular, todos los controles de hechos y todas las etiquetas que disputan sus afirmaciones no cuentan en su contra cuando se trata de su posición en Facebook o Twitter. Para hacer frente a repercusiones como la suspensión o la remoción permanente, tendría que violar las reglas de las empresas. Esto podría incluir acoso dirigido o amenazas racistas, por ejemplo. Publicar desinformación, a menos que sea extremadamente específico sobre COVID-19 o el proceso de votación, no cuenta.