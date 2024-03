“Women Palante” busca empoderar a la mujer latina

Muchas mujeres se preocupan por hacer algo mas en lo que trabajan o les gusta, pero sienten que les falta mucho para hacer la conexión correcta para desarrollar el negocio de emprendimiento que tienen como un sueño. Y no logran vencer el temor a lo que pueda venir, esa cuestión emocional que a veces es tan difícil de superar. ¿Cómo lograrlo? Las respuestas las ofrece aquí Yurani Sandoval, quien fundo y es la directora ejecutiva (CEO) de Women Palante.

Nelly Carrión: Yurani, buenas tardes, ¿dinos qué es Women Palante?, ¿por qué se llama así y cómo creaste la fundación?

Yurani Sandoval: Te voy a contar una historia, es mi historia personal, yo recibí mucho apoyo en emprendimiento, en cómo montar el negocio, pero era solo la parte de negocios y sentí que se estaban perdiendo los otros roles de la mujer. Y en un país como Estados Unidos puedes encontrar incubadoras, talleres de emprendimiento, hay muchos recursos para montar un negocio y los encontré, aparte del acceso a capital que también es un poco difícil. Pero en esa parte de mi vida yo también estaba buscando otras cosas, como la parte del bienestar, ya que estaba pasando por un divorcio. Yo llegaba a los talleres o a los cursos, pero la otra parte no se tenía presente. Y para montar un negocio, no es solamente un “business plan”, es decir un plan de finanzas; también hay que ver a la mujer como un todo, hay que brindarle recursos de bienestar, así que me fui a buscar un coach, a alguien en el campo de la nutrición o en el de terapias; me fui a buscar por otros lados todos esos recursos. Y me vino la idea de por qué no tener en esos talleres las dos cosas, para que una mujer las tuviera a su alcance.

Nelly Carrión: ¿Cuál fue la dificultad más grande para establecer la fundación?

Yurani Sandoval: En sus inicios yo tenía un negocio y también una consultoría y la fundación, pero era mi hobbie. No era un trabajo de tiempo completo. Creo que fue una decisión de vida, de decir ‘yo cierro el negocio, yo renuncio a las consultorías’ y todavía no estaba preparada. Ya allí tenía una junta directiva y les mande un email y les dije, ‘voy a dedicarme tiempo completo a esto. Fue más una decisión de vida, de lanzarme, y claro, tenía miedo, pero yo ya sabía que esto me gustaba.

Mi desafío como directora es hacer más programas, para incrementar nuestro impacto. Ahora contamos con un equipo capaz de hacer más programas, pero necesitamos más financiamiento.

Yo no prometo desarrollo económico, no estoy interesada en que el donante venga solo por apoyar su crecimiento económico. Acá vamos a trabajar por el bienestar de una mujer y yo quiero que esa mujer dure años con nosotros, verla crecer, ver que se volvió empresaria, que la mujer sepa que acá tenemos los recursos de una comunidad a la cual acudir, porque el emprendimiento es a largo plazo.

Nelly Carrión: ¿Hasta dónde quieres llegar con la fundación? ¿Cuál es la meta, el sueño?

Yurani Sandoval: Hay varios. Cuando yo escribí el plan soñé con una comunidad global, yo no la veo solo acá, primero quiero lanzar la comunidad y en algún momento ya que no sea solo en Maryland, DC y Virginia, sino que también que sea para latinas, incluso ver el Women Palante en todo el mundo, también volvernos en un centro de bienestar para mujeres emprendedoras. Estamos trabajando también en proyectos de desarrollo y ver como lo llevamos a Latinoamérica, pero es un sueño a largo plazo.

Han pasado 352 mujeres y 80 niños, la idea original era un impacto transgeneracional, que las mamás estén en clases en un salón y al lado sus niños en otro salón. Nosotros les explicábamos lo que sus mamás estaban haciendo y los niños emprendían también. Ahorita el proyecto trangéneracional esta en pausa.

