Muchos clientes de Verizon afectados por cortes de servicio

Algunos clientes de Verizon en Estados Unidos sufrieron una interrupción del servicio el lunes.

El problema pareció dejar sin servicio de telefonía celular a decenas de miles de usuarios de Verizon. Los datos del rastreador de interrupciones DownDetector muestran que los informes superaron los 100.000 poco después de las 11 am ET, y si bien esa cifra se redujo significativamente, casi 48.000 seguían teniendo problemas cerca de las 4 pm ET.

Los usuarios frustrados compartieron en línea que no tenían servicio en muchas partes del país, incluido el sureste de EE. UU., donde los residentes aún se están recuperando de las consecuencias del huracán Helene . Pero la interrupción no se limitó a una región. El mapa de DownDetector también mostró muchos informes provenientes de la Costa Oeste, el Medio Oeste y el Noreste.

En una actualización publicada en la plataforma de redes sociales X, Verizon, con sede en Nueva York, escribió que estaba “al tanto de un problema que afectaba el servicio a algunos clientes”. La compañía agregó que tenía ingenieros investigando el problema y que estaba “trabajando rápidamente para identificarlo y resolverlo”.

La Comisión Federal de Comunicaciones también reconoció la interrupción más tarde ese mismo día, pero no proporcionó más detalles más allá de decir que estaba buscando determinar la causa.

Algunos clientes de iPhone de Verizon vieron mensajes de emergencia en la barra de estado de sus teléfonos celulares. El mensaje indica que el dispositivo tiene problemas para conectarse a la red de su proveedor de telefonía celular, pero puede realizar llamadas de emergencia a través de las redes de otros operadores.

Durante cortes de servicio celular como este , una alternativa es conectarse a una red Wi-Fi cercana. Las llamadas Wi-Fi también son una función integrada en la mayoría de los dispositivos Android y iPhone y se pueden activar en la configuración del teléfono.