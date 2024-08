La red social X enfrenta reclamos en Europa sobre el uso de datos personales

La red social X enfrenta reclamos en ocho países europeos por su uso «ilegal» de datos personales de los internautas para alimentar su tecnología de inteligencia artificial (IA) sin su consentimiento, informó el lunes la organización Noyb.

X, del magnate Elon Musk, «nunca informó a sus usuarios de manera proactiva que sus datos personales eran utilizados para entrenar su tecnología IA Grok», publicó el Centro Europeo de Derechos Digitales, con sede en Viena.

La organización, también denominada Noyb («None Of Your Buisness» o «no es asunto tuyo» en inglés) presentó el reclamo luego de que la Comisión de Protección de Información (DPC) de Irlanda tomara acciones legales contra X por sus prácticas de recolección de información para entrenar su IA.

La red social X comenzó recientemente a alimentar con los datos de más de 60 millones de usuarios europeos su tecnología de IA Grok «sin nunca informarles o pedir su consentimiento», según Noyb.

Aseguró que mucha gente parece haberse «dado cuenta de la nueva configuración default por un mensaje viral del 26 de julio».

La DPC dijo la semana pasada que X accedió a suspender su cuestionado procesamiento de datos personales de los usuarios para su tecnología de IA.

Pero Max Schrems, fundador de Noyb, indicó en un comunicado que DPC «no cuestionó la legalidad» del procesamiento actual, al parecer tomando acciones «en las orillas, no en el centro del problema».

La organización también advirtió que aún no está claro lo que ocurrió con los datos ya incorporados.

Noyb presentó reclamos en Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Países Bajos.

El grupo solicitó un «procedimiento urgente» contra X para permitir la intervención de las autoridades de protección de datos en esos ocho países europeos.

«Queremos asegurar que Twitter (ahora X) cumpla plenamente con la ley de la UE que, como mínimo, exige solicitar el consentimiento de los usuarios», indicó Schrems, citando el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El RGPD busca facilitar que las personas controlen cómo las empresas usan su información personal.

Noyb recientemente emprendió acciones legales similares contra el gigante de las redes sociales Meta, que debió suspender sus planes de IA.