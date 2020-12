El servicio de streaming de Discovery se lanza en enero.

AP

Washington Hispanic:

Discovery se une a la lucha de streaming cada vez más concurrida con su propio servicio centrado en la realidad Discovery Plus que incluirá espectáculos de Food Network, HGTV, TLC y sus otras redes. Lanza el 4 de enero.

El servicio costará $5 al mes con anuncios y $7 al mes sin anuncios. En comparación, disney Plus sin publicidad cuesta $7 al mes y el plan más popular de Netflix cuesta $14 al mes.

Cada cuenta incluirá hasta cinco perfiles de usuario y admitirá cuatro secuencias simultáneas. Discovery dijo que el servicio estará disponible en «plataformas principales», televisores conectados, web, móviles y tabletas, pero no especificó qué servicios lo llevarían.

El CEO de Discovery, David Zaslav, anunció por primera vez el servicio de streaming a finales de 2019, pero no proporcionó detalles hasta ahora.

Discovery ha construido un imperio de realidad-TV con canales populares que cuentan con programación de realidad, incluyendo Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery y otros. Los programas de éxito han incluido «90-Day Fiance» de TLC, «Fixer-Upper» de HGTV y «Diners, Drive-Ins and Dives» de Guy Fieri en la Red de Alimentos.

El servicio ofrecerá algunos originales como el spin-off «90-Day Fiance» «90-Day Diaries» y el spin-off «Long Island Medium» «Long Island Medium: There in Spirit».

Los clientes de Verizon obtendrán un año libre del servicio, similar al que Verizon hizo cuando Disney Plus se lanzó a finales de 2019.

Discovery Plus se une a una serie de nuevos servicios de streaming que comenzaron a desafiar a los proveedores de televisión tradicionales y a los servicios de streaming dominantes como Hulu y Netflix durante el año pasado, incluyendo Disney Plus, Apple TV Plus, HBO Max y el servicio Peacock de Comcast. CBS recientemente renombró su servicio CBS All Access como Paramount Plus, relanzando en 2021.

El servicio se desempeñará en 25 países en 2021, entre ellos Italia, España, Reino Unido e Irlanda, así como en la India.