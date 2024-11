Musk pide sustituir los aviones de combate por drones

El millonario Elon Musk, designado por Donald Trump para encabezar una comisión encargada de recortar los gastos del Estado federal estadounidense, se mostró partidario este lunes de sustituir los aviones de combate modernos por drones.

«Los aviones de combate tripulados están obsoletos en la era de los drones. Solo consiguen que mueran pilotos», declaró el jefe de SpaceX y Tesla en su plataforma X.

Elon Musk atacó en particular al F-35, avión de combate del constructor estadounidense Lockheed Martin y considerado como la joya de la fuerza aérea de Estados Unidos desde su entrada en servicio en 2015.

«Entre tanto algunos idiotas siguen construyendo aviones de combate tripulados como el F-35», reaccionó el domingo publicando un video en el que se ven cientos de drones a decenas de metros de altura.

Recientemente se han firmado contratos para exportar F-35, aviones furtivos de quinta generación, a Rumanía, Polonia y Alemania.

Los detractores critican su complejidad y elevado costo.

El diseño del F-35 es deficiente «porque se le exigieron demasiadas cosas», declaró el lunes Elon Musk, para quien este avión se ha convertido en una máquina «compleja y costosa» sin ninguna especialidad en el combate.

Para Mauro Gilli, investigador de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, «lo que hace que el F-35 (…) sea costoso son los software y los componentes electrónicos, no el piloto en sí».

«Es importante porque un dron reutilizable necesitaría todos los componentes electrónicos aparatosos del F-35», declaró el investigador en la red X.

Además subraya que la existencia de un programa con tecnologías tan avanzadas como el F-35 obliga a los rivales de Estados Unidos a embarcarse en otro para contrarrestarlo, en particular en radares avanzados.

«Por el mero hecho de existir, el F-35 y el B-1 obligan a Rusia y China a tomar decisiones estratégicas que de otro modo no tendrían que tomar (es decir, asignar recursos presupuestarios)», afirmó.

«Aunque Musk tuviera razón (y no la tiene)» la supresión de estos aviones reduciría los inconvenientes a los que se ven sometidos los rivales de Estados Unidos, añadió Mauro Gilli.