La contaminación encontrada en la planta de Boar’s Head en Virginia están relacionados con un brote mortal

Los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos descubrieron docenas de violaciones en una planta de Boar’s Head en Virginia ahora vinculada a un retiro a nivel nacional de fiambres, según nuevos registros publicados por el departamento, incluyendo moho, hongos e insectos encontrados repetidamente en todo el sitio.

El mes pasado, Boar’s Head retiró del mercado todos los embutidos elaborados en su planta de Jarratt, Virginia, después de que un brote de listeria se atribuyera a productos distribuidos desde allí.

El brote ha aumentado hasta 57 hospitalizaciones en más de una docena de estados vinculadas a productos retirados del mercado de la planta. Se han reportado al menos nueve muertes, incluidas nuevas muertes vinculadas al brote en los últimos días en Florida, Tennessee, Nuevo México y Carolina del Sur.

“Este es el brote de listeriosis más grande desde el brote de 2011 vinculado al melón”, dijo el CDC el miércoles.

Las autoridades de varios estados descubrieron que muestras de productos sin abrir distribuidos desde la planta de Boar’s Head estaban contaminadas con la bacteria Listeria monocytogenes. La secuenciación genética vinculó la bacteria de los productos con la cepa que provocó el brote.

Se insta a las personas a volver a revisar sus refrigeradores en busca de las carnes retiradas del mercado y a limpiar cualquier superficie que pueda haber estado en contacto con ellas.

«Los consumidores que no estaban al tanto de la retirada de productos podrían haber consumido productos retirados. Las personas también podrían sufrir una enfermedad prolongada», dijo un portavoz del departamento de salud de Carolina del Sur en un comunicado tras las nuevas muertes.

Los registros publicados por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA a CBS News a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información suman 69 registros de “incumplimientos” señalados por la agencia durante el año pasado en la planta de Jarratt.

No está claro si Boar’s Head enfrentará sanciones por parte del USDA por los problemas reiterados. Los informes publicados por la agencia hasta el momento no muestran que se hayan tomado «medidas coercitivas» contra la empresa durante el año pasado. Un portavoz del USDA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, un portavoz de Boar’s Head dijo que la compañía lamenta profundamente el impacto del retiro y que la seguridad alimentaria es su «prioridad absoluta».

“Como productor de alimentos inspeccionado por el USDA, la agencia tiene inspectores en nuestra planta de Jarratt, Virginia todos los días y si en algún momento los inspectores identifican algo que necesita ser abordado, nuestro equipo lo hace de inmediato, como fue el caso con todos y cada uno de los problemas planteados por el USDA en este informe”, dijo la portavoz de la empresa, Elizabeth Ward.

Ward dijo que se suspendieron todas las operaciones en la planta de Jarratt y que la compañía está trabajando para desinfectar la planta y capacitar a los empleados. Ningún producto saldrá de la planta “hasta que cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad”.

“Durante este tiempo, nos hemos asociado con los principales expertos mundiales en seguridad alimentaria de la industria para llevar a cabo una investigación rigurosa para llegar al fondo de los hechos que llevaron a este retiro”, afirmó Ward.

Más allá de problemas como fallas en el papeleo y restos de carne en los equipos, los registros muestran que los inspectores criticaron a Boar’s Head varias veces por la acumulación de moho o hongos alrededor de las instalaciones de la empresa en Jarratt.

En julio, los inspectores federales encontraron lo que parecía ser moho y hongos alrededor de los lavabos donde se lavaban las manos los trabajadores encargados de manipular carnes que se supone están listas para comer.

También se encontró moho acumulándose fuera de los tanques de acero utilizados por la planta, según muestran registros anteriores, así como en los refrigeradores entre los ahumaderos del sitio.

“Se observó una sustancia negra parecida al moho en toda la habitación, en la unión entre la pared y el hormigón, así como un poco de masilla alrededor del ladrillo y el metal”, escribieron en enero, y dijeron que algunas manchas eran “tan grandes como una moneda de veinticinco centavos”.

Se encontraron otros lugares con varios problemas de fugas o estancamiento de agua, incluido un charco que tenía “un crecimiento de algas verdes” en su interior y condensación que “goteaba sobre el producto almacenado”.

Después de que los inspectores alertaron a la empresa sobre una de las fugas, los trabajadores intentaron limpiarlas.

“El empleado limpió una tercera vez y las filtraciones volvieron a aparecer en 10 segundos”, escribieron los inspectores después de que el 27 de julio se planteara un problema de condensación cerca de ventiladores que parecían estar soplando el líquido sobre fiambres descubiertos.

Además del agua, el USDA criticó a la empresa por filtraciones de otras sustancias. En febrero, un inspector encontró “grandes cantidades de sangre en charcos en el suelo” y un “olor rancio” en un refrigerador utilizado en la planta.

Varios registros también señalan avistamientos de insectos dentro y alrededor de las carnes frías de la planta, incluido un caso que llevó a la agencia a etiquetar más de 980 libras de jamón en el pasillo de un ahumadero para «retenerlas» para una investigación.

En junio, otro récord alertó sobre la presencia de moscas que entraban y salían de “cubas de encurtidos” que Boar’s Head había dejado en una habitación.

“Se observaron pequeños insectos voladores parecidos a mosquitos arrastrándose por las paredes y volando por la habitación. Las paredes de la habitación tenían una gran acumulación de carne”, escribieron.

También se encontraron insectos en otras partes de las instalaciones, incluidas lo que parecían ser “hormigas viajando por la pared”, así como un escarabajo y una cucaracha.