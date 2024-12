Rechazan de nuevo el megapaquete de compensación de Musk en Tesla

Una jueza estadounidense confirmó este lunes su decisión de rechazar el megapaquete de compensación de 55.800 millones de dólares de Elon Musk en Tesla, negando así un intento de restaurar el acuerdo de pago que tiene el voto favorable de los accionistas.

En una presentación, la jueza Kathaleen McCormick del Tribunal de Equidad de Delaware dictaminó que el intento de la compañía automotriz de ratificar la compensación a Musk, a través de una votación de los accionistas en junio, no podía anular su decisión de enero de rechazarlo por excesivo e injusto.

McCormick encontró múltiples fallas en el intento de ratificación de Tesla, incluyendo «errores materiales» en los documentos proporcionados a los inversores sobre el efecto de su voto.

«La moción de revisión es denegada», escribió la jueza. «El gran y talentoso grupo de firmas de defensa se puso creativo con el argumento de la ratificación, pero sus teorías sin precedentes van en contra de múltiples corrientes del derecho establecido».

El tribunal también concedió 345 millones de dólares en honorarios de abogados, bastante menos que los 5.600 millones solicitados por los representantes legales de Richard Tornetta, el demandante y accionista de Tesla.

Los inversores de la fabricante de vehículos eléctricos respaldaron el plan de compensación de Musk en marzo de 2018, que fue diseñado específicamente para recompensar a su fundador, de 53 años, por el crecimiento de Tesla.

Pero, en su acción judicial, Tornetta acusó a los demandados de faltar a sus deberes cuando autorizaron el plan de pago y alegó que Musk dictó sus términos a los directores, que no eran lo suficientemente independientes.

También acusó a Musk de «enriquecimiento injustificado» y pidió la anulación de un programa de pagos que ayudó a convertir al empresario en el hombre más rico del mundo.

Durante un juicio celebrado en 2022, Musk rebatió que los inversores en Tesla eran algunos de los «más sofisticados del mundo» y capaces de vigilar su gestión.

Musk insistió en que no desempeñó ningún papel en la elaboración del paquete ni discutió su acuerdo con los miembros del consejo, algunos de ellos amigos cercanos, que finalmente lo firmaron.

