Facebook critica la política de privacidad de Apple

AP

Washington Hispanic:

Facebook está retrasando de nuevo las nuevas reglas de privacidad de Apple para sus dispositivos móviles, esta vez diciendo en los anuncios de periódicos de página completa que el gigante de las redes sociales está defendiendo a las pequeñas empresas.

En los anuncios que se publicaron en The New York Times, The Wall Street Journal y otros periódicos nacionales, Facebook dijo que las nuevas reglas de Apple «limitan la capacidad de las empresas para publicar anuncios personalizados y llegar a sus clientes de manera efectiva».

«Aunque limitar la forma en que se pueden usar los anuncios personalizados afecta a las empresas más grandes como nosotros, estos cambios serán devastadores para las pequeñas empresas, lo que se suma a los muchos desafíos a los que se enfrentan en este momento», afirma el anuncio.

Los anuncios vienen después de que Apple dijo a principios de esta semana que comenzaría a deletrear qué tipos de información personal está siendo recogido por los servicios digitales que se muestran en sus tiendas de aplicaciones para iPhones y otros productos hechos por la empresa que marca tendencia.

Apple también tiene planes para imponer un nuevo mandato que requerirá que todas las aplicaciones de iPhone obtengan permiso antes de realizar un seguimiento de las actividades de una persona en el dispositivo. Esa vigilancia se realiza actualmente automáticamente por muchas aplicaciones, y obligaría a las personas a ir a la hora y problemas para bloquear el seguimiento en la configuración de cada aplicación.

En muchos casos, los datos recogidos por las aplicaciones se utilizan para vender anuncios dirigidos al interés y la ubicación de una persona en particular, especialmente si sus servicios se ofrecen de forma gratuita.

Apple anunció que los cambios se acercaban hace seis meses como parte de un esfuerzo para ayudar a sus clientes a comprender mejor cómo las aplicaciones monitorean sus hábitos, gustos y paradero. En ese momento Facebook se quejó de que los cambios perjudicarían la capacidad de las empresas para personalizar los anuncios.