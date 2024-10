Cantantes, estrellas de Hollywood y más de 11.000 artistas alertan sobre la IA

Miles de artistas, entre ellos el cantante de ABBA Bjorn Ulvaeus, la actriz de Hollywood Julianne Moore y el premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, firmaron el martes una declaración en la que advierten sobre el uso no licenciado de la inteligencia artificial (IA) para generar contenido.

Unas 11.500 estrellas de la música, la literatura, el cine y el teatro pusieron de manifiesto sus temores de que las empresas tecnológicas usen obras creativas existentes para entrenar modelos de IA sin el permiso de sus creadores originales.

«El uso sin licencia de obras creativas para entrenar IA generativa es una amenaza enorme e injusta para el sustento de las personas detrás de esas obras, y no debería permitirse», dice la declaración.

Entre los firmantes estaban nombres célebres como Thom Yorke de la banda Radiohead, el autor James Patterson y el actor Kevin Bacon.

Los estudios de Hollywood han estado experimentando con IA en los últimos años con diversos fines, como revivir en pantalla estrellas fallecidas hasta replicar multitudes a través de efectos por computador para usar menos actores.

La declaración fue gestionada por el compositor británico y exejecutivo de IA Ed Newton-Rex, informó el diario británico The Guardian.

Newton-Rex dijo que empresas de IA generativa, incluida su exempleadora Stability AI, usan contenido con derechos de autor para entrenar a sus modelos sin pagar a los creadores originales.

El mes pasado en California, estrellas hollywoodenses como Pedro Pascal, Jane Fonda y Mark Hamill respaldaron un proyecto de ley sobre seguridad en la IA, que luego fue vetado por el gobernador Gavin Newsom.

Otros artistas han optado por colaborar con la IA. Mark Zuckerberg, propietario de Meta, anunció la semana pasada que el actor Casey Affleck y el estudio de terror Blumhouse se asociarían para hacer cortometrajes a través de un software de generación de películas mediante IA.