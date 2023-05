Sus uñas pueden decirle su condición de salud

Sus uñas pueden brindar pistas sobre otras afecciones médicas, y los especialistas del MedStar Washington Hospital Center pueden ayudar a tratar y diagnosticar afecciones en las uñas de las manos y los pies.

Las protuberancias en las uñas, la decoloración o el dolor pueden ser signos de otros problemas mayores y deben tomarse en serio, dijo el Dr. Thomas Stringer , dermatólogo del MedStar Washington Hospital Center.

“El dolor de uñas es algo que siempre queremos evaluar, porque eso podría indicar algún tipo de inflamación o crecimiento que está ocurriendo en o alrededor de la uña”, dijo el Dr. Stringer. “Creo que algo que la gente no siempre sabe es que los mismos tipos de cáncer que evaluamos y tratamos en la piel también pueden ocurrir en la uña. Así que las cosas nuevas, o los nuevos crecimientos que están ocurriendo allí, a menudo también merecen una evaluación”.

El Dr. Stringer dijo que muchas personas no asocian a los dermatólogos con la capacidad de ayudar con las afecciones de las uñas; sin embargo, es algo que estos especialistas están preparados para abordar.

“A menudo, las personas que vienen a verme dicen cosas como: ‘Oh, ya sabes, he tenido este problema con las uñas durante mucho tiempo, pero siempre me dijeron que era cosmético. Y entonces… simplemente he estado viviendo con eso’”, dijo el Dr. Stringer. “Y dependiendo de lo que puedan tener, no es algo con lo que necesariamente tengan que vivir”.

Algunas preocupaciones sobre las uñas pueden ser indicadores de algo más preocupante y requieren tratamiento, dijo el Dr. Stringer. Existen varias afecciones comunes en las uñas de las manos y los pies que los pacientes deben conocer para saber cuándo buscar tratamiento médico.

Las infecciones fúngicas, como el pie de atleta, son un trastorno común de las uñas en el que las uñas experimentan engrosamiento, desmoronamiento o decoloración. Pueden ser dolorosos y dificultar el caminar, dijo el Dr. Stringer. Los tratamientos incluyen un ungüento tópico aplicado a las uñas o una pastilla por vía oral.

Pueden aparecer decoloraciones o rayas oscuras en las uñas y pueden ser lunares benignos o melanomas cancerosos. No todas las vetas oscuras son cáncer, pero todas deben ser examinadas por un dermatólogo de inmediato, dijo el Dr. Stringer.

La psoriasis es una afección común de la piel que se presenta como manchas rojas y escamosas en la piel y en las uñas como desmoronamiento, decoloración o picaduras. Los tratamientos van desde terapias tópicas para la psoriasis hasta inyecciones de esteroides en la unidad de la uña y terapias sistémicas orales o inyectadas, dijo.

Las uñas quebradizas, blandas o partidas pueden ser comunes, especialmente con la edad avanzada. Algunas uñas quebradizas pueden ser causadas por una deficiencia de hierro. Se puede recomendar una rutina de cuidado de las uñas para mantenerlas hidratadas y protegidas, dijo el Dr. Stringer.

Las lesiones en la uña pueden causar tejido roto o magullado. A veces, una lesión en la uña provoca un hematoma subungueal en el que la sangre queda atrapada debajo de la uña y provoca la decoloración. Los dermatólogos pueden drenar el líquido que se acumula debajo de la uña para tratar la lesión, dijo el Dr. Stringer.

Con todas las condiciones de las uñas, puede ser vital buscar tratamiento tan pronto como sienta que algo no está bien.

“Cuanto antes se traten, más fácil será controlarlos y asegurarse de que el problema se aborde con bastante rapidez”, dijo el Dr. Stringer.

Con todos los tratamientos, el Dr. Stringer dijo que trabaja para comprender la causa raíz. Por ejemplo, trabaja para confirmar un crecimiento de hongos antes de diagnosticar y tratar.

“A menos que tenga una razón convincente para no hacerlo, siempre trato de… establecer un diagnóstico microbiológico: confirmar que hay hongos dentro de la uña, antes de enviar a las personas a un tratamiento antimicótico de un mes de duración”, dijo.

El equipo de dermatólogos de MedStar Washington Hospital Center es minucioso y confía en los controles de la piel y otros métodos para asegurarse de conocer el mejor curso de tratamiento.

«Si hay una banda pigmentada que es nueva para un paciente, a menudo evaluamos las uñas cuando hacemos controles de la piel para asegurarnos de que no haya signos de melanoma, nueva coloración amarillenta, desmoronamiento, crecimiento desordenado de las uñas que no ha respondido a tratamientos anteriores». tratamientos dermatológicos, es bueno haberlos evaluado aquí”, dijo.

El Dr. Stringer quiere que las personas sepan que no tienen que seguir viviendo con molestias en las uñas.

“Estoy emocionado de ayudar a las personas en el área que pueden haber considerado un problema con el que tienen que vivir o algo que ha sido intratable, no ha respondido a nada”, dijo. «Y realmente aborda los problemas de un área que a menudo se descuida, incluso dentro de la dermatología».

Lea más sobre las uñas en una publicación del Dr. Stringer en el sitio web del MedStar Washington Hospital Center .