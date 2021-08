Usted consume esto productos? cuidado! pueden tener Salmonela

La cepa del brote de Salmonella se encontró en paquetes sin abrir de pollo relleno empanizado crudo congelado que se recolectaron de la casa de una persona enferma.

Debido a los productos congelados de pollo crudo empanizados, dorados previamente y rellenos se han encontrado 28 personas enfermas, donde 11 de ellas han sido hospitalizadas. Estos son los productos:

Pollo de Dutch Farms con brócoli y queso (código de lote BR 1055; mejor si se usa antes del 24 de febrero de 2023)

Pollo Milford Valley con brócoli y queso (código de lote BR 1055; mejor si se usa antes del 24 de febrero de 2023)

Milford Valley Chicken Cordon Bleu (código de lote BR 1055; mejor si se usa antes del 24 de febrero de 2023)

Pollo, brócoli y queso crudos rellenos de Kirkwood (código de lote BR 1055; mejor si se usa antes del 24 de febrero de 2023)

Kirkwood Raw Stuffed Chicken Cordon Bleu (código de lote BR 1056; mejor si se usa antes del 25 de febrero de 2023)

Todos los productos tienen el número de establecimiento «P-2375» dentro de la marca de inspección del Departamento de Agricultura de EE. UU. Consulte el icono de aviso de retiro del mercado para obtener más detalles.

No las coma ni cocine. Tírelos o devuélvalos al lugar donde los compró. Lave las superficies y los recipientes que puedan haber tocado el producto retirado con agua caliente y jabón o en un lavaplatos.

Para todos los demás productos de pollo rellenos empanizados congelados crudos:

Siga las instrucciones de cocción exactamente como están escritas en la etiqueta. No los cocine con microondas, freidora u otros métodos que no se indiquen en la etiqueta; Estos métodos no siempre cocinan completamente los productos de pollo crudo.

Use un termómetro para alimentos para verificar que el centro del pollo haya alcanzado los 165 ° F, una temperatura lo suficientemente alta como para matar las bacterias dañinas. El color no es una forma confiable de saber si el pollo es seguro para comer.

Lávese las manos antes y después de manipular productos de pollo crudo. Lave las superficies y recipientes que hayan tocado pollo crudo con agua caliente y jabón o en un lavaplatos.

Mantenga los productos de pollo crudo alejados de los alimentos que se comerán crudos y los alimentos que ya se han cocinado.

Llame a su proveedor de atención médica si tiene alguno de estos síntomas graves de Salmonella:

Diarrea y fiebre superior a 102 ° F

Diarrea durante más de 3 días que no mejora

Diarrea sanguinolenta

Tantos vómitos que no puede retener líquidos.

Signos de deshidratación, como:

No orinar mucho

Sequedad de boca y garganta.

Sentirse mareado al ponerse de pie.