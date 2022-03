Nuevas protecciones a menores inmigrantes

Nuevas políticas que proporcionarán mejor protección a los menores inmigrantes que son víctimas de abuso, descuido o abandono, o maltrato parental similar, anunció el martes Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

“Hoy, tomamos acción para ayudar a los menores inmigrantes en Estados Unidos que han sido abusados, descuidados o abandonados, y les ofrecemos mejor protección para ayudar a reconstruir sus vidas”, dijo la directora de USCIS, Ur Mendoza Jaddou.

“Estas políticas –añadió-, proporcionarán protección humanitaria a los jóvenes vulnerables para quienes un tribunal de menores ha determinado que es en su mejor interés permanecer en el país”.

Las nuevas políticas incluyen actualizar las regulaciones para clarificar los criterios de elegibilidad a la categoría de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ) como, por ejemplo, actualizar la disposición sobre edad máxima (“age-out”) para proteger a los peticionarios que cumplen 21 años mientras su petición está en trámite.

La funcionaria dijo que el Servicio que ella dirige actualizó las regulaciones sobre los requisitos de evidencia “para mejorar la eficiencia y efectividad del programa y asegurar que las víctimas elegibles de abuso, descuido o abandono por parte de los padres reciban la clasificación SIJ y una vía para solicitar el estatus de residente permanente legal (LPR)”.

Explicó que USCIS podría consentir otorgar la clasificación SIJ “uando el peticionario haya proporcionado evidencia de ayuda ordenada por el tribunal contra el abuso, descuido o abandono por parte de los padres, o una base similar bajo la ley estatal, así como evidencia de la base fáctica de las determinaciones de un tribunal de menores”.

Las nuevas regulaciones también dejan claro que no se puede exigir a los peticionarios que se comuniquen con su presunto abusador mientras USCIS toma una decisión en su caso SIJ.

“Un peticionario de SIJ puede tener un abogado, un representante acreditado y/o un adulto de confianza presente, si se programa una entrevista, pero solo los abogados y representantes acreditados tienen derecho a hacer una declaración durante dichas entrevistas”, destacó Jaddou.

Además de emitir las regulaciones actualizadas, USCIS está actualizandoel Manual de Políticas de USCIS para considerar la acción diferida y la autorización de empleo relacionada para los no ciudadanos clasificados como SIJ que no son elegibles para solicitar el ajuste de estatus al de residencia permanente únicamente porque una visa no está disponible de inmediato.

“La acción diferida y la autorización de empleo proporcionarán una asistencia invaluable a estos no ciudadanos vulnerables que tienen sistemas limitados de apoyo financiero y de otro tipo en Estados Unidos mientras esperan un número de visa disponible”, dijo.

Esta actualización del Manual de Políticas entra en efecto el 6 de mayo, y aplica a los no ciudadanos elegibles clasificados como SIJ “en, durante o después de dicha fecha, a base de la aprobación de un Formulario I-360, Petición de Amerasiático, Viudo o Inmigrante Especial”.