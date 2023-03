Por qué los riesgos de seguridad de TikTok siguen generando temores

TikTok se está defendiendo una vez más de las afirmaciones de que su empresa matriz china, ByteDance, compartiría datos de usuarios de su popular aplicación para compartir videos con el gobierno chino, o impulsaría propaganda e información errónea en su nombre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó el miércoles al propio Estados Unidos de difundir desinformación sobre los posibles riesgos de seguridad de TikTok luego de un informe en el Wall Street Journal de que el Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU., parte del Departamento del Tesoro, estaba amenazando con prohibir la aplicación en los EE. UU. a menos que sus propietarios chinos se deshagan de su participación.

Entonces, ¿son reales los riesgos de seguridad de los datos? ¿Y deberían preocuparse los usuarios de que la aplicación TikTok se borre de sus teléfonos?

Esto es lo que debe saber:

¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES SOBRE TIKTOK?

Tanto el FBI como la Comisión Federal de Comunicaciones advirtieron que ByteDance podría compartir datos de usuarios de TikTok, como el historial de navegación, la ubicación y los identificadores biométricos, con el gobierno autoritario de China.

Una ley implementada por China en 2017 requiere que las empresas proporcionen al gobierno cualquier dato personal relevante para la seguridad nacional del país. No hay evidencia de que TikTok haya entregado dichos datos, pero abundan los temores debido a la gran cantidad de datos de usuarios que recopila, al igual que otras compañías de redes sociales.

Las preocupaciones sobre TikTok aumentaron en diciembre cuando ByteDance dijo que despidió a cuatro empleados que accedieron a datos de dos periodistas de Buzzfeed News y The Financial Times mientras intentaban rastrear la fuente de un informe filtrado sobre la empresa.

¿CÓMO ESTÁ RESPONDIENDO EE.UU.?

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se negó a comentar cuando se le pidió el jueves que abordara los comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre TikTok, citando la revisión realizada por el Comité de Inversión Extranjera.

Kirby tampoco pudo confirmar que la administración envió a TikTok una carta advirtiendo que el gobierno de EE. UU. puede prohibir la aplicación si sus propietarios chinos no venden su participación, pero agregó: “Tenemos preocupaciones legítimas de seguridad nacional con respecto a la integridad de los datos que debemos observar.»

En 2020, el entonces presidente Donald Trump y su administración intentaron obligar a ByteDance a vender sus activos en EE. UU. y prohibir TikTok en las tiendas de aplicaciones. Los tribunales bloquearon el esfuerzo y el presidente Joe Biden rescindió las órdenes de Trump pero ordenó un estudio en profundidad del tema. También se archivó una venta planificada de los activos estadounidenses de TikTok cuando la administración de Biden negoció un acuerdo con TikTok que abordaría algunas de las preocupaciones de seguridad nacional.

En el Congreso, los senadores estadounidenses Richard Blumenthal y Jerry Moran, demócrata y republicano, escribieron una carta en febrero a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instando al panel del Comité de Inversión Extranjera, que ella preside, a “concluir rápidamente su investigación e imponer medidas estructurales estrictas”. restricciones” entre las operaciones estadounidenses de TikTok y ByteDance, incluida la posible separación de las empresas.

Al mismo tiempo, los legisladores introdujeron medidas que ampliarían la autoridad de la administración Biden para promulgar una prohibición nacional de TikTok. La Casa Blanca ya respaldó una propuesta del Senado que cuenta con apoyo bipartidista.

¿CÓMO SE HA RESTRINGIDO TIKTOK YA?

El jueves, las autoridades británicas dijeron que están prohibiendo TikTok en los teléfonos emitidos por el gobierno por motivos de seguridad, luego de medidas similares del poder ejecutivo de la Unión Europea, que prohibió temporalmente TikTok en los teléfonos de los empleados. Dinamarca y Canadá también han anunciado esfuerzos para bloquearlo en los teléfonos emitidos por el gobierno.

