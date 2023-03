Apple lanza el servicio Compre ahora, pague después, con medidas de seguridad

Apple está entrando en la opción de comprar ahora, pagar más tarde con algunos ajustes al modelo existente, incluida la opción de no pagar con tarjeta de crédito. La compañía lanzará el producto a algunos consumidores esta primavera y comenzará a reportar los préstamos a las agencias de crédito en el otoño.

Esto es lo que necesita saber.

Desde el comienzo de la pandemia, la opción de «compre ahora, pague después» se ha disparado en popularidad, especialmente entre los consumidores jóvenes y de bajos ingresos que pueden no tener acceso al crédito tradicional.

Si compra en línea ropa o muebles, zapatillas o entradas para conciertos, ha visto la opción al momento de pagar para dividir el costo en cuotas más pequeñas a lo largo del tiempo. Empresas como Afterpay, Affirm, Klarna y Paypal ya ofrecen el servicio, por lo general con recargos por pagos atrasados ​​y la opción de utilizar una tarjeta de crédito o cuenta bancaria para realizar pagos a plazos.

La versión de Apple, que está integrada con Apple Pay y facilitada por MasterCard, requerirá que el consumidor use una tarjeta de débito y una cuenta bancaria para realizar esos pagos, dijo la compañía, y no cobrará cargos por mora fijos o porcentuales. En cambio, los pagos atrasados ​​eventualmente resultarán en que el consumidor pierda el acceso a este tipo de préstamos.

Apple dijo que su producto Compre ahora, pague después también ofrecerá fraude y protección al consumidor a través del modelo de pago por cuotas existente de MasterCard, y cobrará tarifas a los comerciantes que «son competitivas con otros productos de cuotas en el mercado», según Raúl López, portavoz de Mastercard. .

¿CÓMO FUNCIONA COMPRA AHORA, PAGA DESPUÉS?

Con la marca de «préstamos sin intereses», los servicios de compre ahora, pague más tarde requieren que descargue una aplicación, vincule una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o crédito, y se registre para pagar en cuotas semanales o mensuales. Algunas empresas, como Klarna y Afterpay, realizan verificaciones de crédito blandas, que no se informan a las agencias de crédito, antes de aprobar a los prestatarios. Así es como funcionará el producto de Apple también. La mayoría de los usuarios son aprobados en minutos. Los pagos programados se deducen automáticamente de la cuenta bancaria o se cargan a la tarjeta.

Los servicios generalmente no cobran más de lo que un cliente habría pagado por adelantado, lo que significa que técnicamente no hay interés, siempre que uno haga los pagos a tiempo.

Pero si un cliente paga tarde, puede estar sujeto a una tarifa fija o una tarifa calculada como un porcentaje del total adeudado. Estos pueden costar hasta $34 más intereses. Si un cliente no realiza varios pagos, es posible que no pueda usar el servicio en el futuro y la morosidad podría afectar su puntaje crediticio.

En el caso de Apple, la compañía dijo que no habrá recargos por pagos atrasados, ya sea fijos o como un porcentaje, solo la posibilidad de pagos atrasados ​​informados a las agencias de crédito y la pérdida de acceso a los préstamos. Si un usuario desea diferir los pagos o configurar un plan de pago diferente, Apple dijo que puede comunicarse con el soporte. Varios servicios permiten a los usuarios diferir los pagos de esta manera.

¿ESTÁN PROTEGIDAS MIS COMPRAS?

En los EE. UU., los servicios de compra ahora, pago después no están cubiertos actualmente por la Ley de Veracidad en los Préstamos, que regula las tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos (aquellos que se pagan en más de cuatro cuotas).

Eso significa que podría resultarle más difícil resolver disputas con comerciantes, devolver artículos o recuperar su dinero en casos de fraude. Las empresas pueden ofrecer protecciones, pero no están obligadas a hacerlo. Las protecciones de Apple se ofrecen a través de Mastercard.

Lauren Saunders, directora asociada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, aconseja a los prestatarios que eviten vincular una tarjeta de crédito para comprar ahora, pagar aplicaciones posteriores siempre que sea posible. Si lo hace, pierde las protecciones que obtiene al usar la tarjeta de crédito y, al mismo tiempo, se expone a deber intereses a la compañía de la tarjeta.

“Use la tarjeta de crédito directamente y obtenga esas protecciones”, dijo. “De lo contrario, es lo peor de ambos mundos”.

La decisión de Apple de no permitir que los consumidores vinculen una tarjeta de crédito a su producto Compre ahora y pague después significa que el consumidor evita acumular deudas de esta manera.

