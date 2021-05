¿Todavía tengo que usar una máscara? ¿Y los niños?

AP

Washington Hispanic:

La nueva orientación del gobierno sobre máscaras para personas vacunadas ha dejado a algunos estadounidenses confundidos y ha enviado a empresas y estados luchando para ajustar sus reglas.

Target y CVS se convirtieron el lunes en los últimos minoristas en decir que los compradores y trabajadores vacunados no tienen que usar máscaras en las tiendas. Nueva York dijo que adoptará el nuevo consejo de máscaras esta semana, mientras que California dijo que esperará un mes.

Alrededor de 123 millones de estadounidenses el 37% de la población están totalmente vacunados contra el coronavirus, y más de 157 millones, o el 47%, han recibido al menos una dosis.

¿CUÁL ES EL NUEVO CONSEJO?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron la semana pasada que las personas que están totalmente vacunadas ya no necesitan usar una máscara en interiores o exteriores y pueden detener el distanciamiento social en la mayoría de los lugares. Totalmente vacunado significa dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19, o dos semanas después de la inyección de johnson &johnson de una dosis.

«Si está vacunado, estamos diciendo que está a salvo, puede quitarse la máscara y no está en riesgo de enfermedad grave o hospitalización por COVID-19», dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, en «Fox News Sunday». «Si no está vacunado, no está a salvo. Por favor, ve a vacunarte o sigue usando tu máscara.»

¿HAY EXCEPCIONES?

Sí. Los CDC dicen que todos , vacunados o no vacunados , deben seguir usando una máscara en ciertos lugares. Todavía se requieren máscaras en el transporte público (autobuses, trenes y aviones) y en otros entornos como hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar. Algunos estados y empresas y tiendas están dejando caer sus reglas de máscara para las personas totalmente vacunadas debido al cambio de los CDC, mientras que otros los mantienen en su lugar. California espera hasta el próximo mes para dar tiempo al público y a las empresas para prepararse.

¿POR QUÉ EL CAMBIO?

El director de los CDC dice que hubo una nueva ciencia en las últimas semanas que apoyó la flexibilización de los consejos sobre máscaras y distanciamiento social. Dijo que había nuevas pruebas de que las vacunas COVID-19 funcionan en entornos del mundo real, son eficaces contra las variantes del virus y previenen la propagación del virus. Al anunciar el nuevo consejo, también citó la disminución de las infecciones en los Estados Unidos, la amplia disponibilidad de vacunas y la expansión a los 12 años y hasta para las vacunas.

«Quiero tener claro que seguimos la ciencia aquí», dijo en una reunión informativa en la Casa Blanca.

¿QUÉ HAY DE LOS NIÑOS?

Los niños que no han sido vacunados deben seguir con máscaras y mantenerse separados 6 pies. Los CDC recomiendan máscaras para niños de 2 años en entornos públicos y cuando estén con personas fuera de su hogar. También se aconsejan máscaras en las escuelas. Eso no cambiará para el resto de este año escolar y «trabajaremos en la orientación escolar para el otoño», dijo Walensky en Fox. El cuidado de los niños y la orientación del campamento también se actualizarán, dijo.

Señaló que algunos niños pueden no entender por qué tienen que usar una máscara si el resto de la familia no lo es. «Creo que eso va a tener que ser una familia por decisión familiar», dijo en el programa «Meet the Press» de nbc.

¿TODAVÍA PUEDO USAR UNA MÁSCARA DE TODOS MODOS?

seguro. A pesar de que la orientación ha cambiado, «no hay necesidad de que todo el mundo empiece a arrancarse las máscaras», dijo Walensky en nbc.

«Esos comportamientos van a ser muy difíciles de cambiar, y no hay mandato para quitárselo», dijo. «Lo que estamos diciendo es, ahora esto es seguro.»

¿QUIÉN VA A ESTAR COMPROBANDO?

En general, todavía no hay un sistema para revisar los registros de vacunación de aquellos que no usan máscaras. Las escuelas, las empresas y otros lugares pueden requerir pruebas de vacunación. El gobierno federal no tiene planes para un «pasaporte de vacunas».

«Lo que realmente le estamos pidiendo al pueblo estadounidense es ser honesto consigo mismo y no quitarse las máscaras hasta que estén a salvo», dijo Walensky en Fox.