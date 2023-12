Tesla retira del mercado casi todos los vehículos vendidos en EE. UU.

Tesla está retirando del mercado casi todos los vehículos vendidos en Estados Unidos, más de 2 millones, para actualizar el software y reparar un sistema defectuoso que se supone garantiza que los conductores presten atención cuando usan el piloto automático .

Los documentos publicados el miércoles por los reguladores de seguridad de EE. UU. dicen que la actualización aumentará las advertencias y alertas a los conductores e incluso limitará las áreas donde pueden operar las versiones básicas de Autopilot.

El retiro del mercado se produce después de una investigación de dos años por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras sobre una serie de accidentes que ocurrieron mientras el sistema de conducción parcialmente automatizada Autopilot estaba en uso. Algunos fueron mortales.

La agencia dice que su investigación encontró que el método del piloto automático para asegurarse de que los conductores presten atención puede ser inadecuado y puede conducir a un «uso indebido previsible del sistema».

Los controles y alertas adicionales «alentarán aún más al conductor a cumplir con su responsabilidad de conducción continua», decían los documentos.

Pero los expertos en seguridad dijeron que, si bien el retiro del mercado es un buen paso, todavía responsabiliza al conductor y no soluciona el problema subyacente que tienen los sistemas automatizados de Tesla al detectar y detener obstáculos en su camino.

El retiro cubre los modelos Y, S, 3 y X producidos entre el 5 de octubre de 2012 y el 7 de diciembre de este año. La actualización debía enviarse a ciertos vehículos afectados el martes y el resto la recibiría más tarde.

Las acciones de Tesla cayeron más del 3% en las primeras operaciones del miércoles, pero se recuperaron en medio de un amplio repunte del mercado de valores para terminar el día con un alza del 1%.

El intento de abordar las fallas en Autopilot le pareció demasiado poco y demasiado tarde a Dillon Angulo, quien resultó gravemente herido en un accidente de 2019 que involucró a un Tesla que estaba usando la tecnología en un tramo rural de una carretera de Florida donde el software no está. se supone que debe ser desplegado.

«Esta tecnología no es segura, tenemos que sacarla de la carretera», dijo Angulo, quien está demandando a Tesla mientras se recupera de lesiones que incluyeron traumatismo cerebral y huesos rotos. “El gobierno tiene que hacer algo al respecto. No podemos estar experimentando así”.

El piloto automático incluye funciones llamadas Autosteer y Traffic Aware Cruise Control, con Autosteer diseñado para su uso en autopistas de acceso limitado cuando no está funcionando con una función más sofisticada llamada Autosteer en calles de la ciudad.

La actualización de software limitará dónde se puede utilizar Autosteer. «Si el conductor intenta activar el Autosteer cuando no se cumplen las condiciones para ello, la función alertará al conductor de que no está disponible mediante alertas visuales y audibles, y el Autosteer no se activará», decían los documentos del retiro.

Dependiendo del hardware de un Tesla, los controles agregados incluyen «prominencia creciente» de alertas visuales, simplificación de cómo se activa y desactiva Autosteer y comprobaciones adicionales sobre si Autosteer se utiliza fuera de vías de acceso controlado y al acercarse a dispositivos de control de tráfico. Un conductor podría ser suspendido del uso de Autosteer si repetidamente no «demuestra una responsabilidad de conducción continua y sostenida», dicen los documentos.

Según documentos de retirada , los investigadores de la agencia se reunieron con Tesla a partir de octubre para explicarle las “conclusiones provisionales” sobre la reparación del sistema de seguimiento. Tesla no estuvo de acuerdo con el análisis de la NHTSA, pero aceptó el retiro del mercado el 5 de diciembre en un esfuerzo por resolver la investigación.

Los defensores de la seguridad en el automóvil llevan años pidiendo una regulación más estricta del sistema de vigilancia del conductor, que detecta principalmente si las manos del conductor están en el volante. Han pedido cámaras para asegurarse de que el conductor esté prestando atención, que son utilizadas por otros fabricantes de automóviles con sistemas similares.

Philip Koopman, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Carnegie Mellon que estudia la seguridad de los vehículos autónomos, calificó la actualización de software como un compromiso que no aborda la falta de cámaras de visión nocturna para vigilar los ojos de los conductores, así como la incapacidad de los Tesla para detectar y detenerse ante obstáculos.

«El compromiso es decepcionante porque no soluciona el problema de que los autos más antiguos no tienen el hardware adecuado para monitorear al conductor», dijo Koopman.

Koopman y Michael Brooks, director ejecutivo del Centro para la Seguridad Automovilística, una organización sin fines de lucro, sostienen que chocar contra vehículos de emergencia es un defecto de seguridad que no se aborda. «No se trata de profundizar en la raíz de lo que la investigación está analizando», dijo Brooks. «No responde a la pregunta de por qué los Teslas en piloto automático no detectan ni responden a la actividad de emergencia».

Koopman dijo que la NHTSA aparentemente decidió que el cambio de software era lo máximo que podía obtener de la empresa, «y los beneficios de hacerlo ahora superan los costos de pasar otro año discutiendo con Tesla».

En su declaración del miércoles, la NHTSA dijo que la investigación permanece abierta «mientras monitoreamos la eficacia de los remedios de Tesla y continuamos trabajando con el fabricante de automóviles para garantizar el más alto nivel de seguridad».

El piloto automático puede girar, acelerar y frenar automáticamente en su carril, pero es un sistema de asistencia al conductor y no puede conducirse solo, a pesar de su nombre . Pruebas independientes han demostrado que el sistema de vigilancia es fácil de engañar, hasta el punto de que se ha sorprendido a conductores conduciendo ebrios o incluso sentados en el asiento trasero .

En su informe de defectos presentado ante la agencia de seguridad, Tesla dijo que los controles del piloto automático «pueden no ser suficientes para evitar el mal uso del conductor».

Se dejó un mensaje la madrugada del miércoles en busca de más comentarios por parte de la empresa de Austin, Texas.

Tesla dice en su sitio web que el piloto automático y un sistema de conducción autónoma más sofisticado están destinados a ayudar a los conductores que deben estar preparados para intervenir en todo momento. Los propietarios de Tesla están probando la conducción autónoma total en la vía pública.

En una declaración publicada el lunes en X, anteriormente Twitter, Tesla dijo que la seguridad es mayor cuando el piloto automático está activado.

La NHTSA ha enviado investigadores a 35 accidentes de Tesla desde 2016 en los que la agencia sospecha que los vehículos circulaban con un sistema automatizado. Al menos 17 personas han muerto.

Las investigaciones son parte de una investigación más amplia de la NHTSA sobre múltiples casos de Teslas que utilizaron el piloto automático chocando contra vehículos de emergencia. La NHTSA se ha vuelto más agresiva en la búsqueda de problemas de seguridad con los Teslas, incluido un retiro del mercado del software Full Self Driving .

En mayo, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, cuyo departamento incluye a la NHTSA, dijo que Tesla no debería llamar al sistema Autopilot porque no puede conducirse solo.