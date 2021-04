Apple será sede de un evento virtual del iPad

AP

Muchos de nosotros podemos estar sufriendo de fatiga de eventos virtuales después de un año de videollamadas. Pero no Apple, que planea nuevos anuncios de productos en lo que parece probable que sea un evento en línea sin iPhone el martes

Es el primer evento de este tipo para la compañía en 2021.

Los analistas esperan nuevos iPads y probables nuevas versiones en color del iMac. La compañía también podría mostrar algo llamado AirTags, que parecen ser dispositivos de rastreo del tamaño de una moneda que puede pegarse en cosas que no quiere perder: su tortuga, su teléfono, su taza de café o tal vez niños pequeños.

Y aunque es posible que estés cansado de ver las cabezas somnolientos de tus compañeros de trabajo en rectángulos similares a Brady Bunch en tu monitor, los lanzamientos de productos de Apple, incluso los virtuales, son una raza diferente, dice daniel Ives, analista de Wedbush.

«En este entorno virtual, los lanzamientos de productos de Apple han tenido mucho éxito en cortejar a desarrolladores y consumidores en torno a su nueva gama de productos», dijo Ives. «Apple es una marca única y los lanzamientos de productos, incluso virtualmente, son el eje.»

Además de los iPads , incluyendo actualizaciones para el iPad Pro, el iPad mini y el iPad de bajo costo , Ives también predice un nuevo Apple Pencil, un lápiz óptico para el arte a mano alzada y la escritura con ciertos modelos de iPad – y algunas pistas alrededor de los nuevos auriculares inalámbricos AirPods 3 que espera ser lanzado en un evento virtual separado a principios de verano.

Luego, en otoño, Apple probablemente celebrará su esperado evento de iPhone, desvelando el iPhone 13. Todavía no ha dicho si será en persona o no, pero para los millones de fans de Apple, desarrolladores y otros que sintonizan sus eventos en línea de todos modos, es probable que no importe.

«La audiencia para los lanzamientos de productos de Apple está en decenas de millones, lo que habla de la emoción que estos eventos virtuales han traído, aunque no puede igualar la sensación de Broadway de una presentación en vivo de Cupertino», dijo Ives.