¿CUÁLES SON LOS OTROS RIESGOS?

Debido a que no hay un informe centralizado de compras ahora, pague después, esas deudas no aparecerán necesariamente en su perfil crediticio con las principales agencias de calificación crediticia.

Eso significa que más empresas pueden permitirle comprar más artículos, incluso si no puede pagarlos, porque los prestamistas no saben cuántos préstamos ha establecido con otras empresas.

Los pagos que realiza a tiempo no se informan a las agencias de calificación crediticia, pero sí los pagos atrasados.

“En este momento, compre ahora, pague después, por lo general no puede ayudarlo a generar crédito, pero puede ser perjudicial”, dijo Saunders.

Elyse Hicks, consejera de política del consumidor de Americans for Financial Reform, una organización progresista sin fines de lucro, dijo que es posible que las personas no consideren con suficiente seriedad si aún podrán pagar los pagos en el futuro.

“Debido a la inflación, la gente puede pensar: ‘Voy a tener que conseguir lo que necesito y pagarlo más adelante en estos plazos’”, dijo. «Pero, ¿aún vas a poder pagar las cosas que estás pagando ahora dentro de seis meses?»

¿POR QUÉ LOS MINORISTAS OFRECEN COMPRE AHORA, PAGUE DESPUÉS?

Los minoristas aceptan las tarifas backend de comprar ahora, pagar los servicios más tarde porque los productos aumentan el tamaño de los carritos. Cuando a los compradores se les da la opción de pagar las compras a plazos, es más probable que compren más productos de una sola vez.

Cuando Apple anunció que crearía su propio servicio Compre ahora, pague después, Josiah Herndon, de 23 años, bromeó en Twitter sobre «pagar 6 carros de (cosas) que no puedo pagar con Apple, Klarna, Afterpay, PayPal Pay in 4». , compre, pague en 4 y afirme”.

Herndon, quien trabaja en seguros en Indianápolis, dijo que comenzó a usar los servicios porque le estaba tomando mucho tiempo obtener la aprobación de una tarjeta de crédito, ya que su edad significaba que no tenía un historial crediticio extenso. Desde entonces, los ha usado para pagar ropa, zapatos y otros artículos de lujo de alta gama. Herndon dijo que alinea los cronogramas de pago con sus cheques de pago para no perder las cuotas y calificó la opción de «muy conveniente».

¿QUIÉN DEBE UTILIZAR COMPRE AHORA, PAGUE DESPUÉS?

Si tiene la capacidad de hacer todos los pagos a tiempo, compre ahora, pague después, los préstamos son una forma de crédito al consumo relativamente saludable y sin intereses.

“Si (los préstamos) funcionan según lo prometido, y si las personas pueden evitar recargos por pagos atrasados ​​y no tienen problemas para administrar sus finanzas, tienen un lugar”, dijo Saunders, del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.

Pero si está buscando aumentar su puntaje de crédito y puede hacer los pagos a tiempo, una tarjeta de crédito es una mejor opción, dijo. Lo mismo ocurre si desea fuertes protecciones legales contra el fraude e informes de préstamos claros y centralizados.

Si no está seguro de si podrá realizar los pagos a tiempo, considere si las tarifas cobradas por las compañías Compre ahora, pague más tarde excederán las multas y los intereses que cobraría una compañía de tarjetas de crédito u otro prestamista.

¿CÓMO AFECTARÁ LA INESTABILIDAD ECONÓMICA COMPRE AHORA, PAGUE DESPUÉS?

A medida que aumenta el costo de vida, algunos compradores han comenzado a dividir los pagos de artículos esenciales, en lugar de solo artículos costosos como productos electrónicos o ropa de diseñador. Una encuesta realizada por Morning Consult el otoño pasado encontró que el 15% de los clientes que compran ahora y pagan después usaban el servicio para compras de rutina, como comestibles y gasolina, lo que hizo sonar las alarmas entre los asesores financieros.

Hicks señala el creciente número de pagos atrasados ​​como una señal de que compre ahora y pague más tarde ya podría estar contribuyendo a una deuda inmanejable para los consumidores. Un informe de julio de la agencia de calificación Fitch encontró que la morosidad en las aplicaciones aumentó considerablemente en los 12 meses que terminaron el 31 de marzo del año pasado, hasta un 4,1 % para Afterpay, mientras que la morosidad de las tarjetas de crédito se mantuvo relativamente estable en un 1,4 %.

“Será interesante ver la creciente popularidad de esto en estas diferentes olas económicas”, dijo Hicks. “La consecuencia inmediata es lo que está sucediendo ahora”.