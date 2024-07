El Amazon Prime Day es un gran evento para los estafadores

El Amazon Prime Day ya está aquí y los expertos recuerdan a los consumidores que tengan cuidado con las estafas.

Los engaños , como los correos electrónicos falsos de personas que se hacen pasar por vendedores en línea como Amazon , no son nada nuevo. Pero los intentos de phishing aumentan en medio de los grandes gastos que se observan durante los grandes eventos de ventas, ya sea el Black Friday o el Prime Day, según Better Business Bureau.

“Este es un momento muy importante en el calendario minorista”, dijo anteriormente a The Associated Press Josh Planos, vicepresidente de comunicaciones y relaciones públicas del Better Business Bureau . “Y por eso, representa una enorme oportunidad para que un estafador, un estafador o incluso una empresa u organización poco ética aproveche el momento y prive a la gente de su dinero ganado con tanto esfuerzo”.

Prime Day, un evento de descuentos de dos días para miembros de Amazon Prime, comienza el martes y se extenderá hasta el miércoles. En una guía actualizada publicada la semana pasada, Better Business Bureau recordó a los consumidores que tengan cuidado con los sitios web similares, los anuncios en las redes sociales que parecen demasiado buenos para ser verdad y los correos electrónicos o llamadas no solicitados durante los eventos de ventas de este mes.

Es posible que los consumidores deban estar más atentos que nunca este año. En junio, el Better Business Bureau publicó un informe en el que se afirmaba que había recibido una cantidad récord de denuncias de phishing en 2023. La organización afirmó que las denuncias también están aumentando en lo que va de año.

Mientras tanto, en un informe publicado este mes, la empresa israelí de ciberseguridad Check Point Software Technologies afirmó que en junio aparecieron más de 1.230 sitios web nuevos asociados a Amazon. La gran mayoría de ellos eran maliciosos o parecían sospechosos, según Check Point.

Scott Knapp, director de prevención de riesgos de compradores a nivel mundial en Amazon, identifica dos áreas en las que la compañía ha visto engaños en torno al Prime Day en los últimos años: la membresía Prime y las confirmaciones de pedidos.

El año pasado , por ejemplo, más de dos tercios de las estafas denunciadas por los clientes de Amazon afirmaban estar relacionadas con problemas con pedidos o cuentas, escribió Knapp en un comunicado enviado por correo electrónico. Las personas informaron haber recibido llamadas o correos electrónicos no solicitados que decían que había algo mal con su membresía Prime y solicitaban información de cuenta bancaria u otra información de pago para restablecer las cuentas, explicó Knapp.

Instar a los consumidores a que confirmen un pedido que no han realizado también es una táctica habitual en esta época del año, añadió. Los estafadores pueden elegir algo caro, como un teléfono inteligente, para llamar la atención y, de nuevo, pedir información de pago o enviar un enlace malicioso. También pueden intentar atraer a los consumidores con promesas de regalos o utilizando un lenguaje que crea una falsa sensación de urgencia.

Amazon está intentando “garantizar que los estafadores no utilicen nuestra marca para aprovecharse de las personas que confían en nosotros”, escribió Knapp, y agregó que los clientes pueden confirmar sus compras y verificar los mensajes de la empresa en su aplicación o sitio web.

Es probable que haya más estafas, pero es difícil saber qué forma podrían adoptar antes de que comience el Prime Day de este año. Aun así, los expertos señalan que las mismas estafas de compras tienden a resurgir año tras año.

“Normalmente, la estructura sigue siendo la misma”, dijo Planos, señalando las estafas de entregas falsas, el phishing por correo electrónico y otros métodos repetidos. “Siempre es una estratagema para separar a los consumidores de (su) información personal y de pago”.

Pero los engaños en línea también están en constante evolución y se vuelven más sofisticados, advierten Planos y otros. Eso significa que las imágenes pueden parecer más legítimas, los mensajes de texto pueden sonar más convincentes y los sitios web falsos pueden parecer muy similares a los destinos de compras reales.

Knapp, de Amazon, ha dicho que, dado que la inteligencia artificial “está empezando a filtrarse”, las estafas dirigidas a los compradores de comercio electrónico siguen el mismo enfoque, pero con una máquina que completa un correo electrónico o un mensaje de texto en lugar de una persona.

Según datos de la Comisión Federal de Comercio, los consumidores informaron haber perdido alrededor de 10 mil millones de dólares por fraude en 2023, un aumento del 14% con respecto a 2022. Las estafas de compras en línea fueron la segunda forma de fraude más denunciada, después de las estafas de impostores, dijo la FTC.

Tanto la FTC como el Better Business Bureau ofrecen a los consumidores consejos para evitar estafas durante todo el año. Las recomendaciones incluyen bloquear mensajes no deseados, no dar información financiera a personas que llaman sin que se las soliciten y verificar los enlaces antes de hacer clic; los sitios web seguros, por ejemplo, tendrán “HTTPS” en la URL, señala Planos, nunca “HTTP”.

Los estafadores suelen presionarte para que actúes de inmediato, dicen los expertos. Es importante hacer una pausa y confiar en tu intuición. Los expertos también instan a los consumidores a denunciar las estafas a los reguladores.

Además de las estafas que se hacen pasar por empresas o minoristas, también es importante tener cuidado con los productos falsificados y las reseñas falsas en los sitios de minoristas confiables. El hecho de que esté comprando en Amazon, por ejemplo, no significa que esté comprando en Amazon. El gigante de las compras en línea , como eBay, Walmart y otros, tiene vastos mercados de terceros.

Planos señala que la calidad y el aspecto de los productos falsificados ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que dificulta el control de esta actividad. Una buena regla general es mirar el precio: si el producto se vende por menos del 75 % de su precio de mercado anual, «es una señal de alerta bastante importante», afirma.

Los vendedores sospechosos pueden aparecer en diferentes plataformas, incluidos sitios como Amazon, «todo el tiempo», dijo Planos, instando a los consumidores a verificar las empresas en el sitio web de Better Business Bureau . Al igual que otras estafas, los productos falsificados pueden aumentar en los períodos de alto consumo.

En medio de la creciente presión para abordar los productos falsificados, Amazon ha informado de que se ha deshecho de millones de productos falsos en los últimos años. La empresa dijo que también bloqueó miles de millones de anuncios incorrectos para que no aparecieran en su sitio. En 2023, Amazon dijo que más de 7 millones de artículos falsificados fueron «identificados, incautados y eliminados adecuadamente». El minorista en línea también ha presentado múltiples demandas contra los intermediarios de reseñas falsas .

Amazon señala que los clientes también pueden denunciar reseñas falsas y otras estafas en su sitio web . Si un comprador adquiere un artículo falsificado detectado por la empresa, Amazon ha dicho que se «pondrá en contacto de forma proactiva» con el cliente y le proporcionará un reembolso.