Verstappen sancionado por usar lenguaje vulgar en rueda de prensa

El triple campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) fue sancionado este viernes por los comisarios de la FIA tras pronunciar una palabra vulgar el jueves durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur.

El organismo que rige la F1, la FIA, suele imponer multas en este tipo de casos, aunque en este caso sancionó al neerlandés con «efectuar trabajos de interés general» bajo su supervisión, sin precisar de qué tipo.

La palabra que le ha llevado a esta sanción la pronunció al ser preguntado por la razón por la que su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, fue más rápido el pasado fin de semana en Azerbaiyán.

«No sé el motivo, configuraciones diferentes. Desde que comencé las calificaciones supe que el coche estaba jodido», declaró.

Verstappen fue multado por usar esta última palabra ya que «es considerado lenguaje grosero y puede ofender, por tanto no es adecuado para su retransmisión», según se lee en la decisión de los comisarios.

En el texto se señala que «el piloto explicó que la palabra la usa de forma habitual tras aprender inglés, que no es su lengua nativa».

«Aunque los comisarios aceptan que quizás esto es verdad, es importante que las personas que pueden ser modelos a seguir sean conscientes del lenguaje utilizado cuando hablan en público y no están bajo ningún tipo de presión», añaden.

«Verstappen se disculpó por su comportamiento».

La decisión se produce después de que se pidiera a los pilotos rebajar el lenguaje soez que utilizan a través de las radios de los equipos y que se retransmiten.

Además, el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem dijo este jueves que había que acabar con las groserías que se podían escuchar en directo en los GP a través de la televisión.

En una entrevista al medio especializado Motorsport, el patrón de la F1 hacía un llamamiento para rebajar la vulgaridad en el lenguaje usado.

«Debemos diferenciar el automovilismo del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces dicen por minuto la palabra que comienza con F (fuck en inglés, joder en castellano)?», aseguró Ben Sulayem.

Pilotos como Lando Norris o Charles Leclerc afirmaron que en el fragor de la lucha las emociones se disparan y estas expresiones simplemente se podrían eliminar de las retransmisiones.