Los registros de Twitter Blue no están disponibles después de una serie de cuentas falsas

El servicio premium relanzado de Twitter, que otorga etiquetas de «verificación» de cheque azul a cualquiera que esté dispuesto a pagar $ 8 por mes, no estuvo disponible el viernes después de que la plataforma de redes sociales se inundó con una ola de cuentas impostoras que ella misma había aprobado.

Es el último cambio que provoca un latigazo en el servicio, donde la incertidumbre se ha convertido en la norma desde que el multimillonario Elon Musk tomó el control hace dos semanas. Antes de eso, el cheque azul se otorgaba a entidades gubernamentales, corporaciones, celebridades y periodistas verificados por la plataforma, precisamente para evitar la suplantación de identidad. Ahora, cualquiera puede obtener uno siempre que tenga un teléfono, una tarjeta de crédito y $8 al mes.

Una cuenta de impostor que se hizo pasar por el gigante farmacéutico Eli Lilly & Co. y se registró en el renovado sistema Twitter Blue tuiteó que la insulina era gratuita, lo que obligó a la empresa de Indianápolis a publicar una disculpa. Nintendo, Lockheed Martin, las propias empresas de Musk, Tesla y SpaceX, también fueron suplantadas, así como las cuentas de varias figuras deportivas y políticas profesionales.

Para los anunciantes que suspendieron sus negocios con Twitter, las cuentas falsas podrían ser la gota que colmó el vaso: la carrera difícil de Musk en la cima de la plataforma , despidiendo a la mitad de su fuerza laboral y provocando salidas de alto perfil , ha planteado dudas sobre su capacidad de supervivencia.

Los impostores pueden causar grandes problemas, incluso si se eliminan rápidamente.

Han creado un «riesgo reputacional abrumador por colocar inversiones publicitarias en la plataforma», dijo Lou Paskalis, ejecutivo de marketing y medios desde hace mucho tiempo y exjefe de medios globales de Bank of America. Agregando que con las cuentas de marca falsas «verificadas», «surge una imagen de una plataforma en desorden en la que ningún profesional de los medios arriesgaría su carrera al continuar invirtiendo en publicidad, y ningún aparato de gobierno o alto ejecutivo aprobaría si lo hicieran».

Agregando a la confusión, Twitter ahora tiene dos categorías de «cheques azules» y se ven idénticos. Uno incluye las cuentas verificadas antes de que Musk tomara el timón. Señala que «esta cuenta está verificada porque es notable en el gobierno, las noticias, el entretenimiento u otra categoría designada». El otro señala que la cuenta se suscribe a Twitter Blue.

Pero a partir del mediodía del viernes, Twitter Blue no estaba disponible para suscripción.

El jueves, Musk tuiteó que «existen demasiadas marcas de verificación de ‘verificación’ azul heredadas corruptas, por lo que no hay más remedio que eliminar el azul heredado en los próximos meses».

Un correo electrónico enviado a la dirección de prensa de Twitter quedó sin respuesta. El departamento de comunicaciones de la empresa quedó destrozado por los despidos y Twitter no ha respondido a las consultas de The Associated Press desde el 27 de octubre, cuando Musk asumió el mando.

El jueves por la noche, Twitter también comenzó una vez más a agregar etiquetas grises «oficiales» a algunas cuentas destacadas. Había lanzado las etiquetas a principios de esta semana, solo para matarlas unas horas después.

Regresaron el jueves por la noche, al menos para algunas cuentas, incluida la propia Twitter, así como grandes compañías como Amazon, Nike y Coca-Cola, antes de que muchas desaparecieran nuevamente.

Las celebridades tampoco parecían estar recibiendo la etiqueta «oficial».

Twitter depende en gran medida de los anuncios y alrededor del 90 % de sus ingresos proviene de los anunciantes. Pero cada cambio que Musk está implementando, o revirtiendo, hace que el sitio sea menos atractivo para las grandes marcas.

“Se ha convertido en un caos”, dijo Richard Levick, director ejecutivo de la firma de relaciones públicas Levick. “¿Quién compra el caos?”

Un problema mayor para Musk podría ser el riesgo para su reputación como ejecutivo de tecnología modelo, ya que la implementación de diferentes tipos de verificaciones y otros cambios se han estropeado, agregó Levick.

“Es otro ejemplo de algo que no está muy bien pensado, y eso es lo que sucede cuando te apresuras”, dijo Levick. “Musk ha sido conocido como un visionario y mago confiable; no puede perder ese apodo y eso es lo que está en riesgo en este momento”, dijo Levick.

Twitter es una pequeña parte del gasto total en publicidad de las empresas más grandes que anuncian en la plataforma. Google, Amazon y Meta representan alrededor del 75 % de los anuncios digitales a nivel mundial, y todas las demás plataformas combinadas constituyen el 25 % restante. Twitter representa alrededor del 0,9% del gasto mundial en publicidad digital, según Insider Intelligence.

“Para la mayoría de los especialistas en marketing con presupuestos limitados, Twitter siempre ha sido algo potencialmente demasiado grande como para ignorarlo por completo, pero no lo suficientemente grande como para preocuparse”, dijo Mark DiMassimo, jefe creativo de la agencia de marketing DiGo.

“Nada de esto es una posición moral o ética para siempre en el punto de los anunciantes”, agregó. “Si Musk demuestra ser una fuerza civilizadora a largo plazo, los anunciantes volverán, si Twitter sigue ahí. Es una decisión ‘por ahora’: ¿por qué estar allí ahora?”.