Nelly Carrión: De las mujeres que han pasado por el programa, ¿recuerdas algún caso de éxito en el que ellas llegaron con su sueño y ya tienen su empresa?

Yurani Sandoval: Si, hay varios. Pero el éxito para la fundación no es solo que obviamente una mujer monte su negocio y venda y haga dinero, sino también la parte personal, llámese mejorar su bienestar y empoderarlas con recursos, que la mujer sea feliz, que sea plena, porque no vale la pena que venda millones si no es feliz, o si el emprendimiento le está causando dolores de cabeza. Hemos tenido chicas con ideas de negocio o que tienen un negocio, como Elida, que llegó con una idea, que renunció a su trabajo para iniciar su negocio, pues pensaba que podía pasar más tiempo en su casa con sus hijos y podía manejar su tiempo. Otra, de catering, su emprendimiento le estaba dando muchos dolores de cabeza por cosas personales y se le ayudó con alguien de gestión, además de un coach de vida, para que le ayudara con su día a día, ya que al tener todo organizado puede mejorar en el negocio. Nos encanta ver como llegan de cero y logran forman su sueño de negocios.

Nosotros tenemos cuatro programas: “Mamás emprendedoras”, “La aceleradora”, “Emprendedores Gourmet”, y “Las series de bienestar y finanzas personales”. Este último es para la población vulnerable ya que trabajamos con cualquier estatus migratorio, personas que tienen 2 o 3 trabajos para poder mandar dinero a su familia o seguir pagando al coyote que los ayudo a cruzar. Allí vemos también casos de violencia doméstica o de salud mental, entre otros tipos de audiencia, que se inició en la pandemia de forma virtual y luego presencial.

Les enseñamos a cambiar la mentalidad, que deben poner atención a sí mismas. Gracias a esos recursos ellas pueden ver otras situaciones y desde otro ángulo; se pueden empoderar y dar cuenta que pueden salir de la violencia domestica por sí mismas. Tenemos casos críticos de salud mental, allí los referimos a instituciones especialistas en salud mental.

Nelly Carrión: ¿Qué más viene este 2024 para Women Palante?

Yurani Sandoval: En la parte de programas, tener otras mamás emprendedoras para otoño y el gran lanzamiento de nuestra comunidad. Además, más trabajo en nuestra sostenibilidad financiera, para lo cual son clave los socios, los donantes, los voluntarios, todos como un equipo.

Nelly Carrión: ¿Si alguien quiere donar que tiene que hacer?

Yurani Sandoval: Ir a la página web www.womenpalante.org, donde hay diferentes tipos de donación, individual, mes por mes, o puedes donar por un programa, y también materiales para ayudar el emprendimiento de una mujer latina.

Nelly Carrión:Si alguna mamá quiere contactarse contigo, ¿qué tiene que hacer para el programa de mamás emprendedoras?

Yurani Sandoval: Nos encuentran en las redes sociales como womenpalante, pueden encontrar la lista de espera en la página web y en el newsletter, o puede ser por email: hola@womenpalante.org Si alguien quiere ser voluntario también allí tenemos toda la información.

COMO ENCONTRAR LA CONEXIÓN

Nelly Carrión: Luisa, ¿qué es lo más importante de la parte holística para que las mujeres puedan tener éxito?

Luisa: Soy la entrenadora líder de bienestar del programa Woman Palante y nos enfocamos en la parte de salud mental. Yo creo que la parte financiera es importante, además de los aspectos legal y social, pero hay un factor muy importante, que es encontrar la conexión entre el emprendimiento y los factores emocionales y de valor propio que se tienen para la conexión con el corazón y el emprendimiento. Esto vas allá de un entrenamiento en salud mental, en como trabajar el estrés. Es conectar ese emprendimiento con el corazón, reconocerse a sí mismas, y trabajar desde una conexión interna para potencializarlo en el negocio.

