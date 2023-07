Trabajar como voluntario en la tercera edad proteje el cerebro

El voluntariado en la tercera edad se asocia a una mejor función cognitiva (en concreto, mejor función ejecutiva y memoria episódica), según una investigación presentada hoy en el Congreso Internacional de la Alzheimer’s Association® (AAIC®) 2023, en Ámsterdam, Países Bajos, y en línea.

«Los voluntarios son los pilares de todas las comunidades e imprescindibles para el éxito y el impacto de muchas organizaciones, entre ellas la Alzheimer’s Association», dijo Donna McCullough, jefa de misión y operaciones de campo de la Alzheimer’s Association. «Esperamos que estos nuevos datos animen a personas de todas las edades y procedencias a trabajar en el voluntariado local, no solo para beneficiar a sus comunidades, sino potencialmente a su propia salud cognitiva y del cerebro».

Las actividades de voluntariado, como el apoyo a organizaciones educativas, religiosas, médicas u otras organizaciones benéficas, ofrecen a los adultos mayores un medio para estar más activos físicamente, aumentar la interacción social y proporcionar una estimulación cognitiva que puede proteger el cerebro. Sin embargo, falta información sobre la relación entre el voluntariado y la función cognitiva, especialmente en poblaciones grandes y diversas.

El voluntariado en la tercera edad puede proteger el cerebro contra el deterioro cognitivo y la demencia.

Un nuevo estudio sobre adultos mayores descubrió que quienes trabajaban como voluntarios tienen una mejor memoria y función ejecutiva.

Como se informó por primera vez en el AAIC 2023, Yi Lor, MPH, estudiante de doctorado de epidemiología en la Universidad de California Davis, junto con la investigadora principal de los estudios, Rachel Whitmer, Ph.D., examinaron los hábitos de voluntariado entre una población étnica y racialmente diversa de adultos mayores (n=2476; edad promedio unos 74 años; 48 % negros, 20 % blancos, 17 % asiáticos, 14 % latinos) en los estudios Kaiser Healthy Aging and Diverse Life Experiences Study (KHANDLE) y Study of Healthy Aging in African Americans (STAR). En el grupo combinado, 1,167 (43 %) participantes informaron haber sido voluntarios en el último año.

Los investigadores descubrieron que el voluntariado se asociaba con mejores puntuaciones iniciales en las pruebas de función ejecutiva y memoria episódica verbal en este grupo de estudio tras ajustar por edad, sexo, educación, ingresos, efectos de la práctica y modo de entrevista (teléfono y en persona). El voluntariado también se asoció con una tendencia hacia un menor deterioro cognitivo durante el tiempo de seguimiento de 1.2 años, pero esta asociación no alcanzó significación estadística. Además, los que trabajaron como voluntarios varias veces por semana tenían los niveles más altos de función ejecutiva.

«El voluntariado puede ser importante para mejorar la cognición en la tercera edad y podría servir como una intervención sencilla en todos los adultos mayores para proteger contra el riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencias asociadas», dijo Lor. «Nuestros próximos pasos son examinar si el voluntariado protege contra el deterioro cognitivo, y cómo la salud física y mental puede afectar esta relación».

