Huawei lanza su primer «smartphone» con sistema operativo propio

El gigante tecnológico chino Huawei presentó el martes su primer teléfono inteligente equipado con un sistema operativo producido totalmente por la firma, que fue blanco de restrictivas sanciones estadounidenses en los últimos años.

La mayoría de teléfonos móviles usan actualmente el iOS de Apple o el Android de Google. Sin embargo, Huawei quiere cambiar este dominio estadounidense con sus nuevos Mate70, que funcionan con el sistema HarmonyOS Next de la propia compañía.

«Hoy, el esperado Mate 70, el más potente que nunca ha existido, ya está aquí», celebró Richard Yu, el director ejecutivo del Grupo Negocios de Consumo de Huawei durante la presentación en la sede central de la empresa en Shenzhen, en el sur de China.

El gigante tecnológico se encontró en el ojo de las disputas entre Pekín y Washington, que denunció que los productos de la compañía podían ser usados con fines de espionaje para las autoridades chinas.

Aunque la firma desmiente estas acusaciones, desde 2019 es objeto de sanciones estadounidenses que le impiden abastecerse de componentes o tecnología hecha en ese país.

Las medidas perturbaron significativamente su producción de teléfonos inteligentes, que en esta transición estuvieron equipados con un sistema operativo basado en Android, de código abierto.

«La búsqueda de un sistema operativo viable, aplicable a los teléfonos móviles y libre del control de empresas occidentales ha sido larga en China», dice a AFP Paul Triolo, socio de la división de China y Políticas Tecnológicas en la consultoría Albright Stonebridge Group.

Esta nueva línea de teléfonos, equipados también con un avanzado chip producido por la misma firma, demuestra que las compañías tecnológicas chinas pueden «perseverar», agrega.

Según Huawei, la plataforma de compras en línea de la empresa ha recibido más de tres millones de solicitudes de pedidos previas al lanzamiento, aunque puede que no todas terminen en una adquisición.

Los riesgos de adquirir el nuevo teléfono son elevados dado que al ser un sistema operativo completamente nuevo necesita una reactualización completa de todas las aplicaciones que el usuario desee instalar.

Para Gary Ng, economista en la consultoría Natixis, el lanzamiento es «un hito para China para huir de la dependencia de la tecnología occidental», pero «hay dificultades para que HarmonyOS Next pueda ofrecer el mismo número de aplicaciones y funcionalidades a los consumidores globales».