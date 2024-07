Tratamiento antisida podría costar en versión genérica 40 dólares en vez de 40.000

Un tratamiento contra el sida considerado muy prometedor, que cuesta alrededor de 40.000 dólares por persona cada año, podría reducirse a unos 40 dólares en versión genérica, según una estimación revelada el martes por investigadores en la 25ª Conferencia Internacional sobre el sida.

Este antirretroviral, desarrollado por el gigante estadounidense Gilead a partir de la molécula lenacapavir, podría cambiar las reglas del juego contra el sida, según numerosos especialistas internacionales.

Requiere solo dos inyecciones al año, lo que lo convierte en mucho más fácil de administrar que las pastillas diarias. Y también se está probando como medicamento preventivo (PrEP por sus siglas en inglés) para evitar la infección, con una eficacia del 100% según un estudio preliminar reciente.

Este tratamiento, que se recibe «como una vacuna», podría «detener la transmisión del VIH» si se administrara a personas de alto riesgo, como homosexuales o bisexuales, trabajadores sexuales, prisioneros o mujeres jóvenes, especialmente en África, declaró a la AFP Andrew Hill, de la Universidad Británica de Liverpool, quien presentó el estudio.

El costo anual del lenacapavir es de unos 40.000 dólares al año en países como Estados Unidos, Francia, Noruega o Australia, lo que lo deja fuera del alcance de la gran mayoría de pacientes.

Si el gigante estadounidense permitiera su fabricación en versión genérica, este costo podría caer a 40 dólares, según calcularon los investigadores, que presentaron sus conclusiones (no revisadas de forma independiente) en Múnich.

Los expertos elaboraron su hipótesis a partir de los pedidos de 10 millones de personas.

Para estimar el costo de una versión genérica los investigadores conversaron con importantes fabricantes de genéricos en China e India, que ya producen «componentes» del tratamiento, precisó Andrew Hill.

Hace unos diez años, este mismo equipo de investigadores estimó que el tratamiento contra la hepatitis C de Gilead, entonces facturado en 84.000 dólares por paciente, podría caer hasta 100 dólares si se permitieran los genéricos. «Ahora cuesta menos de 40 dólares tratar la hepatitis C», comentó Andrew Hill.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, instó a Gilead en una entrevista con la AFP publicada el lunes a «entrar en la Historia» permitiendo la fabricación de genéricos de su antirretroviral.

Gilead, que es presionado por numerosas personalidades y ONG, afirmó en los últimos meses que discute «regularmente» con los actores de la lucha contra el VIH, «incluidos gobiernos y ONG», para un acceso del tratamiento «al mayor número posible».

Si bien unas 30 millones de personas que viven con el virus del sida en el mundo se benefician de un tratamiento antirretroviral, alrededor de 10 millones no tienen acceso a él.

Aproximadamente 1,3 millones de personas fueron infectadas con VIH en 2023.