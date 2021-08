Baltimore también requerirá mascarillas en interiores desde este lunes

El alcalde Brandon Scott dijo que las regulaciones de mascarillas en interiores entrarán en vigencia el lunes a las 9am, dando a las empresas y ciudadanos unos días para adaptarse. Las reglas de las mascarillas interiores son obligatorias para todos, independientemente del estado de vacunación.

La orden de salud de la ciudad se produjo cuando el porcentaje de nuevos casos de COVID-19 aumentó un enorme 374% durante el mes pasado, según la comisionada de Salud de la ciudad, Letitia Dzirasa. Como es el caso en todo el país, la variante delta está impulsando esas infecciones. Es el coronavirus mutante más contagioso hasta ahora en la pandemia, pero las vacunas COVID-19 aún brindan una fuerte protección contra él.

Dzirasa instó a quienes aún no han sido vacunados a que lo hagan con urgencia para proteger a sus seres queridos, incluidos los jóvenes que no están autorizados a recibir las vacunas.

“Le hablo no solo como comisionado de salud, sino como madre de un niño que es demasiado pequeño para ser vacunado. Tenemos la capacidad de frenar la propagación del COVID-19 y las acciones que tomemos colectivamente protegerán a los más vulnerables entre nosotros ”, dijo Dzirasa en una conferencia de prensa con el alcalde.

El anuncio en la ciudad más grande de Maryland se produce más de una semana después de que la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alentara a las personas vacunadas a usar máscaras en interiores en áreas clasificadas como con niveles de «transmisión comunitaria sustancial».

En mayo, los CDC anunciaron que las personas completamente vacunadas no necesitaban usar máscara en la mayoría de los entornos. Pero su orientación cambió ante el aumento del número de infecciones por COVID-19.

El cambio se basó en una investigación que sugiere que, si bien las personas vacunadas que se infectan con la variante delta no tienen probabilidades de enfermarse gravemente, pueden transmitir el virus a otras personas con mucha facilidad. La nueva guía ayuda a proteger a los no vacunados, incluidos los niños que aún no son elegibles para las vacunas y otros que tienen un alto riesgo de contraer una enfermedad grave si se infectan.

Cerca de Washington, D.C., volvió a los requisitos obligatorios de mascarillas interiores la semana pasada. Antes de eso, Los Ángeles, San Francisco y varios condados de California impusieron reglas de enmascaramiento. El lunes, Louisiana restableció un mandato de máscaras en todas las ubicaciones interiores, ya que ese estado experimenta el mayor crecimiento de COVID-19 per cápita en la nación.

En Baltimore, el anuncio sobre el regreso a las mascarillas obligatorio fue recibido con resignación por algunos. En una tienda de ropa frente al puerto interior de la ciudad, Luis Medina dijo que entendía el razonamiento de los líderes de la ciudad y los funcionarios de salud pública, pero no podía entender cómo esperaban aplicarlo.

“Llevo una mascarilla y estoy completamente vacunado. Pero no puedo echar a la gente de mi negocio si no quieren usar máscaras ”, dijo Medina. «Estoy dirigiendo un negocio. Los clientes me pagan a mí, no la ciudad «.