El mes pasado, la Casa Blanca dijo que daría a las agencias federales de EE. UU. 30 días para eliminar TikTok de todos los dispositivos móviles emitidos por el gobierno. El Congreso, las fuerzas armadas de EE. UU. y más de la mitad de los estados de EE. UU. ya habían prohibido la aplicación.

¿QUÉ DICE TIKTOK?

La portavoz de TikTok, Maureen Shanahan, dijo que la compañía ya estaba respondiendo a las preocupaciones de seguridad a través de una «protección transparente basada en EE. UU. de los datos y sistemas de los usuarios de EE. UU., con un sólido monitoreo, investigación y verificación de terceros».

En junio, TikTok dijo que enrutaría todos los datos de los usuarios de EE. UU. a servidores controlados por Oracle, la compañía de Silicon Valley que eligió como su socio tecnológico de EE. UU. en 2020 en un esfuerzo por evitar una prohibición a nivel nacional. Pero está almacenando copias de seguridad de los datos en sus propios servidores en EE. UU. y Singapur. La compañía dijo que espera eliminar los datos de los usuarios de EE. UU. de sus propios servidores, pero no ha proporcionado una línea de tiempo sobre cuándo ocurriría eso.

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, testificará la próxima semana ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara sobre las prácticas de privacidad y seguridad de datos de la compañía, así como su relación con el gobierno chino.

Mientras tanto, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, ha estado tratando de posicionarse más como una empresa internacional, y menos como una empresa china que fue fundada en Beijing en 2012 por su actual director ejecutivo, Liang Rubo, y otros.

Theo Bertram, vicepresidente de política de TikTok en Europa, dijo en un tuit el jueves que ByteDance “no es una empresa china”. Bertram dijo que su propiedad consiste en un 60% de inversores globales, un 20% de empleados y un 20% de fundadores. Sus líderes tienen su base en ciudades como Singapur, Nueva York, Beijing y otras áreas metropolitanas.

¿SON LEGÍTIMOS LOS RIESGOS DE SEGURIDAD?

Depende de a quien le preguntes.

Algunos defensores de la privacidad tecnológica dicen que si bien el posible abuso de la privacidad por parte del gobierno chino es preocupante, otras compañías tecnológicas tienen prácticas comerciales de recopilación de datos que también explotan la información del usuario.

“Si los legisladores quieren proteger a los estadounidenses de la vigilancia, deben abogar por una ley de privacidad básica que prohíba a todas las empresas recopilar tantos datos confidenciales sobre nosotros en primer lugar, en lugar de participar en lo que equivale a una exhibición xenófoba que no hace exactamente nada para proteger a nadie”, dijo Evan Greer, director del grupo de defensa sin fines de lucro Fight for the Future.

Karim Farhat, investigador del Proyecto de Gobernanza de Internet en Georgia Tech, dijo que una venta de TikTok sería «completamente irrelevante para cualquiera de las supuestas amenazas de ‘seguridad nacional'» e iría en contra de «todos los principios y normas del libre mercado» del internet del departamento de estado. principios de libertad.

Otros dicen que hay una razón legítima para preocuparse.

Las personas que usan TikTok pueden pensar que no están haciendo nada que sea de interés para un gobierno extranjero, pero ese no es siempre el caso, dijo Anton Dahbura, director ejecutivo del Instituto de Seguridad de la Información de la Universidad Johns Hopkins. La información importante sobre los Estados Unidos no se limita estrictamente a plantas de energía nuclear o instalaciones militares; se extiende a otros sectores, como el procesamiento de alimentos, la industria financiera y las universidades, dijo Dahbura.

¿HAY PRECEDENCIA PARA LA PROHIBICIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS?

El año pasado, EE. UU. prohibió la venta de equipos de comunicaciones fabricados por las empresas chinas Huawei y ZTE, alegando riesgos para la seguridad nacional. Pero prohibir la venta de artículos podría ser más fácil que prohibir una aplicación a la que se accede a través de la web.

Tal movimiento también podría ir a los tribunales con el argumento de que podría violar la Primera Enmienda, como han argumentado algunos grupos de libertades civiles.