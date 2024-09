Casa de Arlington nunca se queda sin electricidad

Hace cuatro décadas, el experto en tecnología energética Scott Sklar decidió instalar bombas de sumidero alimentadas con energía solar en su casa de Arlington, Virginia, para evitar que se inundara el sótano. Desde entonces, ha añadido paneles solares y una turbina eólica, convirtiendo su casa en una máquina de energía limpia y ecológica.

Durante las fuertes tormentas que dejan sin electricidad, los vecinos de Sklar saben que pueden confiar en él si necesitan cargar sus teléfonos o sentarse en algún lugar cálido.

“Cuando la compré, no me di cuenta de que teníamos muchos cortes de luz, porque teníamos muchos árboles y una red eléctrica vieja”, dijo Sklar sobre su casa prefabricada de Sears de 39 años . “Conseguí algunos paneles solares de una de mis empresas y algunas baterías, e instalé más de una bomba de sumidero. Ahora tengo tres y funcionaron al 100%. Nunca se me inundó el sótano”.

Sklar es el fundador y presidente de The Stella Group , que ayuda a empresas comerciales, productores industriales y gobiernos locales de todo el mundo a instalar combinaciones asequibles de distintas fuentes de energía renovable y almacenamiento de energía eficiente. Antes de eso, dirigió la Asociación de Industrias de Energía Solar durante 15 años.

Su casa lo tiene todo: pintura de barrera térmica en el ático, todas las luces LED, calentador de agua solar, un enorme banco de baterías alimentado por celdas de combustible de hidrógeno, una bomba de calor geotérmica sin conductos y ventanas aislantes. Todo esto alimenta su casa y le permite ahorrar unos dólares en su factura de electricidad.

“A medida que el cambio climático empeora y las redes se vuelven más antiguas, tenemos más cortes, por lo que los edificios del sector comercial, industrial y residencial están comenzando a agregar bancos de baterías; además, las empresas de servicios públicos están luchando porque no quieren la electricidad, porque no la poseen, así que estoy tratando de convencer a la gente de que simplemente use la energía ellos mismos, como lo estoy haciendo yo”, dijo.

Sklar cree que lo que ha podido hacer en su casa es el futuro de la energía residencial.

“Ahora, en 2024, muchas residencias lo están haciendo en todo el país, por lo que no es tan ridículo ni extraño como lo era cuando comencé”, agregó.