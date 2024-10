Musk finalmente mostrará el prometido robotaxi de Tesla

Elon Musk lleva años prometiendo un auto capaz de conducirse solo, entre una serie de revelaciones que nunca llegaron a materializarse. El jueves, finalmente, mostrará al mundo el robotaxi de Tesla.

Poco se sabe de la presentación. El evento, bautizado «Nosotros, robot», en un juego de palabras con la clásica obra de ciencia ficción de Isaac Asimov «Yo, robot», tendrá lugar en los estudios de Warner Bros., cerca de Los Ángeles.

El CEO de la empresa es un maestro del espectáculo, amén del hombre más rico del planeta. Sus habilidades para crear expectación han contribuido a convertir Tesla en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo y a disparar el precio de las acciones de la empresa.

El lanzamiento será observado de cerca, tanto por aficionados como detractores. Analistas de Wedbush predicen que el evento será «un día histórico» para Tesla, abriendo un «nuevo capítulo de crecimiento» para la tecnología autónoma.

«Creemos que una implementación a gran escala del robotaxi de Tesla es poco probable dentro de los próximos años», dijo una nota de UBS el mes pasado.

«Tesla necesita mostrar que la tecnología está lista y es segura, que lidia con un rosario de regulaciones locales y (potencialmente) resuelve logísticas y operaciones de una compañía de redes de transporte».

– «Cambios importantes» -Si Tesla muestra con éxito un taxi que puede circular sin chofer, no será el primero. Compañías como Waymo, de Google, y Cruise, de General Motors, operan programas de piloto automático desde hace algunos años.

Aunque Musk, osado, asegura que será el mejor.

El multimillonario de origen sudafricano pospuso la fecha del evento, originalmente prevista para agosto, «para realizar algunos cambios que mejorarán el vehículo», dijo en julio.

En 2016, afirmaba que un auto completamente automatizado sería una realidad en los siguientes dos años, y un año después pensaba en un vehículo para 2019 tan seguro que el usuario podía incluso dormir mientras lo trasladaban.

Como descubrieron muchos fabricantes de automóviles, la conducción autónoma es compleja.

Mientras muchos vehículos hoy en día cuentan con una automatización limitada, que en teoría permite al piloto ceder algunas de las funciones a una computadora, la persona detrás del volante debe prestar atención y reaccionar si el vehículo hace algo imprevisto.

A diferencia de las personas, las computadoras no son tan buenas en reaccionar a eventos impredecibles o situaciones con las que no se han encontrado antes, razón por la cual los vehículos que se conducen solos tienen un historial de hacer cosas que un humano jamás haría.

En cualquier caso, el conductor es legalmente responsable de lo que haga el auto. Tesla encara una serie de demandas derivadas de choques mortales en los que los automovilistas pensaban estar a salvo en manos de una computadora.

Es por ello que la industria tiene el anuncio de Tesla bajo la mira.

«Es probable que veamos una demostración de un prototipo con estilo, lo que le permitirá a Musk reclamar una suerte de victoria en las primeras impresiones, incluso cuando líneas generales que promete apenas resistan un escrutinio», escribió Andrew Hawkins del medio especializado The Verge.