Biden celebra su 81 cumpleaños

El presidente Joe Biden celebró su 81 cumpleaños el lunes bromeando repetidamente sobre su avanzada edad, incluso cuando la Casa Blanca defendió firmemente su resistencia y rechazó las encuestas, y a un demócrata prominente, que sugería que el tema podría costarle votos en las elecciones del próximo año.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la edad del presidente no debería ser un foco principal.

“Nuestra perspectiva es que no se trata de la edad, sino de la experiencia del presidente”, dijo, al tiempo que destacó que Biden había defendido con éxito en el Congreso varias leyes importantes , incluido un amplio paquete de obras públicas y una iniciativa sobre salud pública y lucha contra el cambio climático. y visitó zonas de guerra activas no controladas por el ejército estadounidense en Ucrania e Israel .

«Lo que decimos es que tenemos que juzgarlo por lo que ha hecho, no por sus números», dijo Jean-Pierre. “Yo pondría la resistencia y la sabiduría del presidente, su capacidad para hacer esto en nombre del pueblo estadounidense, en contra de cualquiera. Cualquiera, cualquier día de la semana”.

“Por cierto, hoy es mi cumpleaños”, dijo Biden a una multitud en el jardín sur de la Casa Blanca mientras perdonaba a los pavos de Acción de Gracias Liberty y Bell.

“Sólo quiero que sepan que es difícil cumplir 60 años”, añadió el presidente con una sonrisa. «Difícil.»

Al señalar que la ceremonia de indulto previa al Día de Acción de Gracias se remonta a 76 años, Biden también dijo: «Quiero que sepan que no estuve allí, en la primera».

Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, ha utilizado durante meses el humor para tratar de calmar el tema , incluso cuando las encuestas sugieren que no es motivo de risa. Una encuesta de agosto de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que el 77% de los adultos estadounidenses, incluido el 69% de los demócratas, consideraban que Biden era demasiado mayor para ser eficaz durante cuatro años más.

Mientras busca un segundo mandato, Biden podría encaminarse a una revancha con el expresidente Donald Trump , que tiene 77 años y fue la persona de mayor edad elegida para un primer mandato hasta que Biden lo fue. El propio Trump ha cometido algunos errores recientes y notables . Sin embargo, la misma encuesta de AP-NROC encontró que el 51% de los adultos (y sólo el 28% de los republicanos) dijeron que Trump era demasiado mayor para un segundo mandato.

Coincidiendo con el cumpleaños de Biden, Trump publicó una nueva carta de su médico en la que informaba que la “salud general del expresidente es excelente”.

“Sus exámenes físicos estuvieron dentro del rango normal y sus exámenes cognitivos fueron excepcionales”, escribió el Dr. Bruce A. Aronwald, de Nueva Jersey, quien dijo que ha sido el médico de Trump desde 2001 y que lo examinó más recientemente el 13 de septiembre.

Aronwald añadió que los resultados de laboratorio más recientes de Trump fueron «incluso más favorables que las pruebas anteriores en algunos de los parámetros más importantes», citando la reciente pérdida de peso que atribuyó a «una dieta mejorada y ejercicio físico diario continuo, mientras se mantiene un horario riguroso».

La carta no menciona el peso, la presión arterial ni los resultados de otras pruebas de Trump, pero aún así afirma que «seguirá disfrutando de un estilo de vida activo y saludable en los años venideros».

Trump no es el único que destaca el tema.

David Axelrod, quien ayudó a Barack Obama a ganar la presidencia en 2008 y luego fue uno de los principales asesores de la Casa Blanca en una administración que incluyó a Biden como vicepresidente, fue especialmente franco recientemente en comentarios al New York Times.

“Creo que tiene una oportunidad de 50-50 aquí, pero no mejor que eso, tal vez un poco peor”, dijo Axelrod a la columnista Maureen Dowd sobre las posibilidades de Biden en 2024. “Él cree que aquí puede engañar a la naturaleza y es realmente arriesgado. Tienen un verdadero problema si cuentan con que Trump lo gane por ellos. Recuerdo que Hillary también hizo eso”.

Esa fue una referencia a Hillary Clinton, quien perdió su carrera de 2016 con Trump.

Jean-Pierre dijo el lunes que los Biden pasarían el cumpleaños del presidente como lo han hecho tradicionalmente, con una reunión familiar para el Día de Acción de Gracias en Nantucket, y que planeaban comer pastel de coco, otra tradición.

Pero también intentó desestimar el comentario de Axelrod al decir sobre las encuestas negativas sobre 2024: «No hay ninguna alarma entre bastidores».

«No voy a comentar sobre todos los que tienen un comentario», dijo, y agregó: «No es mi trabajo decirle a la gente qué pensar».

Biden anunció su campaña de reelección en abril y dijo entonces que su edad “no me consta”.

“Van a ver una carrera y van a juzgar si la tengo o no”, dijo el presidente sobre los votantes. “Respeto que lo analicen detenidamente. Yo también lo examinaría detenidamente. Lo miré detenidamente antes de decidirme a correr”.

Jean-Pierre reiteró que los votantes tomarán sus propias decisiones y dijo: “No vamos a cambiar la opinión de los estadounidenses. Los estadounidenses van a sentir lo que sienten y eso lo respetamos”.