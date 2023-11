La Junta Electoral de Montgomery Co. ya no seguirá a nadie en las redes sociales

La Junta Electoral del Condado de Montgomery, compuesta por cinco miembros, votó 5-0 para dejar de seguir a otros en sus cuentas de redes sociales Facebook y X.

En una declaración publicada el lunes después de su reunión, el presidente de la Junta Electoral, David Naimon, dijo: “Como organización no partidista, la Junta debe garantizar que todos los candidatos, partidos políticos y votantes sean tratados de manera justa y que ningún candidato, partidario u opositor de una la pregunta electoral recibe o se percibe que recibe un trato preferencial”.

Gilberto Zelaya, funcionario de relaciones públicas y participación comunitaria de la junta, agregó: «Queremos asegurarnos de no amplificar la estática», pero dijo que eso no significa que no quieran que usted interactúe con sus redes sociales. cuentas.

Hasta el lunes por la noche, la cuenta X de la Junta Electoral estaba siguiendo 2.125 cuentas. En Facebook, la junta seguía 506 cuentas.

“Durante la temporada electoral, damos muchas explicaciones detrás de escena de cómo ocurre el proceso”, dijo Zelaya en la actividad de la junta en las redes sociales. Algunas de sus publicaciones incluyen detalles sobre las boletas por correo a los centros de votación anticipada.

A los miembros de la junta les preocupaba la percepción de que un «me gusta» o un seguimiento podría verse como algo que favorece a un candidato, causa o grupo sobre otro, especialmente de cara al futuro.

La decisión es solo un ejemplo más, según Zelaya, de cómo la junta trabaja para brindar información y brindar “transparencia, transparencia, transparencia”.