Huawei vende la marca de teléfonos Honor ante las sanciones de EE. UU.

AP

Washington Hispanic:

El gigante tecnológico chino Huawei está vendiendo su marca de teléfonos inteligentes Honor a precio económico en un esfuerzo por rescatar al negocio en dificultades de las perjudiciales sanciones impuestas por Estados Unidos a su empresa matriz.

La venta anunciada el martes tiene como objetivo revivir Honor separándolo del negocio de equipos de red de Huawei, que Washington dice que es una amenaza a la seguridad, una acusación que Huawei niega. Está sujeto a sanciones que bloquean el acceso a la mayoría de los chips de procesador y otras tecnologías de EE. UU.

El anuncio de Huawei Technologies Ltd. no dio detalles financieros, pero dijo que la compañía no tendrá participación en la propiedad una vez que se complete la venta. Huawei conservará su marca insignia de teléfonos inteligentes Huawei.

El comprador es una empresa estatal en Shenzhen, la ciudad del sur donde tiene su sede Huawei, y un grupo de minoristas de Honor. Informes de noticias anteriores sobre rumores de una posible venta situaron el precio en 100.000 millones de yuanes (15.000 millones de dólares).

«El movimiento ha sido realizado por la cadena industrial de Honor para garantizar su propia supervivencia», dijo la declaración de Huawei. Los compradores dijeron en un comunicado separado que la división era «la mejor solución» para proteger a los clientes y empleados.

Huawei, la primera marca de tecnología global de China y el mayor fabricante de equipos de conmutación utilizados por las empresas de telefonía e Internet, está en el centro de la tensión entre Estados Unidos y China por la tecnología, la seguridad y el espionaje. La disputa se ha extendido para incluir la popular aplicación de video de propiedad china TikTok y el servicio de mensajería WeChat.

Los economistas y analistas políticos esperan pocos cambios en la política de Estados Unidos hacia China bajo el presidente electo Joe Biden debido a la frustración generalizada con Beijing por el comercio y la tecnología.

Huawei parece estar preparándose para tiempos difíciles al concentrar sus recursos en sus teléfonos inteligentes de gama alta, dijo Nicole Peng de Canalys.

La venta es «definitivamente un signo de debilidad», dijo Nicole Peng de Canalys.

“Demuestra que Huawei sabe que la situación no cambiará de inmediato entre China y Estados Unidos”, dijo Peng.

Los anuncios del martes no dieron ninguna indicación de cómo planeaba Honor recuperar el acceso a los chips de EE. UU. Y otra tecnología, incluida la música, los mapas y otros servicios populares de Google. Otras marcas chinas de teléfonos inteligentes como Xiaomi, Oppo y Vivo operan sin tales restricciones.

«En teoría, Honor sería como cualquier otro OEM (fabricante) chino», dijo Kiranjeet Kaur de IDC en un correo electrónico. Sin embargo, dijo que Honor necesita tiempo para restablecer el acceso a los proveedores y establecer su propia investigación y desarrollo.

“El desafío sigue siendo la rapidez con la que se separa de su dependencia de Huawei y obtiene acceso a toda la tecnología relevante”, dijo Kaur.

Las quejas de seguridad de EE. UU. Se centran en el equipo de red de Huawei y su papel de liderazgo en la tecnología de telecomunicaciones de próxima generación.

Los funcionarios estadounidenses dicen que Huawei podría facilitar el espionaje chino, lo que la compañía niega. También ven el desarrollo tecnológico respaldado por el gobierno chino como una amenaza para el dominio industrial de Estados Unidos. La administración Trump está presionando a los aliados europeos y de otro tipo para que excluyan a Huawei y a otros proveedores chinos a medida que actualizan las redes.

Mientras tanto, la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa, Ren Zhengfei, está arrestada en Canadá y lucha contra la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con posibles violaciones de las sanciones comerciales contra Irán.

Las sanciones impuestas el año pasado bloquean el acceso de Huawei a la mayoría de los chips de procesador y otras tecnologías de EE. UU. Esos se endurecieron en mayo cuando la Casa Blanca prohibió a los fabricantes de todo el mundo utilizar tecnología estadounidense para producir chips para Huawei, incluidos los diseñados por sus propios ingenieros.

El comprador es Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Fue fundada por Shenzhen Smart City Technology Development Group Co., que fue formado por el gobierno de la ciudad para desarrollar infraestructura de tecnología de la información.

La compañía Smart City posee el 98,6% de Zhixin, según Aiqicha, un servicio de información financiera del motor de búsqueda Baidu, Inc. El comunicado de los compradores dijo que el resto del grupo de inversión de 40 miembros incluye minoristas de Honor.

Honor, fundada en 2013, es una de las marcas de teléfonos inteligentes más vendidas del mundo. Huawei dice que envía 70 millones de teléfonos al año.

Los envíos totales de teléfonos Huawei y Honor cayeron un 5% con respecto al año anterior en el trimestre que terminó en junio a 55,8 millones, según Canalys. Las ventas en China aumentaron un 8% pero los envíos al exterior cayeron un 27%.

Huawei informó que los ingresos totales anteriores para los primeros nueve meses de 2020 aumentaron un 9,9% a 671,3 mil millones de yuanes ($ 100,4 mil millones). Eso fue inferior al crecimiento del 13,1% en el primer semestre, pero la compañía dijo que aún era rentable.

Las ventas de teléfonos inteligentes de Huawei fuera de China se han visto afectadas porque la empresa no puede preinstalar los servicios de Google, lo que muchos clientes esperan. A Huawei se le permite utilizar el sistema operativo Android de Google porque es de código abierto y no implica ninguna transacción comercial con la empresa estadounidense.

Huawei dice que ha eliminado componentes estadounidenses de sus productos principales, pero el presidente de su unidad de consumo, Richard Yu, advirtió en agosto que la compañía se estaba quedando sin chips para teléfonos inteligentes.

Honor podría alinear proveedores antes de que se forme una nueva administración en Estados Unidos, dijo Peng de Canalys. Dijo que es menos probable que Honor genere preocupaciones de seguridad porque será más pequeño que Huawei y no tendrá ningún papel en la infraestructura de próxima generación.

«Es mucho menos probable que se convierta en un objetivo del gobierno de Estados Unidos», dijo.