Viaje con el mejor vehículo eléctrico para mayor seguridad

Nada mejor que viajar. Pero si viaja en un vehículo eléctrico, necesitará una planificación cuidadosa.

Ya sea que conduzca un Tesla Model 3 o un Nissan Leaf, John Vincent, corresponsal automotriz senior de US News and World Report, dijo que el viaje por carretera requiere paradas de carga planificadas previamente.

“No querrás quedarte atascado y, desafortunadamente, con los vehículos eléctricos, no hay una estación de servicio a la vuelta de cada esquina. Existen muchas herramientas que mapearán sus rutas, con estaciones de carga en el camino. Sin embargo, algunas advertencias a eso: debe observar el clima porque si el clima es frío, no tendrá el rango que normalmente obtiene”, dijo Vincent.

Los conductores de vehículos eléctricos también deben trazar una ruta con una segunda estación de carga dentro del alcance de la estación donde planean recargar, en caso de que el primer cargador no funcione.

“Si vas a hacer un viaje por carretera en un EV, probablemente tengas tu auto bastante bien cargado. Por lo tanto, no tendrá el alcance que tendría en su viaje semanal, será más corto y, lamentablemente, la infraestructura no es tan sólida como nos gustaría verla y no es tan confiable como nos gustaría verla”, dijo.

Entonces, ¿qué vehículos eléctricos ofrecen el rango más largo? US News and World Report ha publicado una lista de los mejores vehículos eléctricos para viajes por carretera en 2023 .

“Quieres obtener la mejor autonomía posible y la mejor autonomía tiende a venir con vehículos de mayor precio. No siempre es así, algunos de los vehículos más baratos que existen tienen rangos bastante buenos, pero en general… el rango largo viene con [un] precio alto”, dijo Vincent.

Los vehículos eléctricos de gama alta de la actualidad pueden viajar más de 400 millas antes de necesitar una carga.

“Esos son vehículos muy caros, el Tesla Model S, Tesla Model X, Rivian y Lucid Air… alrededor de $100,000. Pero hay muchos vehículos con rangos de 300 millas o más, que son perfectos para un viaje por carretera porque no vas a conducir 300 millas sin tomar un descanso”, dijo Vincent.

Los autos en la lista de los mejores vehículos eléctricos para viajes por carretera de US News and World Report incluyen el Nissan Leaf 2023, con un precio de $ 28,040 con un alcance de 212 millas, el Tesla Model 3 2023 con un precio de $ 43,990 con un alcance de hasta 358 millas y el Hyundai Ioniq 6 2023, con un precio de $ 41,600 con un alcance de hasta 361 millas .

“Los vehículos eléctricos más baratos que existen, vehículos como el Chevy Bolt EV y el Chevy Bolt EUV , tienen un alcance de unas 250 millas que, ya sabes, no son 300, pero también es un automóvil que cuesta mucho menos de $ 30,000”, dijo Vincent.