Fuertes críticas contra Elon Musk por compartir video «deepfake» de Kamala Harris

El multimillonario Elon Musk recibió duras críticas este lunes por compartir en su red social X un video ultrafalso o «deepfake» en el que se suplanta con inteligencia artificial a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Musk republicó un video manipulado de campaña de Harris, que se perfila como candidata presidencial de los demócratas tras la retirada del mandatario Joe Biden, en la que una voz que la imita generada por computadora llama senil al gobernante y declara que ella no «sabe lo más mínimo sobre dirigir el país».

Además, se le oye supuestamente decir que, como mujer y afroestadounidense, es la «última contratación de diversidad».

El video fue publicado originalmente por un perfil en X vinculado al creador de contenido conservador Chris Kohls y etiquetado como una «parodia».

Sin embargo, Musk lo republicó el viernes, limitándose a decir: «Esto es increíble», junto con un emoji de risa.

La publicación de Musk obtuvo más de 130 millones de visitas y se produce en un momento de creciente alarma por la desinformación política creada con inteligencia artificial de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.

«Creemos que el pueblo estadounidense quiere la libertad, las oportunidades y la seguridad reales que ofrece la vicepresidenta Harris, no las mentiras falsas y manipuladas de Elon Musk y Donald Trump», afirmó la campaña presidencial de Harris en un comunicado.

Con casi 192 millones de seguidores, Musk es una voz influyente en la plataforma, antes llamada Twitter, que compró en 2022 por 44.000 millones de dólares.

A principios de este mes, Musk respaldó al candidato republicano Trump poco después de que el magnate saliera herido de un intento de asesinato durante un mitin de campaña.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, publicó en X que el vídeo manipulado de Harris «debería ser ilegal» y que pronto firmaría un proyecto de ley para prohibir este tipo de contenidos.

Musk le respondió asegurando que «la parodia es legal en Estados Unidos», al tiempo que incluía el video original debajo.

Según analistas, la publicación de Musk parece ir en contra de las políticas de X, que prohíben compartir «archivos artificiales, manipulados o fuera de contexto que puedan engañar o confundir a la gente y provocar daños».

X no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

«Ignorando las reglas de la carretera (porque) compró la carretera», escribió en X Nora Benavidez, abogada sénior de la organización Free Press, refiriéndose a la aparente violación de Musk de las políticas del sitio.

Los investigadores de la desinformación han advertido sobre el peligro del uso indebido de la inteligencia artificial en un año de grandes elecciones en el mundo, gracias a la proliferación de herramientas en línea baratas y fáciles de usar que carecen de suficientes barreras de seguridad.