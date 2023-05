Una vida de racismo hace que el Alzheimer sea más común en los estadounidenses negros

Será, dice Jessica Guthrie, en una funeraria propiedad de negros, con las canciones de sus antepasados. Ella visualiza una celebración de la vida de su madre, no una recitación trágica de su largo declive.

Constance Guthrie aún no ha muerto, pero su hija ha comenzado a planificar su funeral.

Alrededor del 14% de las personas negras en Estados Unidos mayores de 65 años tienen Alzheimer, en comparación con el 10% de las personas blancas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es probable que la disparidad sea aún mayor, porque muchas personas negras no reciben un diagnóstico correcto.

“Ser cuidador de alguien que vive con Alzheimer es ver morir a su ser querido todos los días. He estado afligido por mi madre durante siete años”.

“Ha sido generalizado en múltiples médicos, salas de emergencia y médicos de hospitales”, dijo Jessica. “No ser escuchado, no creído, no recibir el tratamiento completo”.

Para Jessica, ha significado que los últimos años de la vida de su madre no hayan estado llenos de paz, sino de angustia y frustración, mientras se enfrenta a médicos que no le creen cuando dice que su madre está sufriendo. En el camino lento y laborioso de los últimos años de su madre, tiene pocos compañeros de atención médica.

“Pero debido a este racismo estructural que crea un acceso deficiente a la salud, los medicamentos y la vivienda, a quienes experimentan racismo y discriminación no se les proporciona un camino para reducir su riesgo”, dijo Hill.

Por lo tanto, no reciben un tratamiento de alta calidad, ni ningún tratamiento, para todas esas afecciones que son factores de riesgo. Luego, al final, es menos probable que obtengan medicamentos para aliviar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados con la demencia.

En general, las personas negras no reciben la misma calidad de atención médica a lo largo de su vida que las personas blancas.

Si bien algunos factores de riesgo pueden diferir según la raza, las grandes disparidades entre los grupos raciales no pueden explicarse solo por la genética.

El salón se llamaba “Hair by Connie” y durante 18 años fue el lugar al que ir en Alexandria, Virginia, si eras una mujer negra que quería lucir lo mejor posible. Reinando sobre la tienda estaba su propietaria, Constance Guthrie.

“Mi madre no pudo articular que había un dolor significativo en el momento y el médico de la práctica básicamente dijo: ‘Oh, bueno, ya sabes, a veces simplemente vienen y hacen un espectáculo y parece que ella está bien’. dijo Jéssica. “Preguntaron: ‘¿Estás seguro de que tiene tanto dolor?’”.

Perdida en su propia mente, Constance ya no puede dar testimonio de las dificultades que soportó, como madre, una empresaria negra que maneja su propio negocio.

Entre los cuidadores que no son blancos, la mitad o más dicen que han enfrentado discriminación al navegar en los entornos de atención médica para la persona a la que cuidan. Su principal preocupación: debido a su raza, los proveedores o el personal no los escuchan.

Los problemas que enfrentan los negros para obtener atención médica son generalizados. Las personas negras que viven con enfermedades graves reciben menos ayuda para controlar el dolor y otros síntomas, y tienen una peor comunicación con los médicos, según el Center to Advance Palliative Care.

A través de su Instagram, Jessica escucha regularmente a otros cuidadores negros, en su mayoría mujeres, que tienen historias inquietantemente similares de no ser escuchados, sentirse aislados o que se les niega el tratamiento adecuado.

Es la carga más reciente, pero quizás no la última, y ​​está pasando factura.

A los 34 años, muchos de sus amigos están casados, formando familias, viajando e invirtiendo dinero para el futuro.

Pero tuvo que gastar dinero en el cuidado de su madre y en gran medida puso su vida en suspenso.

“Cuando piensas en cómo pasé tanto tiempo tratando de no repetir este ciclo de pobreza, ahora estoy sentado en un lugar donde gano un salario bastante bueno y, sin embargo, no me estoy preparando para el futuro que sé. que debería tener”, dijo.

Algunos días llora la vida que pudo haber sido y todo lo que ha tenido que sacrificar. Ella ve paralelos innegables entre todo lo que su madre sacrificó y lo que ahora ha dejado. Pero ella no cambiaría nada.

Su agotadora experiencia como cuidadora ha agregado un propósito a su vida. Ella siente que también está ayudando a otros cuidadores negros a ser vistos y escuchados.

Por ahora, está feliz de pasar tiempo con la mujer a la que llama “CG”.

Todas las mañanas, después de que Constance se despierta, Jessica enciende la televisión en la pequeña habitación de su madre y sintoniza la estación de música góspel. “La música alegra a mi mamá. Ella cantaba sin importar si estaba afinada o no”.

Ahora, la hija le canta a su madre mientras la cambia o la alimenta. En un día reciente, Jessica intentó pasar «Take My Hand, Precious Lord», mientras masajeaba los dedos de su madre, antes de que su voz se rompiera y sus hombros rebotaran mientras lloraba.

«¿Te estás despidiendo?» murmuró su madre.

Constance ya no canta ni aplaude, pero golpea suavemente con los pies debajo de la manta. Y dejó escapar un zumbido bajo y constante.