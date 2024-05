Verstappen vence resistencia de Norris y firma otra victoria

Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Emilia-Romaña, su quinto triunfo en siete carreras disputadas en 2024, aumentando su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1, el domingo 19 en el circuito de Imola, ante un Lando Norris (McLaren) que presentó una sorprendente resistencia.

Tras Norris, segundo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio.

El cuarto puesto fue para Oscar Piastri (McLaren) y el quinto para el español Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen cimentó una nueva victoria en el control de sus rivales, especialmente Norris, al que contuvo en la salida y en la parte final.

«Con un par de vueltas podría haber adelantado a Max. Duro, ha sido una pena, he luchado hasta la última vuelta. Pero podemos decir que estamos a la altura de Red Bull y Ferrari, peleando por ser segundos o primeros», señaló Norris.

Verstappen, que salió de la pole position, reconoció que su rival británico le había exigido al máximo: «He tenido que tirar a tope para tener esa diferencia al principio. Estuvimos muy fuertes a la mitad, pero en las diez últimas vueltas no tenía agarre».

El horizonte parecía completamente despejado para ‘Mad Max’ en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, pero el vigente triple campeón mundial sudó de lo lindo para lograr la 59ª victoria de su carrera.

Al volante de su poderoso Red Bull, superó la línea con menos de un segundo de ventaja sobre Norris, vencedor de la última carrera, en Miami a principios de mayo, con Verstappen en la segunda plaza.

Por detrás de la pelea por la victoria, llegó el primer Ferrari, de Leclerc, para consuelo de la afición local. Como la mayor parte de las escuderías, Ferrari añadió este fin de semana una serie de mejoras en sus SF-24, cultivando la esperanza de ganar en casa.

«¡Al menos es un podio! Pero no estoy contento cuando no gano, hoy no lo logramos», dijo Leclerc.

Su compañero Sainz, que dejará el equipo al final de temporada, no estaba contento con los cambios en el coche: «En general, es muy difícil conducir. Algo que debemos investigar».

A continuación, los dos Mercedes, con el británico Lewis Hamilton sexto y su compatriota George Russell séptimo.

Completamente KO desde el sábado, con una salida de pista durante la última sesión de entrenamientos libres que dañó gravemente su monoplaza, Fernando Alonso (Aston Martin) terminó 19º, su peor resultado (sin contar abandonos) con la escudería británica, a la que se unió en 2023.

En el Mundial Verstappen tiene ahora 48 puntos de ventaja sobre el nuevo segundo, Leclerc, que supera al otro Red Bull, de Sergio Pérez, desaparecido en Imola, finalizando únicamente octavo.